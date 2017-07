Mladi slovenski košarkarji še upajo

V nedeljo za obstanek proti Italiji ali Češki

22. julij 2017 ob 15:57

Kreta - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu na Kreti z 78:50 premagala Latvijo, s čimer je ohranila možnosti za obstanek v elitni diviziji.

Slovenci so dobro odprli srečanje in prvo četrtino dobili z 20:13. V drugem delu je Latvija z delnim izidom 8:1 izenačila na 21:21, kar je bilo tudi zadnje izenačenje na tekmi. Slovenija je ob polčasu vodila s 30:23.

V drugem polčasu so se Latvijci v 23. minuti približali le na tri točke zaostanka, a so Slovenci znova odgovorili z delnim izidom 8:0, tako da je Slovenija prvič povedla z dvomestno razliko (40:29). Semafor je ob koncu tretjega dela tekme kazal 51:38 za slovensko izbrano vrsto.

V zadnjem delu so varovanci Aleksandra Sekulića prednost še povečali in pet minut pred koncem srečanja je razlika prvič narastla čez 20 točk (66:45).

Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najučinkovitejši Žan Mark Šiško. Urban Durnik jih je dodal 14, Jure Macura pa 12.

Slovenija bo za obstanek med elito v nedeljo ob 15.45 igrala proti zmagovalcu sobotnega dvoboja med Italijo in Češko.

EVROPSKO PRVENSTVO DO 20 LET

KRETA



Za razvrstitev od 13. do 16. mesta:

SLOVENIJA - LATVIJA

78:50 (20:13, 10:10, 21:15, 27:12)

Šiško 19 (5 skokov in 6 podaj), Durnik 14 (13 skokov), Macura 12 (7 skokov), Barič 11, Habat 8, Bratec 6, Vesel (5 skokov) in Mlakar po 3, Martinčič 2, Oman, Ledl, Rožanc.

A. V.