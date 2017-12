Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! New York Rangersi so v Madison Square Gardnu premagali Los Angeles Kingse. Foto: Reuters Tekma je bila zelo izenačena, zmagovalec je bil odločen šele v zadnjih minutah. Los Angeles ima eno najboljših ekip v Zahodni konferenci, tudi franšiza je v zadnjih letih ena najbolje organiziranih v ligi. To je bil za nas velik test. Rick Nash, napadalec New York Rangersov Jonathan Quick je proti Rangersom zbral 24 obramb. Foto: Reuters Odločitev o zmagovalcu na tekmi Vancouver - San Jose je padla šele v podaljšku. Foto: Reuters Hokejisti New Jerseyja so se na vrhu Metropolitanske divizije točkovno izenačili s Columbusom in Washingtonom. Foto: Reuters Detroit Red Wingsi so na svojem ledu s 3:1 premagali Toronto. Foto: Reuters Dodaj v

Nash potopil Los Angeles v Madison Square Gardnu

Vancouver v podaljšku strl San Jose

16. december 2017 ob 08:21

New York City - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči s petka na soboto v Ligi NHL izgubili na gostovanju v Madison Square Gardnu. New York Rangersi so bili boljši s 4:2. Odločil je Rick Nash.

Ta je tri minute in pol pred koncem ukradel plošček v srednji tretjini, oddrsal proti golu nasprotnika in s silovitim strelom iz zapestja premagal nemočnega Jonathana Quicka za 3:2.

Tekma je bila sicer precej izenačena. Prvi so mrežo zatresli gostitelji, v 11. minuti je bil natančen Chris Kreider. Ta je izkoristil prednost igralca več na ledu - zaradi zadrževanja s palico je bil izključen Jussi Jokinen -, po strelu Kevina Shattenkirka z razdalje se je plošček od njegove noge odbil in odkotalil čez črto gola.

V uvodnih minutah druge tretjine je izid po Jokinenovi podaji izenačil Marian Gaborik. Izvrstni slovaški napadalec, ki je v Madison Square Gardnu odigral svojo 1.000. tekmo v Ligi NHL, je plošček s strelom iz zapestja z leve strani spravil med nogi Henrika Lundqvista.

Vseeno so gostitelji še enkrat povedli, dobrih deset minut pozneje se je med strelce vpisal Kevin Hayes, ki je s strelom iz zapestja ukanil Quicka, a je Los Angeles še drugič poravnal izid. Tokrat je Lundqvista premagal Torrey Mitchell, ki je odbiti plošček po Gaborikovem strelu iz bližine strpal v mrežo.

V 57. minuti je sledil trenutek odločitve, ko je Nash zadel za 3:2, zmago Rangersov je 53 sekund pred koncem potrdil J. T. Miller, ki je plošček po podaji Matsa Zuccarella od vratnice poslal v prazno mrežo.

Edini slovenski hokejist v ligi Anže Kopitar je v 18 minutah in 44 sekundah na ledu štirikrat sprožil na Lundqvistov gol.

Liga NHL, tekme 15. decembra:

NY RANGERS - LOS ANGELES 4:2

Kreider 11., Hayes 35., Nash 57., Miller 60.; Gaborik 24., Mitchell 48.



BUFFALO - CAROLINA * 4:5

NEW JERSEY - DALLAS 5:2

DETROIT - TORONTO 3:1

VANCOUVER - SAN JOSE * 4:3



* - v podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 31 23 6 2 48 TORONTO MAPLE LEAFS 34 20 13 1 41 BOSTON BRUINS 29 15 10 4 34 MONTREAL CANADIENS 32 14 14 4 32 DETROIT RED WINGS 32 12 13 7 31 FLORIDA PANTHERS 32 12 15 5 29 OTTAWA SENATORS 30 10 13 7 27 BUFFALO SABRES 33 8 18 7 23 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 32 20 11 1 41 NEW JERSEY DEVILS 32 18 9 5 41 WASHINGTON CAPITALS 33 20 12 1 41 NEW YORK RANGERS 32 17 12 3 37 NEW YORK ISLANDERS 32 17 12 3 37 PITTSBURGH PENGUINS 33 16 14 3 35 PHILADELPHIA FLYERS 31 13 11 7 33 CAROLINA HURICANES 31 13 11 7 33

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 31 20 7 4 44 ST. LOUIS BLUES 33 21 10 2 44 WINNIPEG JETS 32 18 9 5 41 MINNESOTA WILD 31 17 11 3 37 CHICAGO BLACKHAWKS 32 16 11 5 37 DALLAS STARS 33 18 14 1 37 COLORADO AVALANCHE 31 15 14 2 32 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 33 20 10 3 43 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 31 20 9 2 42 SAN JOSE SHARKS 31 17 10 4 38 CALGARY FLAMES 32 16 13 3 35 ANAHEIM DUCKS 32 14 11 7 35 VANCOUVER CANUCKS 33 15 14 4 34 EDMONTON OILERS 32 13 17 2 28 ARIZONA COYOTES 34 7 22 5 19

Tekme 16. decembra:

MINNESOTA - EDMONTON

BOSTON - NY RANGERS

OTTAWA - MONTREAL

NY ISLANDERS - LOS ANGELES

PHILADELPHIA - DALLAS

ST. LOUIS - WINNIPEG

CAROLINA - COLUMBUS

WASHINGTON - ANAHEIM

ARIZONA - PITTSBURGH

COLORADO - TAMPA BAY

CALGARY - NASHVILLE

Mitja Lisjak