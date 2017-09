Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Gorenje je na koncu upravičilo vlogo favorita. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

"Ose" v zadnji minuti strle odpor Dinama v Bukarešti

Odločil Niko Medved s strelom s sedmih metrov

23. september 2017 ob 20:44,

zadnji poseg: 23. september 2017 ob 22:07

Bukarešta - MMC RTV SLO

Rokometaši velenjskega Gorenja nadaljujejo zmagovit uvod v Ligo prvakov, saj so v drugem krogu slavili še pri Dinamu iz Bukarešte. Bilo je tesnih 26:27.

Odločilen zadetek za ose je v zadnji minuti tekme s sedmih metrov dosegel Niko Medved, potem ko je sedemmetrovko priigral Rok Ovniček. Velenjčani so v 59. minuti po zadetkih Matica Verdineka in veterana Matjaža Brumna prišli do dveh zadetkov prednosti (24:26), a so gostitelji pretili do konca.

V sicer izenačenem in trdem obračunu so tako na koncu odločile tudi izkušnje in daljša klop. Velenjčani so prvi polčas izgubili z 9:10, potem ko so tekmo slabo odprli in zaostajali s kar 1:5. V tem delu zadetka niso dosegli kar deset minut. Po minuti odmora velenjskega stratega Željka Babića se je domača prednost začela topiti. V 25. minuti je za izenačenje na 8 zadel Robert Markotić.

V nadaljevanju je slovenskim podprvakom igra v napadu stekla, tako da so v 33. minuti sploh prvič na tekmi povedli (11:12), v 43. minuti pa vodili že s tremi zadetki prednosti (14:17). A Dinamo se je vrnil s serijo 4:0 v 48. minuti (19:18). Sledil je tesen obračun, ki ga je odločila napeta končnica. Najučinkovitejši pri gostih je bil na koncu Brumen z osmimi zadetki. Velenjčani v naslednjem krogu gostijo tekmece iz danskega Skjerna. Tekma bo na sporedu v nedeljo, 1. oktobra.

Liga prvakov, skupina C, 2. krog

DINAMO BUKAREŠTA - GORENJE VELENJE 26:27 (10:9)

Dinamo Bukarešta: Irimus, Heidarirad, Descat 5, S. Esteki 5, Bošković 1, Grigoras, Mironescu 1, Gajdučenko 4, Gavriloaia 2, A. Esteki 2, Komogorov 3, Mocanu 3, Bera.

Gorenje Velenje: Ferlin, Zaponšek, Cehte 3, Medved 5, Huseljić, Ovniček 3, Grebenc 3, Toskić, Potočnik, Golčar 1, Markotić 1, Verdinek 2, Kleč, Brumen 8, Pejović 1.

Sedemmetrovke: 2/2; 3/5



Izključitve: 4 min; 4 min

ELVERUM - SKJERN 27:32 (11:17)



Nedelja: ADEMAR LEON - KADETTEN



Vrstni red: Skjern in Gorenje 4, Kadetten 2, Ademar, Elverum, Dinamo 0 točk.

Skupina A, 2. krog

RHEIN NECKAR LÖWEN - WISLA 31:27 (13:13)

VARDAR - NANTES 27:23 (14:10)

BARCELONA - KRISTIANSTAD 31:29 (15:12)

ZAGREB - PICK SZEGED 23:28 (12:17)



Vrstni red: Vardar 4, Barcelona in RNL 3, Pick Szeged in Nantes 2, Zagreb in Kristianstad 1, Wisla brez točk.

Skupina B, 2. krog:

VESZPREM - FLENSBURG 28:27 (15:14)

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - CELJE PL

Nedelja: KIELCE - KIEL

PSG - MEŠKOV BREST

Vrstni red: Veszprem, Flensburg, Meškov Brest in PSG 2, Aalborg, Kielce, Kiel in Celje brez točk.

Skupina D, 2. krog:

ČEHOVSKI MEDVEDI - MONTPELLIER

24:28 (13:14)



Nedelja: METALURG - BEŠIKTAŠ

SPORTING - MOTOR ZAPOROŽJE

Vrstni red: Montpellier 4, Zaporožje, Sporting 2, Bešiktaš, Metalurg in Č. medvedi 0.

1. NLB leasing liga, 3. krog:

GROSIST SLOVAN - KOPER 2013 26:27 (12:14)

Sanković 7; Vlah 6, Planinc 5.



MARIBOR BRANIK - URBANSCAPE LOKA 32:21 (18:12)

Sok 6, Celminš in Velkavrh 5; Šibanc 8.



KRKA - RIKO RIBNICA 29:26 (16:13)

Papež 8, Okleščen 7; Henigman 7.



DOBOVA - HERZ ŠMARTNO 28:28 (12:14)

Markušić 8; Strmljan 8.



JERUZALEM ORMOŽ - TRIMO TREBNJE 22:19 (11:9)

Čudič in Cirar po 5; Kotar 6.

Lestvica: MARIBOR BRANIK 3 2 1 0 5 JERUZALEM ORMOŽ 3 2 1 0 5 KOPER 2013 3 1 2 0 4 URBANSCAPE LOKA 3 2 0 1 4 TRIMO TREBNJE 3 1 1 1 3 RIKO RIBNICA 3 1 1 1 3 HERZ ŠMARTNO 3 0 2 1 2 KRKA 3 1 0 2 2 SLOVAN 3 0 1 2 1 DOBOVA 3 0 1 2 1

Ž. K.