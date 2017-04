Na Jadranu se nadaljuje rdeče-bela prevlada

Liga ABA je bila prioriteta

15. april 2017 ob 11:04

Zagreb - MMC RTV SLO

Košarkarji Crvene zvezde so zanesljivo v finalu Lige ABA potrdili svojo premoč na Jadranu. Beograjski klub je edini iz regije, ki ima stik z vrhom Evrope.

Z naslovom v jadranski ligi si je evroligaško vstopnico zagotovil tudi za naslednjo sezono. Zvezda je finale dobila zlahka, s 3:0 v zmagah nad Cedevito, na zadnji pa je v zagrebškem Domu sportova pod budnim očesom alge in omega kluba Nebojše Čovića slavila s 77:61. Za rdeče-belimi je izvrstna sezona v regionalnem tekmovanju. Vsega skupaj so klonili le dvakrat. V rednem delu so izgubili enega izmed derbijev s Partizanom in zanesljivo zasedli prvo mesto, v polfinalu pa so klonili v Podgorici proti Budućnosti.

"Zadovoljni smo, da smo izpolnili cilj. Na začetku sezone smo si rekli, da je ključnega pomena Liga ABA, saj pelje v Evroligo. Zato je bila to prednostna naloga. Finalna serija je bila naporna, saj smo tik pred tem igrali tekmo v Evroligi, tik pred tem pa polfinale proti Budućnosti," je po uspehu povedal trener Dejan Radonjić. Prejšnji teden je sicer ostala brez četrtfinala Evrolige, toda ključna je bila Liga ABA. Razočaranje je bilo po izpadu iz Evrolige zagotovo veliko, toda to je prinašalo realno le največ pet dodatnih tekem, jadranski naslov pa jih naslednje letos vsaj 30.

Črnogorski strokovnjak se je dokazal na klopi kluba z Malega Kalamegdana. Zvezda je tretjič zapored slavila v jadranski ligi, kjer je – tako kot v srbskem prvenstvu – primat prevzela od največjega tekmeca Partizana. Črno-beli imajo veliko finančnih težav, kot jih je v preteklosti imela tudi Zvezda, ko je bil dolg celo višji od 15 milijonov evrov, toda po zaslugi v Srbiji na številnih področjih zelo vplivnega Čovića se je klub združil z FMP-jem in prevzel njegovo tekmovalno licenco.

Na zadnji tekmi ostali brez četrtfinala Evrolige

Zvezda ni začela znova, ampak je nadaljevala pot, saj so se dolgovi kar prenesli na stari klub. Zatem se je začel vzpon kluba, ki je zdaj brez konkurence številka ena v Beogradu in Jadranu. Ob tem pa je edini klub s področja nekdanje skupne države, ki ohranja stik z evropskim vrhom. Nekoč je bila jugoslovanska liga – rekorder te je prav Zvezda z 12 naslovi, po šest pa jih imajo Olimpija, Zadar in Split – najmočnejša v Evropi, zdaj pa so vsi nekdanji velikani daleč od stare slave.

Toda Zvezda se je odlično kosala tudi v letos zares elitni Evroligi. Najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje po spremenjenem sistemu že dolgo ni bilo tako kakovostno, v šestnajstčlanski druščini pa so se Beograjčani konkretno potegovali za končnico osmih najboljših. Na krilih izjemne domače publike, kjer so klonili največji evropski giganti, in čvrste obrambe so dolgo navduševali, na koncu pa po slabšem zaključku zaradi slabšega medsebojnega izkupička z Darušafako zasedli deveto mesto.

Iz sezone v sezono igralci napredujejo

Carigrajski klub ima zanimivo istega generalnega sponzorja kot Evroliga, saj za njim stoji Doguš. Ob tem ima Dačka kar 20 milijonov evrov proračuna, Zvezda pa je s petimi daleč zadaj, celo zadnja v Evroligi. Pred njo je Žalgiris z osmimi milijoni. Med osmerico, ki so se prebili v četrtfinale, pa ima najnižjega Baskonia 11,5 milijona evrov.

Toda v Beogradu so sestavili kakovostno ekipo, kjer sicer ni zvezdniških posameznikov, so pa zato izjemno močni kot moštvo. "Imamo sistem, v katerem številni od nas že dolgo igrajo. Mislim, da je to ključno. Bili so trenutki, ko smo se samo pogledali in vedeli, kaj mora kdo narediti. V ekipi je dvanajst igralcev, ki lahko odločijo tekmo. Na zadnji je bil to Thompson. Vsak od nas napreduje iz sezone v sezono. Tako je bilo letos tudi z mano," je povedal eden izmed najboljših posameznikov Marko Simonović.

"Trofeje so tisto, kar ostane v spominu"

Zvezda potrjujejo, kako pomembna je kontinuiteta, saj jedro ekipe že nekaj časa igra skupaj. Ogrodje sestavljajo domači igralci, ki praktično vsi po vrsti blestijo v obrambi. Začne se s čvrstim organizatorjem igre Stefanom Jovićem, pravi "pitbull" je defenzivno Brano Lazić, agresiven je tudi Simonović, pod obročem pa kraljuje Ognjen Kuzmić. Temu so dodali kakovostne tujce, ki so upravičili nakupe. Chalres Jenkins, ki je odločal tekme tudi v Evroligi, je bil izbran za MVP-ja finala Lige ABA.

"Celo sezono smo dominirali, a smo to morali potrditi v končnici, čeprav smo vedeli, da bomo igrali brez Jovića. Trofeje so tisto, kar ostane v spominu. Vedeli smo, da moramo v finalu igrati čvrsto in agresivno, da bomo lahko dosegali lahke koše. To nam je uspelo in pokazali, da imamo v napadu tudi ob odsotnosti Jovića dovolj orožij," je dodal kapetan moštva Luka Mitrović.

Tilen Jamnik