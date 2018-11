Na Pokljuki nestrpno pričakujejo ohladitev

Začetek svetovnega pokala bo 2. decembra

13. november 2018 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svetovni pokal v biatlonu se bo to sezono začel na začetku decembra na Pokljuki, kjer nespečnost organizatorjem povzroča topel november, a je vremenska napoved spodbudna.

Že ta konec tedna se namreč obeta ohladitev in priprave z lanskimi zalogami snega se bodo lahko začele. Biatlonci bodo v sezono vstopili 2. decembra s tekmami mešanih štafet in mešanih dvojic, po dveh dneh premora pa bo med 5. in 9. decembrom na sporedu še šest tekem, obe posamični, sprinta in zasledovanji.

"Še prejšnji teden nas je močno skrbelo, po zadnjih pogovorih z vremenoslovci pa smo optimistični. Konec tedna je napovedana ohladitev, nato pa moramo počakati nekaj dni, da zamrznejo tla, in začeli bomo z razvozom snega. Prav zaradi pozne ohladitve bomo s tem malo zamujali, sneg bomo dali na proge 22. ali 23. novembra, ko bo na sporedu tudi kontrola Mednarodne biatlonske zveze," je povedal generalni sekretar prireditve Tomaž Šušteršič.

Tekmovanje bo reševal lanski sneg

Na Pokljuki imajo na zalogi okrog 18.000 kubičnih metrov lanskega snega. Ta bi po Šušteršičevem mnenju v normalnih razmerah zadoščal za tekmo. "Če bi imeli običajno tri- ali štiridnevno tekmovanje, s tem ne bi bilo težav. Letos bodo tekmovalci na Pokljuki nastopali kar osem dni in nenadna ohladitev ali pa močan dež bi nas lahko spravila v težave."

Na Pokljuki si zdaj hitro želijo predvsem nizkih temperatur, ki bi omogočile izdelavo umetnega snega, da zagotovijo ustrezno širino prog, pa tudi da olepšajo vsaj stadionski del tekmovališča, od koder potuje večji del televizijskega signala v svet. Še pred tednom dni pa so iskali tudi rezervne možnosti za izdelavo umetnega snega, kjer so se med možnostmi ponujale izdelava snega v garaži v Planici, v šotoru na Pokljuki ali pa v hokejski dvorani na Bledu.

Dela so se že začela

"Dela na Pokljuki za samo tekmo so se sicer že začela, saj že postavljamo mobilno infrastrukturo, tudi dodatne tribune na stadionu. Zelo se veselimo tudi morebitnih drobnih snežnih padavin, ki bi ob ustrezno nizkih temperaturah ostale na Pokljuki do tekme, saj je podoba s tekmovanja v snežni kulisi popolnoma druga," še dodaja Šušteršič, ki je upal na hladnejši november, da bi se na Pokljuki lahko pripravljala tudi slovenska reprezentanca, ki pa bo tako ta teden odšla na snežne priprave v avstrijski Obertilliach.

Težave povsod po Evropi

A težave s snegom niso slovenska posebnost. Po podnebnih spremembah v zadnjih desetletjih, posebej pa po letošnjem poletju in podaljšani jeseni, se s težavami ubadajo skoraj vsi prireditelji svetovnih pokalov v Evropi. Tudi na uvodni tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev na ledeniku Rettenbach nad Söldnom so morali prireditelji zagotoviti sneg z drugih prizorišč in uporabiti lanske zaloge, saj je bilo snega letos za tekmovanje premalo.

Razlaga za pomanjkanje snega je otoplitev. Robert Steiger z Univerze v Innsbrucku poudarja, da je v zadnjih letih značilno predvsem dejstvo, da vročinski valovi trajajo dlje kot pred leti, dni z ekstremno nizkimi temperaturami pa je vse manj, zato trendu ni videti konca. Avstrijsko-kanadska študija je razkrila, da bo leta 2050 le še 10–13 prirediteljev, ki so že gostili zimske olimpijske igre, sposobno organizirati novo prireditev, kar bi pomenilo, da bodo v času iger imeli vsaj 30 cm naravnega snega in ustrezno nizke temperature za tekmovanja. Trend pa je podoben na vseh smučiščih.

R. K.