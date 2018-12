NBA: Dallas - Orlando

Danes na sporedu kar enajst tekem

11. december 2018

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 03:59

Dallas,Los Angeles - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa so ena najbolj vročih ekip v Ligi NBA. V American Airlines Centru lovijo že deseto zaporedno zmago. Orlando je v krizi, čeprav ima v letošnji sezoni že nekaj odmevnih zmag.

Mavericksi so slabo začeli sezono (tri zmage in osem porazov), nato pa so nanizali deset zmag na zadnjih 13 tekmah.

Gostitelji so odlično začeli srečanje. Dončić je najprej zaposlil Jalena Brunsona, nato pa je povišal na 4:0. Wesley Matthews je bil natančen izza črte in po petih minutah so Mavsi povedli zu 12:6. V 8. minuti je Brunson z dolgo podajo prek celega igrišča našel Dončića, ki je počakal, da je Jonathan Isaac skočil v zrak, nato pa zadel od table in dodal še prosti met za 17:11. Po prvi četrtini je imel Dallas pet točk naskoka (24:19).

Prednost Mavericksov se je v drugi četrtini še povečala. Brunson je do domora zdel vseh pet metov iz igre. Razigral se je tudi Barnes, ki je zadel dve trojki v zadnjih dveh minutah prvega polčasa in Dallas je povedel z 52:40 ob odmoru. Donćić je v prvem delu dosegel 7 točk, iz izgre je metal 2/9.

Miami se prebuja na turneji na Zahodu

Zelo zanimiva tekma bo tudi v Staples Centru, kjer bodo Lakersi gostili Miami. Vročica je dobila obe tekmi na turneji na Zahodu. Po pričakovani zmagi v PhoeNixu je sledila odlična predstava proti LA Clippersom (98:121). Blestel je Dwyane Wade, ki se bo zadnjič srečal z dolgoletnim prijateljem LeBronom Jamesom, skupaj sta osvojila dva šampionska prstana (2012 in 2013). Po koncu sezone bo MVP finala leta 2006 končal bogato kariero.

Goran Dragić je v soboto počival, danes pa bo igral. Manjkajo še vedno Hassan Whiteside, Wayne Ellington in Dion Waiters.

Se Ariza seli v Los Angeles?

Lakersi želijo izvesti menjavo igralcev s Phoenixom. Odlični obrambni igralec Trevor Ariza je velika želja Jezernikov, v Arizono pa naj bi se preselil Kentavious Caldwell-Pope. Vodstvi obeh klubov želijo vplesti še tretjega partnerja pri menjavi, saj želijo Sunsi še kakšen izbor na naboru, saj bodo gradili ekipo na dolgi rok. 33-letni Ariza je za Lakerse že igral v sezoni 2008/09, ko se je veselil naslova prvaka.

Ponedeljkove tekme:

Ob 2.30:

DALLAS - ORLANDO

Ob 4.30:

LA LAKERS - MIAMI



INDIANA - WASHINGTON 109:101

PHILADELPHIA - DETROIT 116:102

BOSTON - NEW ORLEANS

CHICAGO - SACRAMENTO



MILWAUKEE - CLEVELAND

OKLAHOMA CITY - UTAH

DENVER - MEMPHIS

PHOENIX - LA CLIPPERS

GOLDEN STATE - MINNESOTA

Torkove tekme:

HOUSTON - PORTLAND

SAN ANTONIO - PHOENIX

LA CLIPPERS - TORONTO

