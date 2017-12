Na ljubljanskem dvoboju sodniki Okorna spravili ob živce

Pregled iger slovenskih košarkarjev

18. december 2017 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po dobrih šestih letih je ljubljanska košarka znova dobila mestni ligaški obračun. Petrol Olimpija je ugnala Ilirijo (76:90), dvoboj pa je zaznamovala tudi velika nervoza zmajev.

Pred dvema letoma se je Olimpija na zaključnem turnirju pokala v Laškem pomerila s tedaj drugoligašem Slovanom, a prvoligaškega dvoboja dveh moštev iz glavnega mesta ni bilo že šest let, ko so tedaj med elito igrali poleg Olimpije še košarkarji Parkljev in Slovana. Moštvo s Kodeljevega je bilo vrsto let drugi ljubljanski klub, v zadnjih letih pa je nekdaj zibelka izvrstnih košarkarjev strmo padla. Slovan je nekoč celo ogrožal Olimpijino vladavino v Sloveniji, ko sta kluba iz prestolnice igrala razburljiv finale. Zdaj se na noge postavlja v tretjeligaški druščini, vzpon pa bo glede na hud padec, dolgotrajen.

Košarkarsko precej zaspana Ljubljana je letos po treh letih le dobila drugi klub v Ligi Nova KBM. Olimpiji se je pridružila Ilirija. Že v prvem krogu bi se morala pomeriti v Stožicah, a je bil zaradi stavke sodnikov dvoboj prestavljen in bo odigran ob koncu koledarskega leta. Zato sta se v 10. krogu srečala v Tivoliju, kjer zdaj domače tekme igra Ilirija, Olimpija pa je bila gost v nekoč svojem domu. Šiškarji so se favoriziranim sosedom, ki imajo ogromno težav z napornim urnikom in poškodbami, dostojno upirali. Zmaji, ki so imeli v konkretni rotaciji le šest igralcev, so slavili predvsem po zaslugi Devina Oliverja, ki je nasul kar 32 točk. Svoje sta dodala še Jan Špan in Jordan Morgan. Američana sta znova dokazala, da sta pri Olimpiji nezamenljiva, saj praktično res prave zamenjave pod obročem Gašper Okorn zanju nima.

Ilirija ima razumljivo bistveno manjši izbor kakovostnih igralcev, zato se poškodba Jasmina Hukića močno pozna. Tokrat se je razigral Luka Vončina, ki ima dolgotrajne prvoligaške izkušnje. Zadel je sedem trojk, večino po lepih podajah reprezentanta Žana Marka Šiška, okoli katerega se vrti Ilirijina igra. Organizator igre, ki je pred leti zapustil Olimpijo zaradi spora z Gašperjem Potočnikom, je prispeval 12 točk in 13 podaj. Zmaji so že v prvem polčasu visoko vodili, a je Ilirija naredila preobrat in celo dobila prvi del. V drugem pa ekipa iz Stožic konkretnejše razlike, ki so jo ustvarili prej našteti nosilci igre, ni zapravila.

"Nekatere stvari presegajo meje lepega okusa"

Olimpijo je ob živce spravljala nedorasla sodniška trojka, ki je sicer delala napake na obeh straneh. Zaradi burnih odzivov po nekaj čudnih odločitvah je dosodila Okornu tri tehnične napake in še izključujočo, eno tehnično pa je dobil tudi Gregor Hrovat. Zaradi dogajanja ob in na parketu je bil trener državnih prvakov po srečanju zelo razburjen: "Čestitam igralcem, da so prestali to … Bolje, da se ne izrazim kaj. Čestitam jim, so pa stvari, ki presegajo meje lepega okusa."

Nato pa je nadaljeval: "Vsa čast Iliriji. Sem zagovornik, da ima Ljubljana vsaj dva prvoligaša, ampak nekaj je realnost, nekaj pa so želje. To, kar se je dogajalo, ni dobro za košarko. Morda se komu zdi lepa in energična predstava, ampak so stvari, ki presegajo meje dobrega okusa. Na tem mestu bi pozval združenje sodnikov, da zedini svoje vrste, stopi skupaj in da tudi v slovenski ligi – vendarle smo profesionalci in od tega živimo – sodijo najboljši sodniki. Dobronamerno pozivam, da se uredi, tako kot se je v drugih državah, da tudi najboljši sodniki sodijo državno prvenstvo. Ne iščemo nobene zaščite ali pomoči. Je tudi nismo bili nikoli deležni, niti v lanski sezoni. Pričakujemo pa, da nas spoštujejo. To je dejstvo, in ne nespoštovanja ne bomo dovolili."

