Okorn: Povedal bom na glas, Olimpija je zasluženo v finalu

Pred tremi tedni Ljubljančani še na robu prepada

10. maj 2017 ob 09:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kakor koli obrnete, naši zmagi v Ligi ABA sta pomenili njihov izpad, zmaga v pokalu jim je vzela lovoriko, zdaj so ostali brez finala," je letošnje obračune s Krko povzel trener Olimpije Gašper Okorn.

Po treh letih se je Union Olimpija znova prebila v finale državnega prvenstva. V polfinalu Lige Nova KBM je z 2:0 v zmagah ugnala Krko, obe tekmi pa sta se odločali v izdihljajih obračunov. Prva v Novem mestu je bila odločena po petminutnem dodatku, druga v Stožicah pa po zgrešenem metu Rona Curryja za zmago. Zmaji so bili na drugi tekmi boljši z 82:81.

"Mislim, da ni bila tu odločilna sreča. Bom povedal na glas, Olimpija je zasluženo v finalu. Dobili smo serijo z 2:0 in obe tesni končnici. Krko smo v desetih dneh premagali trikrat v različnih postavah. V vsej sezoni imamo z njimi medsebojni izid 6:3. Z njimi smo izgubili tri dokaj nepomembne tekme, vse, ki so nekaj štele, pa smo dobili. Kakor koli obrnete, naši zmagi v Ligi ABA sta pomenili njihov izpad, zmaga v pokalu jim je vzela lovoriko, tokrat pa so ostali brez finala. Ob tem še tista ključna v Novem mestu, ko smo se borili za polfinale. Tako, da o tem ne bi več razglabljal. Zaslužili smo si in tu je pika," je ljubljanski trener najprej izpostavil letošnje dvoboje z Novomeščani.

Olimpija in Krka sta najuspešnejša slovenska kluba. 15-krat so zmaji osvojili slovensko prvenstvo, medtem ko je v novomeških rokah končalo sedem tovrstnih naslovov. Zadnji pred tremi leti, ko je tudi Krka zadnjič igrala v finalu. V zadnjih dveh sezonah sta ABA-ligaša – status, od katerega se na Dolenjskem letos poslavljajo – obstala v polfinalu oziroma Olimpija enkrat celo v četrtfinalu, zdaj pa je Ljubljančanom vendarle uspelo. Ob tem so letos tudi osvojili pokal, kjer so v finalu v prav tako zelo razburljivem dvoboju premagali prav Krko.

Okorn: Ni bila agresivna obramba, ampak pretep

Zmaji so dobro začeli torkov obračun v Stožicah in si nabrali celo 18 točk naskoka, nato pa v zadnji četrtini povsem popustili in sledila je dramatična končnica. Novomeščani so agresivneje zaigrali v obrambi. Vršili pritisk že pri prenosu žoge, ob tem ves čas tesno in na meji osebne napake pokrivali Brandona Jeffersona, na kar ljubljanski košarkarji niso našli odgovora: "Prvi polčas je bil briljanten. Kontrolirali smo skok in odpravili napake iz Novega mesta. V napadu smo bili sproščeni, v obrambi pa dovolj dobri. Drugi polčas smo pričakovali večjo agresivnost iz njihove strani, ki je na koncu mejila na kaj drugegai. Hvala bogu, da take tekme sodijo boljši slovenski sodniki in da so nas kolikor toliko lahko zaščitili. To ni agresivna obramba, ampak pretepanje po igrišču, lovljenje z rokami in skoraj bi jim to prineslo rezultat. Naša krivda pa je, da se temu nismo znali prilagoditi in odgovoriti."

Tik pred zadnjo četrtino je veliko neumnost napravil Stevan Milošević, ki je ob metu Marka Lukovića za tri naredil osebno napako, nato pa zaradi ugovarjanja dobil še tehnično. Krka se je tako po -14 pred zadnjimi desetimi minutami priključila na -8: "Imeli smo +18 in v tretji četrtini odbijali Krkine napade. Ključen trenutek so bili trije prosti meti Lukovića in tehnična napaka. To nas je presekalo in izgubili smo rdečo nit. Zadnja četrtina je bila katastrofalna, za pozabo. Vse je bilo narobe. Na koncu je imela Krka edino priložnost v zadnji sekundi in jo je zapravila. Zdaj bom pa vprašal, kolikokrat je letos Olimpija v zadnji sekundi dobila koš in izgubila za eno točko. Če je to tisto, kar se nam je moralo vrniti, potem je vse v redu in naj se vse izbriše."

Pred tremi tedni Olimpija na robu prepada

Zaradi Miloševićeve neumnosti, ko si je črnogorski center prislužil peto osebno napako, je do konca tekme igral Nikola Janković, kar po besedah Okrona ni bilo v načrtu. Srbski košarkar, ki je letos blestel v Ligi ABA in bil tudi najboljši posameznik pokalnega tekmovanja, ima namreč v zadnjem času ogromno težav s hrbtom. Dolgo tudi ni mogel pomagati soigralcem, zdaj, ko je znova stisnil zobe, pa se vidi, da center, ki je bil predtem udarna ljubljanska moč v napadu, ni pravi. Toda zdaj sledi en teden počitka, še pred tem pa bodo zmaji dobili nasprotnika v finalu. Okorn glede izbire Zlatoroga ali Rogaške nima želja, le poudarja, da Olimpija v finalu ne bo favorit, saj že osem let ni prvak, obenem pa tudi ne bo imela prednosti domačega igrišča. Na pokalu, ko je bilo najbolj kpotrebno, so zmaji pokazali veliko borbenosti in odločnosti. Če je že zdaj pristop podoben tistemu februarja iz Domžal, pa je Okorn dejal: "Ni še to to oziroma isto, a smo na pravi poti."

