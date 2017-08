Muguruza v 56 minutah razblinila sanje Halepove o številki ena

V moškem finalu Kyrgios in Dimitrov

20. avgust 2017 ob 21:26

Cincinnati - MMC RTV SLO

V finalu turnirja serije Premier je Garbine Muguruza odpravila Simono Halep s 6:1 in 6:0 in s tem preprečila Romunki skok na prvo mesto lestvice WTA. Obračun je trajal le 56 minut.

23-letna Španka, ki je v velikem slogu osvojila Wimbledon sredi julija, je odlično formo prenesla tudi na ameriško turnejo na trdi podlagi. S tako igro bo tudi glavna favoritinja za Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, ki se začenja 28. avgusta.

Halepova je edino igro na celotnem obračunu dobila v četrti igri prvega niza, ko je znižala na 3:1. V šesti igri je znova izgubila začetni udarec in Muguruza je zlahka osvojila prvi niz. Zgodba se je nadaljevala tudi v drugem nizu, ko je Španka ekspresno povedla s 3:0. Tudi v maratonski četrti igri Halepova ni unovčila dveh priložnosti za brejk in s tem vrnitev v obračun. Trener Darren Cahill je le nemočno zmigoval z glavo, ko so se neizsiljene napake kar vrstile. Razmerje v osvojenih točkah je bilo kar 58:28.

"Vem, da je to zate zdaj zelo slab trenutek. Toda želim ti čestitati, za teboj je zelo dober turnir. Kar malo slabo se počutim, s pokalom v roki, toda želela sem zmagati. Zdaj bi kar zamenjala. Toda kaj naj naredim?" se je opravičevala Španka.

Španka v osmini finala rešila tri zaključne žoge

Muguruza je imela največ dela v osmini finala, ko je izločila Madison Keys s 6:4, 3:6 in 7:6 po dveh urah in 20 minutah. Američanka je imela v odločilnem nizu tri zaključne žoge v 12. igri. Španka je izsilila podaljšano igro, ki jo je dobila s 7:3. Dobila je silovit zalet, nato pa ugnala še Rusinjo Svetlano Kuznecovo in prvo igralko sveta Karolino Pliškovo.

Halepova ostaja na drugem mestu na lestvici WTA, za vodilno Pliškovo zaostaja le pet točk.

Finale (M), danes ob 22.00:

DIMITROV (BLG/7) - KYRGIOS (AVS)

Finale (Ž):

MUGURUZA (ŠPA/4) - HALEP (ROM/2)

6:1, 6:0

A. G.