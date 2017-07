Odomova izpoved o soočenju s smrtjo

"Gre za vsakodnevni boj"

28. julij 2017 ob 11:04

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji zvezdnik Lige NBA Lamar Odom je v zapisu za javnost odkrito spregovoril o dolgoletni zasvojenosti s kokainom, ki ga je leta 2015 skoraj pahnila v smrt, potem ko so ga nezavestnega našli v nekem bordelu.

37-letni nekdanji igralec Los Angeles Lakers je svoje občutke po travmatični izkušnji strnil na portalu Players' Tribune in hkrati potrdil, da je trenutno "čist", čeprav bitka z zasvojenostjo ni končana.

V zapisu se je spomnil šoka, ki ga je doživel, potem ko se je nepričakovano zbudil v bolnišnici.

"V nekem trenutku je v mojo sobo stopil zdravnik in mi povedal, kaj se je zgodilo. Rekel mi je, da sem bil zadnje štiri dni v komi in da je čudež, da sem sploh še živ. Takrat nisem mogel govoriti, samo pokimal sem mu, češ, da ga razumem," je zapisal Odom, ki je slavo dosegel s pojavljanjem v priljubljenem resničnostnem šovu žene Khloe Kardashian in njene družine.

Dvakratni prvak Lige NBA je priznal, da je v času snemanja oddaje vsakodnevno jemal kokain in da se kaj hitro ni več znal kontrolirati, zaradi česar je Khloe vložila vlogo za ločitev. "Če bi takrat vedel, kaj vse mi bo prinesla zasvojenost, se ne bi nikoli začel drogirati," je priznal Odom, ki pravi, da so prepovedane substance zanj predstavljale možnost pobega iz realnosti, potem ko se dolgo ni mogel sprijazniti s smrtjo svoje mame, babice in sina Jaydna, ki je umrl pri šestih mesecih starosti zaradi bolezni.

"Zdaj sem čist, toda gre za vsakodnevni boj. Sem zasvojen in vedno bom. Tega se ne moreš nikoli znebiti. Tudi ta hip bi si želel poleteti v višave, toda vem, da ne smem, če hočem biti s svojimi otroki," je povedal Odom.

Za konec je upokojeni košarkar potrdil, da se trenutno zdravi in da mu družina ves čas stoji ob strani. "Čeprav menim, da bi bil moj pogreb dober pogreb, še ni čas za to. Še vedno sem tukaj, imam otroke, za katere moram poskrbeti. In vsekakor sem še vedno postaven kot nekoč," je v šali zaključil Odom.

R. K.