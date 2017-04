Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! František Rajtoral je bil z Viktorio Plzen štirikrat češki prvak. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekdanji češki reprezentant Rajtoral storil samomor

24. april 2017 ob 14:14

Praga - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji češki nogometni reprezentant František Rajtoral je v nedeljo storil samomor v svojem stanovanju v Gaziantepu, je potrdila turška policija.

Novico je danes potrdila tudi češka nogometna zveza. Rajtoral je marca praznoval 31. rojstni dan, nazadnje pa je igral za turškega prvoligaša Gaziantepspor.

Leta 2012 nastopil na EP-ju

Največji del kariere je bočni igralec preživel v dresu Viktorie iz Plzna, za katero je igral od leta 2009 do 2016 in je na 168 prvoligaških tekmah dosegel 19 zadetkov. Rajtoral je na Češkem igral še za Marilo iz Pribrama in Banik iz Ostrave. Januarja 2014 je bil posojen nemškemu Hannovru, kjer je igral pol sezone.Od leta 2012 do 2014 je zbral 14 nastopov za češko izbrano vrsto, bil je tudi član reprezentance, ki je leta 2012 nastopila na EP-ju na Poljskem in v Ukrajini.

Z Viktorijo Plzen je bil štirikrat češki prvak, osvojil pa je še en pokalni in dva superpokalna naslova.

