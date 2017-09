Odzivi na Trumpov spor s športniki: Če ukinemo protest, nismo domoljubi, ampak tirani

26. september 2017 ob 12:50,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 12:55

Washington - MMC RTV SLO

"Tisti, ki uveljavljajo pravico do mirnega izražanja svojega prepričanja, ne bi smeli biti demonizirani ali osramočeni," je prepričan za mnoge najboljši košarkar vseh časov Michael Jordan.

Ameriški predsednik Donald Trump se je konec tedna zapletel v spor s številnimi ameriškimi športnimi zvezdami. Najostrejši je bil prav do najpopularnejših lig, NFL-a in NBA-ja. Na enem izmed shodov je v nagovoru profesionalni ligi v ameriškem nogometu dejal, da bi morala odpustiti vse igralce, ki med igranjem ameriške himne protestirajo. Poziv se je nanašal na potezo Colina Kaepernicka, ki je v znamenje protesta ob številnih z rasizmom povezanih afer v ZDA ob himni pokleknil. Gesta se je hitro razširila med njegove podpornike,

Zatem je "obračunal" z najboljšo košarkarsko ekipo Golden State Warriorsi in prvim zvezdnikom Stephom Curryjem, ki je javno kritiziral politiko ameriškega predsednika. Trump je dejal, da na tradicionalni obisk prvakov v Belo hišo Dubsi niso zaželeni. Hitro so sledili odzivi. Curry je povedal, da tako ali tako ni želel iti, ostra sta bila do predsednika tudi najboljši košarkar zadnjih let LeBron James in legendarni Kobe Bryant. "Tisti, ki so glasovali za Trumpa, so morda ugotovili, da so naredili napako. Za Američane želim najboljše, ne glede na barvo kože ali raso. Vemo, da je to najboljša država na svetu, a še vedno imamo težave, kot jih imajo vsi drugi. Ljudje vodijo to državo, ne posameznik, še posebej pa ne on. Ker imam to možnost, bom dal svoj glas, svojo strast in denar, da bi otroci vedeli, da obstaja upanje. Noben posameznik ne more ustaviti vaših sanj, da bi postale resničnost," je povedal James.

Zdaj se je oglasil tudi za mnoge največji, Michael Jordan, trenutno lastnik moštva Charlotte Hornets: "Ena bistvenih pravic te države temelji na svobodi govora. Imamo dolgo tradicijo nenasilnih mirnih protestov. Tisti, ki uveljavljajo pravico do mirnega izražanja svojega prepričanja, ne bi smeli biti demonizirani ali osramočeni. V času, ko je država vse bolj razdeljena in ko narašča sovraštvo, bi morali iskati načine za sodelovanje in medsebojno podporo, ne pa ustvarjati nove delitve. Podpiram Ligo NBA, komisarja Adama Silverja in vse košarkarje, ki želijo uveljavljati svojo pravico do svobode govora."

"V naši državi imamo večje težave, kot pa so ljudje, ki uveljavljajo pravico do svobode govora. Severna Koreja je velik problem. Ustvarjanje novih delovnih mest je zelo velik problem. Poskrbeti, da bodo šole boljše. To so stvari, na katere bi se morali osredotočiti. Predsednik je bil izvoljen, da bi se osredotočal nanje. Razočaran sem, da, ko ti mladeniči javno spregovorijo in rečejo, poglejte v naši urbani Ameriki imamo probleme, nihče ne želi reševati teh težav in vprašanj," je dodal še en legendarni košarkar Magic Johnson, vodja košarkarskih operacij pri Los Angeles Lakersih.

"Nismo domoljubi, ampak tirani"

Tudi številni drugi športniki in znane osebe z različnih področij so podprle košarkarje in igralce ameriškega nogometa. Igralca televizijske serije Dosjeji X David Duchovny in Gillian Anderson sta pokleknila na snemanju in fotografijo delila na družbenih omrežjih. Kaeprnickovo gesto je na koncertu posnemal tudi pevec Stevie Wonder. O Trumpovem sporu se je zdaj razpisal glasbenik John Legend, ki je zapisal: "Protest je domoljuben. Protest je imel ključno vlogo, da se je slišal glas najbolj ranljivih v našem narodu. Protest je bil v Ameriki ključen pri končanju vojn, zahtevah po enakih pravicah, prenehanju nepoštenih praks … Če ukinemo protest v imenu patriotizma, nismo domoljubi, smo tirani."

Legend je ob tem navedel nekaj najbolj odmevnih protestov v zgodovini ZDA, kot sta v Birminghamu leta 1963 in pohod iz Selme v Montgomery leta 1965: "ti protesti so zbudili Američane. Združeni z drugimi oblikami družbenega aktivizma so pokazali državljanom in politikom, da je mogoča boljša pot. Upanje ni bil samo ideja – boljša prihodnost je bila nujna in mogoča." Poteze, kar na primer izvajajo igralci Lige NFL med igranjem ameriške himne, po mnenju Legenda nadaljujejo zgodovino protestov v državi in na koncu izobražujejo javnost o aktualnih vprašanjih o človekovih pravicah. "Preživljam se z glasbo. Nihče me ne bi želel v svoji NFL-ekipi, ampak če bi lahko, bi tudi sam v nedeljo pokleknil," je dodal.

Pingvini bodo odšli v Belo hišo

V nasprotju z Golden Statom pa so prvaki hokejske Lige NHL Pittsburgh Penguinsi dejali, da bodo prišli na obisk v Belo hišo. "Pittsburgh Prenguinsi spoštujejo institucijo predsednika in dolgo tradicijo obiskov prvakov. V prejšnjih letih smo obiskali Belo hišo in predsednika Georgea W. Busha in Baracka Obamo in tudi letos smo sprejeli vabilo. Vsako nesoglasje s predsednikovo politiko se lahko izrazi na drugačen način. Vendar pa zelo spoštujemo pravice posameznikov in skupin, da se izrazijo, kot se jim zdi primerno," so zapisali pri hokejski franšizi. Pingvine je Trump prek Twitterja že označil za veliko ekipo. Zapisal je tudi, da je ponosen na navijače v avtomobilistični seriji NASCAR, kjer so nekateri žvižgali športnikom, ki so pokleknili med himno.

"V normalnih časih bi preprosto naše različne poglede postavili na stran in obiskali Belo hišo. To bi bilo super. Vendar to niso navadni časi. Verjetno najbolj deljeni v mojem življenju, mislim, da od Vietnama. Zaradi razlik, ki obstajajo v naši državi, je predsednik poskrbel, da res težko spoštujemo to institucijo. Razlike v smislu vrednot, za katere se zavzemata naša ekipa in organizacija so tako drastično drugačne od njegovih. Govorim v smislu družbenega diskurza, dostojanstva … Za nas je zelo težko. Vsak dan vidimo stvari, ki jih govori," je povedal trener Golden Stata Steve Kerr. Prvaki Lige NFL New England Patriotsi so letos sicer prišli na sprejem v Belo hišo, vendar pa niso bili v popolnem številu, tako ali tako pa so zdaj odnosi med Trumpom in NFL-jem močno ohlajeni.

