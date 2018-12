Dodaj v Sorodne novice Ilka Štuhec na posebne priprave za Val Gardeno

Obetavna treninga smuka Ilke Štuhec

Najboljši čas dneva je imela Ester Ledecka; tekma v torek ob 12.30

17. december 2018 ob 11:04

Val Gardena - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec se je izvrstno odrezala na obeh ponedeljkovih treningih smuka v Val Gardeni. Na prvem je bila druga, na drugem pa šesta.

Ilka Štuhec bo v torek kandidatka za visoko uvrstitev. Foto: Reuters

Štuhčeva se je na prvem treningu na progo pognala s številko ena in vodila vse do nastopa Ramone Siebenhofer, ki je imela številko 15. Avstrijka je bila hitrejša za dve stotinki. Tretja je bila Italijanka Nicol Delago (+0,37), četrta Kanadčanka Valerie Grenier (0,41) in peta Avstrijka Nina Ortlieb (0,45). Znotraj sekunde je bilo 16 smučark.

Na drugem treningu je bila najhitrejša olimpijska prvakinja v superveleslalomu Ester Ledecka, ki je v soboto slavila na tekmi deskark v Cortini. Čehinja je za 40 stotink prehitela Delagovo in za 43 stotink Avstrijko Nicole Schmidhofer. Štuhčeva je zaostala za 61 stotink.

Tekma bo v torek ob 12.30 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. V sredo bo v Val Gardeni še superveleslalom.

Drugi trening: 1. E. LEDECKA ČEŠ 1:24,43 2. N. DELAGO ITA +0,40 3. N. SCHMIDHOFER AVT 0,43 4. R. SIEBENHOFER AVT 0,52 5. M. WENIG NEM 0,59 6. I. ŠTUHEC SLO 0,61 7. M. PUCHNER AVT 0,64 8. T. TIPPLER AVT 0,83 9. R. MOWINCKEL NOR 0,86 10. R. HAASER AVT 0,94

Prvi trening: 1. R. SIEBENHOFER AVT 1:26,32 2. I. ŠTUHEC SLO +0,02 3. N. DELAGO ITA 0,37 4. V. GRENIER KAN 0,41 5. N. ORTLIEB AVT 0,45 6. C. SUTTER ŠVI 0,48 7. T. WEIRATHER LIE 0,51 8. J. FLURY ŠVI 0,55 9. K. LIE NOR 0,56 10. T. TIPPLER AVT 0,71

Ženski del svetovnega pokala v alpskem smučanju je prvič na progi Saslong v Val Gardeni. Na prvem treningu smuka je bila odlična Ilka Štuhec. ( Blaž Oman) pic.twitter.com/MAuAeRxk4B — Tomaž Hudomalj (@TomazHudomalj) 17. december 2018





R. K.