Ker je šlo za boj najuspešnejših slovenskih klubov, je marsikdo polfinale Krke in Olimpije označil za finale pred finalom, s čimer pa se Okorn ne strinja: "Finale pred finalom ne obstaja. Finale je le en in morali ga bomo odgarati." Res je, čeprav so osvojili pokal, bili v Ligi ABA višje kot Krka, pa so zmaji šli v končnico šele s četrtega mesta. Po velikih težavah so se prebili naprej. Pred manj kot mesecem dni, ko so v Tivoliju tri kroge pred koncem Lige za prvaka klonili pred Rogaško, so bili v izjemno težkem položaju, že povsem obupani in, res da z vročimi glavami tik po tekmi, zdelo se je, da so že vrgli puško v koruzo: "Šele trije tedni so od tedaj, ko smo bili na robu prepada. Pred dvema tednoma nas je Ledl želel v Tivoliju poslati na počitnice, pa smo se zvlekli. V tem času smo sicer verjeli, da se lahko vrnemo, a smo imeli strahovite težave. Delali smo vse živo. Poskušali smo tudi stvari, ki nimajo zveze s košarko, spreminjali smo treninge, način skavtinga, poskušali smo vse možne recepte ... Mislim, da je bila prelomna zmaga proti Zlatorogu in potem smo našli pravo pot."

Hrovat še ni bil v ekipi, ki bi se tako razumela

"Verjel sem v to ekipo, dokler so bile minimalne možnosti. V garderobi smo si rekli, da ne smemo obupati. Ekipa, ki pokaže željo in voljo, si to zasluži. Letos smo garali in mislim, da smo si zaslužili ta finale. Za nami je dolga sezona, več kot 70 tekem. Rekli smo si, da ne bomo tako končali sezone in da bomo dali vse od sebe, da, če že bomo izgubili, da bomo vsaj z dvignjenimi glavami lahko šli domov. To nas je gnalo naprej. Lahko bi rekel, da smo letos res prava ekipa. Kemija v slačilnici je izjemna. Nisem še bil v ekipi, ki bi se tako dobro razumela. Imeli smo svoje padce, a to je za tako dolgo sezono normalno. Mislim, da smo se v pravem trenutku pobrali in stopili skupaj," je ob tem dodal Gregor Hrovat.

Kapetan Olimpije je letos naredil velik korak naprej in postal vodja ekipe. V napadu ne sili v ospredje, igra izjemno pametno in tudi racionalno, obenem pa ogromno dela naredi v obrambi. S takimi predstavami je zagotovo potrkal tudi na reprezentančna vrata. Tudi na tej tekmi je bil ob Američanoma Jeffersonu in Devinu Oliverju, pri izbiri katerih so imeli v prestolnici letos res srečno roko, znova med najboljšimi v svoji ekipi. "Za nami je težka serija. Znova je odločala ena žoga in na srečo niso zadeli na koncu. Vseeno mislim, da smo bili večji del tekme boljši, a smo nespametno zapravili prednost. Pokazali smo, da smo prava ekipa. Zdržali smo skupaj in vendarle prišli v finale. Pritisk je prisoten, a v garderobi smo si dejali, da se na to ne bomo ozirali in gremo iz tekme v tekmo. Na vsaki bomo dali vse od sebe in upamo, da nam bo to prineslo želen rezultat. Liga za prvaka je pokazala naše šibkosti. Skozi šivankino uho smo prišli v polfinale. Nimamo prednosti domačega igrišča in zato prepuščamo vlogo favorita nasprotniku," je še povedal 22-letni Primorec.

Petrov zadovoljen z igro svojih varovancev

Če so Ljubljančani nazdravili preboju v finale, pa so bili požirki piva, ki so si ga v stoženskem lokalu privoščili nekateri gostujoči košarkarji ob koncu sezone, še posebej grenki. Krka je letos ostala brez Lige ABA, zdaj pa še brez osvojene lovorike. Zavoljo slabih rezultatov so med sezono v Novem mestu zamenjali trenerja in na klop se je usedel Simon Petrov. Pod njegovo taktirko je Krka z Ligo za prvaka opravila suvereno, igrala konstantno in se s prvega mesta podala v končnico, a zdaj izgubila tri zaporedne tekme proti Olimpiji, tudi dve, ki sta jo poslali na dopust. "Že pred začetkom polfinala sem rekel, da bo to Olimpija s sredine Lige ABA, ko je suvereno zmagovala. Ni me presenetila, da je igrala tako, kot je. Bili smo pripravljeni, a so bili boljši," je povedal Petrov.

"Imeli smo svoje priložnosti. Zadovoljen sem oziroma bi čestital svojim fantom za boj in za vse, kar so prikazali tokrat. Tako košarko sem želel videti. Užival sem ob klopi in da sem lahko vodil ekipo, ki je igrala tako košarko. Vsi smo videli, kaj se je skozi celo tekmo dogajalo na igrišču. Vesel sem, da smo igrali tako, kot smo, rezultat pa pač ne gre v našo korist. Prvi polčas se ni izšel po naših željah. Vsaka tekma traja 40 minut in treba se je boriti do konca. Imeli smo met za zmago, a sreča je bila tokrat na njihovi strani," je dodal in na vprašanje, če je namigoval na sodniški kriterij, odgovoril: "Brez komentarja. Videli ste in sami ocenite, kaj in kako je bilo."

Tilen Jamnik