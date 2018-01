Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zoran Martić bo drugič vodil Olimpijo v Ligi prvakov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Olimpija po napeti končnici iz Nemčije z zmago Dodaj v

Olimpija po drugo zmago nad Estudiantesom, potrjen prihod Sanona

Prejšnji teden zmaga v Bayreuthu

16. januar 2018 ob 22:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije bodo v sredo ob 20.00 v 11. krogu Lige prvakov v Stožicah gostili Estudiantes, ki so ga konec oktobra v gosteh premagali.

Estudiantes ima po desetih krogih šest zmag, medtem ko je Olimpija zbrala štiri. "Dobra igra na prvi tekmi v Španiji je seveda obveza, da na tekmi v Stožicah poskušamo odigrati čim boljše. Razumem, da si občinstvo želi naših dobrih predstav v Ligi prvakov. Na srečanju bomo poskusili pokazati stvari, na katerih trdo delamo na treningih. Kakšnega igralca, ki smo ga spočili na prejšnjih tekmah, bomo potisnili v ospredje. Srečanje bomo izkoristili za čim boljšo pripravo na naslednje tekme," je povedal trener Zoran Martić, ki je na klopi Ljubljančanov debitiral prejšnjo sredo z zmago v Bayreuthu (78:79).

V soboto je Olimpija v Ligi ABA izgubila v Baru proti Mornarju (101:81), v ponedeljek pa je bila v Ligi Nova KBM boljša od Zlatoroga (81:75).

Drugi najboljši strelec EP-ja do 18 let

V klubu so potrdili, da je novi član Olimpije 18-letni ukrajinski košarkar Yusuf Sanon (191 cm), ki je podpisal večletno pogodbo. Sanon se bo ekipi pridružil v četrtek na treningu. Po očetu je afriških korenin, košarkarsko pot je začel v domačem Dnipru iz Dnepropetrovska. V zadnjih dveh sezonah je nastopal predvsem za drugo ekipo Dnipra, v zadnjem času pa je tudi dobil priložnost v prvi, ki trenutno zaseda 1. mesto v ukrajinski prvi ligi. Do odhoda v Petrol Olimpijo je odigral 12 tekem za prvo ekipo in v 9 minutah na parketu dosegal v povprečju 2,4 točke in 1,2 podaje na tekmo. V B-ekipi, ki nastopa v drugi ukrajinski ligi, je na petih tekmah v povprečju dosegel 24,6 točke, 4,6 skoka in 3,8 podaje na tekmo.

Na svoj bogat talent je širšo košarkarsko javnost opozoril na evropskem prvenstvu do 18 let na Slovaškem, kjer je bil prvi strelec svoje ekipe s povprečjem 19,3 točke, 6,1 skoka, 2,7 podaje in 3,4 ukradene žoge na tekmo. Bil je drugi strelec prvenstva in prvi pri ukradenih žogah.



Liga prvakov, skupina C, 11. krog

Sreda ob 20.00:

PETROL OLIMPIJA - ESTUDIANTES



BAYREUTH - BANVIT



Ob 18.30:

ROSA RADOM - AEK ATENE



Ob 20.30:

STRASBOURG - REYER VENEZIA

Lestvica: BANVIT 10 7 3 +41 17 ESTUDIANTES 10 6 4 +30 16 REYER VENEZIA 10 6 4 -1 16 BAYREUTH 10 6 4 +28 16 STRASBOURG 10 5 5 +10 15 AEK ATENE 10 5 5 +23 15 PETROL OLIMPIJA 10 4 6 -51 14 ROSA RADOM 10 1 9 -80 11

M. R.