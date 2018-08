Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Saša Planinšec in Iza Mlakar Foto: OZS Dodaj v

Odbojkarice brez težav slavile v Islandiji

V sredo v Belgijo

19. avgust 2018 ob 18:36

Ženska odbojkarska reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v gosteh premagala Islandijo s 3:0.

Varovanke Alessandra Chiappinija so bile razred boljše od gostiteljic, saj so vsaj niz dobile z večjo razliko. Najbolj razpoložena je bila Pia Blažič, ki je dosegla 12 točk, v bloku sta bili izjemno učinkoviti Tina Grudina in Iza Mlakar.

V skupini A igrata še Belgija in Izrael.

Bržkone bosta ravno Slovenija in Belgija igrali za prvo mesto, ki neposredno vodi na evropsko prvenstvo, drugo pa v dodatne kvalifikacije. Med seboj bosta igrala v sredo.

Skupina A, 2. krog:

ISLANDIJA - SLOVENIJA

0:3 (-18, -16, -13)

Danes ob 20.00:

IZRAEL - BELGIJA

