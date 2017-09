Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Odkrivajte lepote Istre na Istrskem kolesarskem maratonu

Najdaljša trasa dolga 77 km

22. september 2017 ob 14:29

Portorož - MMC RTV SLO

V soboto in nedeljo bo v Portorožu in okolici potekal največji kolesarski dogodek v Istri: Istrski kolesarski maraton.

Maraton poteka po treh različno zahtevnih asfaltnih trasah po zaledju slovenske Istre, dogajanje pa zaokrožujejo še Istrski kronometer, mini maraton in kolesarski festival.

Na voljo bodo tri trase:

Kratka trasa (13 km)

Za kolesarje, ki niso posebej kondicijsko pripravljeni in si želijo predvsem uživati v vožnji po Istri. Trasa nima zahtevnejših vzponov in vodi čez Sečoveljske soline ter po delu poti znamenite kolesarske poti Parenzane. Na njej bo postojanka z dobrotami in okrepčilom.

Srednja trasa (49 km)

Trasa predvideva daljša vzpona proti Svetemu Petru in Gažonu. Namenjena je rekreativnim kolesarjem, ki se želijo spotiti sredi neokrnjene narave in se na poti po istrskih grebenih naužitih lepih panoram ob pogledu na zaledne vasice. Do Šmarij poteka po isti poti kot dolga, zato zavetrja ne bo manjkalo.

Dolga trasa (77 km)

Namenjena je zahtevnejšim kolesarjem. Vsebuje več vzponov in je kljub zmerni razdalji z več kot 1.000 metri višinske razlike pravi izziv tudi za najbolje pripravljene. Vožnja zaradi spustov poteka tudi po nekaterih nevarnejših odsekih, na katere bodo sicer reditelji pravočasno opozarjali, vendar dodatna pazljivost ne bo odveč.

T. O.