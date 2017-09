Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Gorenje je na koncu upravičilo vlogo favorita. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

"Ose" v zadnji minuti strle odpor Dinama v Bukarešti

Odločil Niko Medved s strelom s sedmih metrov

23. september 2017 ob 20:44

Bukarešta - MMC RTV SLO

Rokometaši velenjskega Gorenja nadaljujejo z zmagovitim uvodom v Ligo prvakov, saj so v drugem krogu slavili še pri Dinamu iz Bukarešte. Bilo je tesnih 26:27.

Odločilen zadetek za "ose" je v zadnji minuti tekme s sedmih metrov dosegel Niko Medved, potem ko je sedemmetrovko priigral Rok Ovniček. Velenjčani so v 59. minuti po zadetkih Matica Verdineka in veterana Matjaža Brumna prišli do dveh zadetkov prednosti (24:26), a so gostitelji pretili do konca.

V sicer izenačenem in trdem obračunu so tako na koncu odločile tudi izkušnje in daljša klop. Velenjčani so prvi polčas izgubili z 9:10, v drugem pa vodili že s tremi zadetki prednosti (15:18), a se je Dinamo vrnil s serijo 4:0 v 48. minuti (19:18). Sledil je tesen obračun, ki ga je odločila napeta končnica.

Skupina C, 2. krog

DINAMO BUKAREŠTA - GORENJE VELENJE 26:27 (10:9)

ELVERUM - SKJERN 27:32 (11:17)



Nedelja: ADEMAR LEON - KADETTEN



Vrstni red: Skjern in Gorenje 4, Kadetten 2, Ademar, Elverum, Dinamo 0 točk.

