Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let. Foto: RZS Dodaj v

Mladi Slovenci v Celju merijo na polfinale

Slovenija v skupini s Srbi, Norvežani in Izraelci

17. julij 2018 ob 21:48

Celje - MMC RTV SLO

V Celju se v četrtek začenja evropsko rokometno prvenstvo do 20 let, na katerem bo nastopila tudi Slovenija. Slovenci se bodo v prvem krogu ob 19.30 v dvorani Golovec pomerili z Norveško.

Za izbranci selektorja Saše Prapotnika je 15 dni priprav na Rogli in štiri pripravljalne tekme - dve proti Čehom in dve proti Hrvaški, na katerih so zabeležili tri zmage in hud poraz, ki je služil kot opozorilo pred začetkom tekmovanja.

Praprotnik: Cilj je polfinale

"Fantje so bili na pripravah zelo marljivi, imeli pravi pristop in voljo, tako da sem lahko zadovoljen z vsem, razen z zadnjo tekmo proti Hrvaški. Dobro je, da je prišel tudi ta poraz, da smo lahko videli, kaj moramo še popraviti. Naš fokus pred začetkom prvenstva je le na prvem dvoboju proti Norvežanom in nikjer drugje, sami sebi pa bi lagali in se skrivali, če ne bi dejali, da je naš cilj polfinale. Glede na to, da je prvenstvo v Sloveniji, upam, da bomo imeli veliko podporo s tribun," pred prvimi nastopi napoveduje selektor Praprotnik.

Kapetan Kosi: Gremo tekmo za tekmo

"Mislim, da smo imeli dobre priprave, med katerimi smo odigrali štiri tekme, na katerih smo zabeležili tri zmage ter poraz proti Hrvaški, ki je prišel pravi čas. Na začetku smo oddelali precej treningov za fizično pripravo, nato pa veliko delali na hitri igri, ki jo želimo poleg trde obrambe prikazati tudi na prvenstvu. Ekipa je pripravljena dobro. Naš prvi cilj je zmaga proti Norveški, klasični skandinavski ekipi z visokimi branilci, hitrimi krili in veliko streli z razdalje. V prvem delu nas čakata še Izrael, ki se vselej bori do zadnjega, in Srbija, ki je podobna Norvežanom. Razmišljati moramo tekmo za tekmo, a naš cilj je kljub vsemu polfinale, še posebej glede na to, da je evropsko prvenstvo na domačem terenu in nas bo v dvoranah podpiralo veliko število slovenskih navijačev," pa je dejal kapetan Tilen Kosi.

Slovenci do zdaj osvojili srebro in tri brone

Slovenski mladinci so doslej na evropskih prvenstvih trikrat osvojili bronasto medaljo (2004, 2010 in 2012), leta 2002 pa srebrno, kar je tudi najboljši dosežek v tej kategoriji. Generacija letnika 1998 in mlajših, ki se bo predstavila v Celju, je na minulem kadetskem prvenstvu pred dvema letoma na Hrvaškem osvojila četrto mesto, pred tem pa je bila leta 2015 srebrna na olimpijskem festivalu mladine v Tbilisiju.

Slovenska reprezentanca za EP v Celju: Mark Ferjan, Stefan Žabić, Matevž Kunst, Kristijan Horžen, Gašper Horvat, Miha Kavčič, Tim Rozman, Grega Ocvirk, Marko Kotar, Matic Pipp, Dominik Ozmec, Domen Makuc, Tadej Mazej, Jošt Juričan, Martin Hebar, Tine Gartner, Tilen Kosi, Anže Dobovičnik, Domen Novak in Gašper Dobaj.

ROKOMET (M)



EVROPSKO PRVENSTVO (U-20)

CELJE, 19.-29. julij

Skupina B

Četrtek ob 17.00:

SRBIJA - IZRAEL

Ob 19.30:

SLOVENIJA - NORVEŠKA



Petek ob 17.00:

NORVEŠKA - SRBIJA

Ob 19.00:

IZRAEL - SLOVENIJA



Nedelja ob 17.00:

NORVEŠKA - IZRAEL

Ob 19.00:

SLOVENIJA - SRBIJA



V drugi del in boj za medalje peljeta prvi dve mesti.

A. V.