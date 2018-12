Prvi izbor na naboru Deandre Ayton se bo drugič srečal z Dončićem. Foto: Reuters Dodaj v

NBA: Phoenix - Dallas (ob 4.30)

Houston gosti Lakerse

13. december 2018 ob 23:29

Phoenix - MMC RTV SLO

Košarkarji Dallasa se bodo želeli oddolžiti Phoenixu za grenak poraz na uvodni tekmi sezone. Sunsi so razbili Mavse kar s 121:100. Od takrat se je marsikaj spremenilo.

Izbranci Ricka Carlisla so dobili 12 izmed 15 tekem, v American Airlines Centru so nanizali enajst zaporednih zmag. Na gostovanjih Mavericksi še niso ujeli prave forme, dobili so le dve izmed enajstih tekem. Zdaj jih čaka precej težji razpored, 10 izmed naslednjih 13 tekem bodo odigrali v gosteh.

Sunsi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, so štartali najslabše v sezono v zgodovini kluba. Izgubili so zadnjih deset tekem. Imajo štiri zmage in kar 24 porazov. Najslabša ekipa sezone želi prenoviti ekipo. Center Tyson Chandler je že odšel k Lakersom, Trevor Ariza pa je tudi blizu odhoda, a Lakersi in Sunsi še iščejo tretjega partnerja v menjavi igralcev.

Devin Booker, ki je pred dvema mesecema nasul Dallasu kar 35 točk, je poškodovan. Brez najboljšega igralca so Sunsi precej manj nevarni. V torek proti San Antoniu so v začetni peterki igrali kar trije novinci. De'Anthony Melton, Mikal Bridges in Deandre Ayton, ki je bil prvi izbor na junijskem naboru.

Četrtkove tekme:

HOUSTON - LA LAKERS



SAN ANTONIO - LA CLIPPERS



ORLANDO - CHICAGO



Ob 4.30:

PHOENIX - DALLAS

Petkove tekme:

BOSTON - ATLANTA

CHARLOTTE - NEW YORK



BROOKLYN - WASHINGTON

CLEVELAND - MILWAUKEE



PHILADELPHIA - INDIANA

MEMPHIS - MIAMI



DENVER - OKLAHOMA CITY

PORTLAND - TORONTO



SACRAMENTO - GOLDEN STATE

