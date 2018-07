Poudarki Brez pravega napadalca in brez doseženega gola Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 51 glasov Ocenite to novico! Zaradi pomanjkanja pravih napadalcev, pri čemer Olimpija sama za tekmovanje ni prijavila Vombergarja in Kaluđerovića, je Rok Kronaveter igral v vlogi napadalca, nato pa je v končnici zamenjal z Danijelom Miškićem. Foto: NK Olimpija/SPS Olimpija je prvo tekmo v Stožicah izgubila z 1:0, potem ko je v 79. minuti zadel bočni branilec Wilde-Donals Guerrier s Haitija, kar je bil tudi edini gol v 180 minutah slabega nogometa. Foto: NK Olimpija/SPS Olimpija zdaj že na zadnjih štirih evropskih tekmah ni dosegla gola, podobno jalova je bila tudi proti VPS-u iz Finske. Zeleno-beli so tudi izgubili zadnjih pet evropskih dvobojev. Foto: NK Olimpija/SPS VIDEO Olimpija se je poslovila... Sorodne novice Jalova premoč Olimpije, a Qarabag iz Stožic z zmago Dodaj v

Olimpija po tekmi brez golov v Bakuju izpadla v Evropsko ligo

Zeleno-bele prihodnji četrtek čaka doma soočenje s Crusaders

18. julij 2018 ob 14:37,

zadnji poseg: 18. julij 2018 ob 21:24

Baku - MMC RTV SLO

Slovenski prvak Olimpija je ob jalovi igri v napadu pri bledem Qarabagu na povratni tekmi remiziral z 0:0, kar pomeni slovo od kvalifikacij za Ligo prvakov. V 2. predkrogu Evropske lige zmaje čaka prvak Severne Irske Crusaders.

Dvoboj je tako odločil gol Haitijca Wilde-Donalsa Guerriera na prvi tekmi v 79. minuti v Stožicah. Prvak Azerbajdžana gre naprej v 2. predkrog, kjer se bo pomeril s prvakom Albanije Kukesom. Ljubljančani kljub pritisku obveznega gola v gosteh niso znali resno napasti. V 90 minutah igre v Bakuju so sprožili en sam strel v okvir vrat (Qarabag tri), skupno pa so sedemkrat poskušali s streli, Azeri 12-krat. Lanski udeleženec skupinskega dela Lige prvakov je sicer v dvoboju s slovenskim prvakom razočaral in bi ga šampionska zasedba iz pomladi lahko resno ogrozila, a kaj ko se je Milan Mandarić znova odločil za poletni popolni remont igralskega nogometa.

Izbral moštvo, ki naj bi dobro igralo

"Čestitke tekmecem, videli smo dva dokaj izenačena nasprotnika. Lahko le rečem, da so se moji igralci dobro borili, na takšnih tekmah je seveda velika priložnost, da napredujemo, da bi šli naprej v Ligi prvakov. A za kaj takega bi morali zadeti, mi pa nismo. V zadnjih minutah smo se zares trudili, a ni šlo. Izbral sem moštvo, za katero sem mislil, da bo dobro igralo in pokazalo pravo vrednost na terenu," je o tekmi razmišljal trener Ilija Stolica.

Dober začetek, slabše nadaljevanje

Olimpija je tekmo začela brez pravega napadalca, a vseeno podjetneje in v 8. minuti je do strela z vrha kazenskega prostora prišel Rok Kronaveter, ki je tokrat igral v vlogi lažne devetice, je močno sprožil, a prek vrat Azerov. Čez pet minut je bil na drugi strani nevaren Mahir Madatov, ki je z diagonalnim strelom za malo zgrešil vrata Aljaža Ivačiča. V 25. minuti je bila zaradi vročine in sopare minuta odmora za osvežitev. Po njej je Qarabag še bolj pritisnil, gol je visel v zraku, prvič je v zadnjem hipu reševal branilec Štiglec, drugič pa branilec Gajić. V 40. minuti je v nevaren protinapad po desni pobegnil Boateng, pred golom je imel dva prosta soigralca, a mu je žogo z drsečim štartom speljal Donals Guerrier, mož odločitve v Stožicah.

Dva poskusa iz obupa čisto ob koncu

Na začetku 2. polčasa so gostitelji pritisnili, večkrat je bilo vroče pred Ivačičem, a resnega zaključnega strela petkratni zaporedni prvaki Azerbajdžana niso zmogli. Po seriji menjav in tudi prekrškov je Olimpija v zadnjih minutah poskusila z jurišem iz obupa, poskusila sta dva rezervista. Najprej v 90. minuti Matic Črnic, močno, a precej nenatančno, v 93. minuti še Danijel Miškić, a je njegov strel blokiral branilec in žogo preusmeril v kot. Vse premalo in prepozno ... Po zadnjem sodnikovem žvižgu je drugi rumeni karton za izključitev prejel še jezični branilec Marko Gajić.

Crusaders največji poraženec 1. predkroga LP-ja

Olimpija se brez doseženega gola v dveh tekmah bojev za Ligo prvakov seli v Evropsko ligo. Po novih pravilih evropskih klubskih tekmovanj bo namreč tudi poraženec kvalifikacij Lige prvakov lahko nadaljeval še v drugem kakovostnem razredu, kvalifikacijah za Evropsko ligo.

Ljubljančane tako čaka prvak Severne Irske Crusaders, ki je doživel najhujši poraz 1. predkroga Lige prvakov, saj jih je Ludogorec doma razbil s 7:0, v torek v gosteh z rezervisti pa še z 2:0. Prva tekma bo prihodnji četrtek v Ljubljani, povratna tekma pa teden dni pozneje v Belfastu.

M. L., To. G.