Ana Vjahireva, ki je bila najboljša igralka olimpijskih iger v Riu, je odlično igrala proti Srbiji. Foto: EPA Proti Franciji se je s 14 obrambami izkazala Filippa Idehn. Foto: EPA

Olimpijske prvakinje zanesljivo ugnale Srbijo

Remi med Švedsko in Francijo

9. december 2018 ob 17:57,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 20:31

Nantes - MMC RTV SLO

Ruske rokometašice so v drugem delu evropskega prvenstva z 29:25 odpravile Srbijo. Sedem golov je dosegla Darja Dmitrijeva, šest pa igralka tekme Ana Vjahireva.

Rusinje so odlično začele drugi del turnirja. Prvič so se olimpijske prvakinje na uradni tekmi pomerile s Srbijo. Tekma je bila izenačena večino prvega polčasa, nato pa je v zadnjih desetih minutah Rusija prevzela pobudo in naredila serijo 5:0. Razpoložena je bila vratarka Ana Sedojkinja in razlika je po prvem delu znašala tri zadetke. V drugem polčasu Srbija bližje kot na -2 ni prišla, Rusija pa je vmes vodila največ za šest golov in je srečanje mirno pripeljala do konca.

V skupini I sta se pred tem pomerili Švedska in Francija, ki sta se razšli z remijem (21:21). Švedska, ki je ohranila sicer minimalne upe za preboj v polfinale, je tako prekinila serijo treh zmag gostiteljic turnirja. Eno ključnih vlog pri remiju je odigrala vratarka Filippa Idehn, ki je zbrala 14 obramb.

Švedinje so si hitro priigrale tri gole naskoka, kakršna je bila razlika tudi ob odmoru, čeprav so Francozinje vmes izenačile. Prednost je v drugem delu kmalu narasla na pet zadetkov. Pred zadnjimi desetimi minutami sta bili reprezentanci poravnani na 19. Kar nekajkrat je imela Francija priložnost za prevzem vodstva, a je te priložnosti zapravila in na tekmi sploh ni vodila. Ob koncu je strel za zmago Sirabi Dembele Pavlović ubranila Idehnova.

Skupina I:

ŠVEDSKA - FRANCIJA 21:21 (14:11)



SRBIJA - RUSIJA 25:29 (13:16)



Ponedeljek ob 18.00:

DANSKA - RUSIJA

Ob 21.00:

SRBIJA - ČRNA GORA



Sreda ob 15.45:

DANSKA - ČRNA GORA

Ob 18.00:

ŠVEDSKA - RUSIJA

Ob 21.00:

SRBIJA - FRANCIJA

Vrstni red: Rusija 6, Francija 5, Švedska 3, Srbija, Danska, Črna gora 2.

Skupina II:

MADŽARSKA - NEMČIJA 26:25 (12:10)

NIZOZEMSKA - ROMUNIJA 29:24 (11:10)



Torek ob 18.00:

ŠPANIJA - ROMUNIJA

Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - NORVEŠKA



Sreda ob 15.45:

ŠPANIJA - NORVEŠKA

Ob 18.00:

MADŽARSKA - ROMUNIJA

Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - NEMČIJA

Vrstni red: Nizozemska 6, Romunija, Nemčija in Madžarska po 4, Norveška 2, Španija 0 točk.

T. J.