Najmočnejši razred svetovne lige brez slovenskih odbojkarjev

FIVB z novim komercialnim tekmovanjem

17. julij 2017 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Iz Odbojkarske zveze Slovenije so sporočili, da moška reprezentance v prihodnji sezoni ne bo med 16 ekipami, ki bodo igrale v najmočnejšem razredu svetovne lige.

Mednarodna odbojkarska zveza bo namreč res ustanovila novo, komercialno tekmovanje s 16 reprezentancami, med katerimi pa ni Slovenije, ki si je po starem sistemu z zmago v drugem kakovostnem razredu svetovne lige zagotovila napredovanje. "Predsednik OZS-ja Metod Ropret in pravni zastopnik zveze sta se v petek v Lozani udeležila sestanka pri predsedniku Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), Aryju Graci, na katerem so jima bila predstavljena dejstva glede prihodnjega formata reprezentančnih tekmovanj," piše v sporočilu za javnost.

"Kot resnična so se izkazala namigovanja, da se svetovna liga FIVB World League ukinja in jo nadomešča novo, komercialno tekmovanje. V slednjem bo nastopalo 16 reprezentanc, med katerimi za zdaj ni slovenske reprezentance. Gre za tekmovanje, ki temelji predvsem na komercialnih komponentah, ki jih opredeljuje velikost trga in ne športni rezultati. Delegacija OZS-ja je tako načinu ustanovitve novega tekmovanja kakor tudi njegovemu sistemu izrazila svoje nasprotovanje. V naslednjih dneh bo OZS posredovala FIVB svoja pravna in poslovna stališča, ki bodo osnova za nadaljnje pogovore. OZS bo za zaščito svojih interesov v skrajnem primeru vložila tožbo proti FIVB pred Mednarodnim športnim razsodiščem (CAS) v Lozani," so še zapisali pri OZS-ju.

Slovenija si je nastop v najmočnejši skupini svetovne lige priborila na igrišču, saj je konec junija v Avstraliji osvojila prvo mesto drugega razreda svetovne lige. S tem bi morala napredovati v prvi razred svetovne lige, a so se že pred finalom zaključnega turnirja pojavile govorice, da bo FIVB preoblikovala svetovno ligo oziroma ustanovila novo ligo, Slovenije pa med 16 reprezentancami ne bo. Brazilija, Italija, ZDA, Kitajska, Srbija, Francija, Argentina, Iran, Poljska, Nemčija, Japonska in Rusija naj bi bila dvanajsterica držav, ki v naslednjih letih ne bi mogle izpasti iz najvišjega razreda, v katerem naj bi bile po takratnih navedbah bolgarske zveze še Bolgarija, Avstralija, Kanada in Južna Koreja.

T. J.