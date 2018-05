Obradović in Dončićev Real v lovu na evroligaško desetico

Boltauzer med sodniško osmerico

16. maj 2018 ob 13:21

Beograd - MMC RTV SLO

Na zaključnem turnirju Evrolige v Beogradu, kjer bo močna tudi slovenska udeležba, bo legendarni Željko Obradović naskakoval že deseti naslov najboljšega na stari celini.

58-letni strokovnjak je pravi sinonim za evropsko klubsko košarko. Karizmatični Žoc je na večni lestvici najuspešnejših trenerjev seveda brez konkurence. Drugo mesto si s po štirimi naslovi delijo Ettore Messina, Božidar Maljković, Pedro Fernandez in Aleksander Gomelski. Obradović je naslove osvajal s petimi klubi, začelo pa se je s Partizanom, ko je bil star komaj 32 let. Za jubilejno trofejo se bo potegoval v Beogradu, kje je tudi začel trenersko pot.

Deseti naslov bo v Štark Areni naskakoval tudi madridski Real, ki ima v svoji zasedbi dva slovenska reprezentanta. Največje breme nosi Luka Dončić, drugo leto zapored najboljši mladi košarkar Evrolige, ki je bil hkrati najučinkovitejši posameznik rednega dela tekmovanja, je pa tudi v najožjem krogu za naziv MVP-ja rednega dela. Beli dres nosi tudi Američan Anthony Randolph, ki je septembra pomagal Sloveniji osvojiti evropsko prvenstvo.

Obradović na vrhu že s petimi klubi

V Beogradu, kjer bo prvič okronan prvak Evrolige, bo v petek ob 18.00 najprej na sporedu dvoboj Fenerbahčeja in Žalgirisa. Carigrajska vrsta brani naslov, četrtič zapored pa igra na zaključnem turnirju. Pred prihodom Obradovića se Fener nikoli ni prebil med najboljše štiri. Lani je bil najboljši na domačem parketu v Sinan Erdemu, zdaj lovoriko lovi v Obradovićevem Beogradu. Željko je iz rodnega Čačka leta 1984 odšel k Partizanu, kjer je sedem sezon igral, nato pa na pobudo še ene legende jugoslovanske košarke Dragana Kićanovića še kot mladenič prevzel vodenje črno-belih.

Veliko pomoč je imel v botru jugoslovanske košarke Aleksandru Nikoliću, ki je bil – tako kot številnih drugih uveljavljenih trenerjev s tega področja – tudi Obradovićev mentor. Že prvo poglavje Obradovićeve trenerske zgodbe je bilo šampionsko, saj je beograjsko vrsto, ki je imela v povprečju manj kot 22 let, v Carigradu popeljal na vrh Evrope. Zatem je naslov osvojil še z Joventutom in Realom, kar petkrat pa je bil najboljši v Evropi s Panathinaikosom.

Žalgiris z daleč najnižjim proračunom

Vsi trenerji preostalih ekip na Final Fouru so v karieri že sodelovali z Željkom. Pablo Laso je bil njegov varovanec v Madridu, Šarunas Jasikevičius v Atenah, kjer je bil dolga leta Obradovićeva desna roka Dimitris Itudis. Prva beograjska ovira bo za Fener, ki je najboljša obrambna ekipa Evrolige, Jasikevičiusov Žalgiris, ki letos piše posebno zgodbo in navdušuje z izvrstno igro. Zeleni gozd ima z naskokom najnižji proračun med beograjsko četverico, tudi izkušnje v polfinalu pa bodo krepko na turški strani. Namreč vsi košarkarji litovskega ponosa bodo prvič nastopili na Final Fouru. Toda Jasikevičius, ki je kot igralec osvojil štiri evropske krone, je s svojimi varovanci letos že nekajkrat na kolena spravil favorizirane nasprotnike. Igra Žalgirisa se vrti okoli Kevina Pangosa, kanadskega 'playa' slovenskih korenin. Njegova menjava na enki je Beno Udrih, ki se je dobro znašel v sistemu Šarasa.

CSKA in Real imata skupaj 16 naslovov

V večernem (21.00) polfinalu se bosta pomerila Real in CSKA, kluba z največ naslovi, ki sta obenem tudi najboljši napadalni ekipi rednega dela. Medtem ko jih imajo Madridčani že devet, pa je moskovski velikan na vrh stare celine stopil sedemkrat. Rdeča armada, ki je bila najboljša po rednem delu, bo lahko računala tudi na Nanda de Coloja, za Dončićem drugi najučinkovitejši posameznik rednega dela se vrača po poškodbi. Sicer pa se igra vrti okoli nekdanjega košarkarja Reala Sergia Rodrigueza.

Itudis in Laso sta do zdaj v trenerski vlogi osvojila po en evropski naslov. Tako kot grškega strokovnjaka na ruski klopi lahko veseli okrevanje de Coloja, ki se je poškodoval v četrtfinalu, pa Laso zdaj lahko računa na Sergia Llulla, MVP rednega dela lanske Evrolige, se je vrnil po hudi poškodbi kolena. Izpustil je celotno sezono, že v četrtfinalu pa je pristavil pomemben delež k zmagi nad Panathinaikosom. Vseeno pa je glavna Realova violina Dončić, ki je pred novim velikim testom v karieri. Lani je s sklonjeno glavo zapustil Carigrad, ko so Madridčani zasedli četrto mesto, a že štiri mesece pozneje je na istem parketu na EuroBasketu proslavljal z zlato medaljo okoli vratu, hkrati pa je bil imenovan še v prvo peterko turnirja najboljših reprezentanc.

Boltauzer med sodniško osmerico

Poleg Dončića in Udriha bosta na parketu beograjske Arene torej še dva košarkarja s slovenskim potnim listom, Pangos in Randolph. Medtem ko ima kanadski reprezentant slovenske korenine, pa je Randolph državljanstvo dobil lani pred evropskim prvenstvom. Tudi med osmerico delivcev pravice ima Slovenija svojega predstavnika, Mateja Boltauzerja, ki bo četrtič sodil na zaključnem turnirju najboljše četverice Evrolige.

Beograd, Final four, polfinale, petek ob 18.00:

FENERBAHČE - ŽALGIRIS

Ob 21.00:

CSKA MOSKVA - REAL MADRID

Finale bo v nedeljo ob 20.00, tekma za tretje mesto pa v nedeljo ob 17.00.

Tilen Jamnik