Naporen ritem do februarja

Še pred dvema tednoma je bilo četrto mesto v Ligi ABA na dosegu Olimpijine roke. Še vedno za njim sicer zaostaja le za eno zmago, a poraza v Zadru in Laktaših sta potrdila, kako hitro lahko v jadranskem tekmovanju ekipa napreduje ali pa močno pade. Zdaj so edini slovenski predstavniki v njej osmi, ob izjemno napornem s številnimi potovanju urniku, ko imajo vsak teden tri tekme, pa zmajem težave povzročajo še poškodbe. Zdaj ima težave z listom še Domen Lorbek.

"Ne jamram veliko, ampak enostavno fizično težko dohajamo ta ritem. Preprosto povedano. Imamo 12 igralcev brez Kastratija, od tega Battle, Lorbek, Tratnik in Barbarič ne morejo igrati. Ostane jih sedem oziroma osem. Je težko. Precej težje kot lani. Pozabljate, da je bila lani na začetku decembra Olimpija konec z Evropo, letos pa bo šele februarja. Torej 60 dni daljše obdobje treh tekem na teden. Mi bomo 23. decembra, ko bo 23. delovni dan po reprezentančnem premoru odigrali že 11. tekmo. Ne iščem alibijev, a mislim, da je rezultat glede na dano situacijo v vseh tekmovanjih pozitiven. Tudi z igro proti Iliriji sem zadovoljen. Razen v prvem polčasu, ko smo že naredili razliko in potem padli, v drugem pa smo pokazali, da smo boljši in bi bila razlika verjetno precej večja, če se ne bi vmešali nekateri drugi faktorji," je dodal Okorn.

Ilirija se je okrepila

Mirnejši in s predstavo svojih varovancev zelo zadovoljen je bil na drugi strani Saša Dončić, glavni protagonist meteorskega vzpona Ilirije v zadnjih sezonah: "Čestital bi izredno motivirani Olimpiji za zasluženo zmago in svojim fantom, ki so se zelo dobro borili. Tekma je bila dobra, vesel pa sem, da se je zbralo tudi toliko gledalcev. Zapravili smo svojo priložnost, a gremo dalje. Imamo še nekaj rezerv. Imamo kratko klop za prvo ligo, tako sta Šiško in Vončina igrala 40 minut. Večina teh igralcev je Olimpijo gledala samo po televiziji, zato je bil zanje verjetno to velik spektakel. Vesel sem, da smo prišli do te ravni, da se skoraj vso tekmo lahko enakovredno kosamo z Olimpijo."

"Zagotovo je dobro, da ima Ljubljana vsaj dva prvoligaša. Olimpija je bila najmočnejša, ko je imela Ljubljana vsaj dva kluba v prvi ligi oziroma ko so bili manjši klubi močnejši. Za nas je to prva sezona v prvi ligi. Trudimo se, zdaj še nimamo generalnega pokrovitelja in si prizadevamo za to. Vemo, da je vse v denarju. Ne vem, ali imamo deset odstotkov Olimpijinega proračuna. Če pomislimo na to, je bila tekma z našega vidika fantastična," je pristavil Dončić, ki je v preteklosti kot košarkar igral ljubljanske dvoboje, tudi v razburljivem finalu med Olimpijo in Slovanom. Ob tem je dodal, da bo Ilirijo v kratkem okrepil srbski branilec Aleksa Nikolić, ki je bil član mlajših reprezentančnih selekcij, igral je tudi v Ligi NCAA, nazadnje pa je bil član peterburškega Spartaka.

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 11. krog DP: Sakarya - Gaziantep 79:57

8. krog Liga prvakov: Capo d'Orlando - Gaziantep 83:57 18

19 4 (0/1 za dve, 1/2 za tri)

7 (2/4 za dve, 1/2 za tri) 2

1 1

0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 12. krog DP: Andorra - Baskonia 94:97

8. krog Evropski pokal: Andorra - Cedevita 78:71 24

17 10 (3/6 za dve, 0/5 za tri)

15 (3/4 za dve, 2/3 za tri) 6

3 1

2 Vlatko Čančar, Mega Leks (SRB)

/ / / / / Žiga Dimec, Krka (SLO)

10. krog DP: Krka - Šenčur 84:76



9. krog ABA 2: Krka - Primorska 93:81 33

29 11 (5/8 za dve)

15 (4/4 za dve, 0/2 za tri) 7

6 3

1 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA) Miami - LA Clippers 90:85

Charlotte - Miami 98:104

Miami - Portland 95:102

Memphis - Miami 82:107 30

26

30

25 10 (3/8 za dve, 1/3 za tri) 8 (2/7 za dve, 0/3 za tri)

11 (4/11 za dve, 0/1 za tri)

19 (6/9 za dve, 1/3 za tri) 2

3

5

5 2

7

3

5 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

12. krog Evroliga: Efes - Baskonia 81:82



12. krog DP: Efes - Sakarya 83:68 30

26 10 (2/3 za dve, 2/6 za tri)

2 (0/4 za dve, 0/2 za tri) 2

1 2

4 Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 12. krog DP: Obradoiro - Real 93:102

12. krog Evroliga: Real - Barcelona 87:75 22 26 11 (2/3 za dve, 1/6 za tri)

16 (3/3 za dve, 3/7 z tri) 5

6 5

7 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 10. krog DP: Hopsi - Primorska 85:66

9. krog ABA 2: Krka - Primorska 93:81 20

19 10 (1/3 za dve, 2/5 za tri)

12 (2/3 za dve, 2/6 za tri) 2

1 2

4 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 10. krog DP: Ilirija - Olimpija 76:90

12. krog ABA: Igokea - Olimpija 86:78

8. krog Liga prvakov: Olimpija - Strasbourg 78:77 28 29

ni igral 5 (2/6 za dve, 0/4 za tri)

9 (1/3 za dve, 0/1 za tri)

/ 2

1

/ 3

3

/ Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 11. krog DP: Istanbul - Efes 84:58

6. krog Fiba EC: Dinamo Tbilisi - Istanbul 70:97 22

19 5 (1/3 za dve, 0/2 za tri)

3 (1/2 za dve, 0/2 za tri) 1

1 5

4 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 10. krog DP: Hopsi - Primorska 85:66

9. krog ABA 2: Krka - Primorska 93:81 9

23 2 (1/2 za dve)

2 (1/2 za dve, 0/1 za tri) 1

1 0

0 Miha Lapornik, Zlatorog (SLO) 10. krog DP: Šentjur - Zlatorog 48:80 34 15 (3/3 za dve, 2/6 za tri) 6 4 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 10. krog DP: Ilirija - Olimpija 76:90

12. krog ABA: Igokea - Olimpija 86:78

8. krog Liga prvakov: Olimpija - Strasbourg 78:77 ni igral

29

34 /

16 (2/6 za dve, 4/7 za tri)

13 (2/6 za dve, 3/4 za tri) /

3

1 /

3

2 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 10. krog DP: Helios - Rogaška 71:45 24 3 (1/6 za dve, 0/2 za tri) 14 3 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) 11. krog DP: Capo d'Orlando - Brindisi 67:66 21 9 (3/6 za dve, 1/2 za tri) 1 3 Edo Murić prekinil pogodbo z Efesom / / / / Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 13. krog DP: Oldenburg - Brose 81:74

12. krog Evroliga: Brose - Olympiacos 67:65

27

11 5 (1/3 za dve, 1/4 za tri)

0 2

3 0

1 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 10. krog DP: Helios - Rogaška 71:45

9. krog ABA 2: Zrinjski - Rogaška 81:75 19

36 4 (1/5 za dve, 0/3 za tri)

21 (4/6 za dve, 4/5 za tri) 8 8 2 0 Alen Omić, Hapoel Jeruzalem (IZR) 10. krog DP: Hapoel Jeruzalem - Hapoel Holon 88:86

8. krog Evropski pokal: Bayern - Hapoel 111:85 ni igral

18 /

9 (4/7 za dve) / 6 / 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 13. krog DP: Levallois - Chalons Reims 94:84

8. krog Evropski pokal: Torino - Levallois 92:86 32

14 23 (1/2 za dve, 4/9 za tri)

3 (1/2 za dve) 3

3 3

0 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) poškodovan / / / / Matic Rebec, Jenisey Krasnojarsk (RUS) 8. krog Liga prvakov: Jenisej - EWE 53:79 4 3 (1/2 za tri) 1 0 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 12. krog DP: Burgos - Fuenlabrada 69:71 8 0 (0/2 za dve) 0 0 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

10. krog DP: Ilirija - Olimpija 76:90 40 12 (3/8 za dve, 2/7 za tri) 6 13 Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR)

11. krog DP: Banvit - Darušafaka 68:64

8. krog Liga prvakov: Banvit - Venezia 90:62 22

24 11 (4/5 za dve)

16 (5/5 za dve) 4

6 0

3 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 11. krog DP: Virtus Bologna - Torino 84:76

8. krog Evropski pokal: Torino - Levallois 92:86 30

30 0 (0/3 za dve, 0/7 za tri)

17 (0/3 za dve, 5/11 za tri) 5

6 2

5 Saša Zagorac, Sopron (MAD) 11. krog DP: Sopron - ZTE KK 84:91 ni igral / / /

t

Tilen Jamnik