Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Ottawe so leta 2007 igrali v velikem finalu, kjer jih je s 4:1 odpravil Anaheim. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ottawa po desetih letih spet v konferenčnem finalu

Ponoči odločilni tekmi v Washingtonu in Anaheimu

10. maj 2017 ob 08:33

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Ottawe so drugi konferenčni finalisti Lige NHL. Kanadčani so na šesti tekmi v Madison Square Gardnu premagali New York Rangerse s 4:2 in z enakim izidom dobili tudi serijo.

Ottawa se je v finale Vzhodne konference uvrstila spet po desetih letih in zdaj čaka boljšega iz dvoboja Washington - Pittsburgh.

Ottawa je odlično odprla tekmo in po zadetkih Mika Hoffmana v 5. in Marka Stona v 15. minuti uvodno tretjino dobila z 2:0. Za priključek Rangersov je v 34. minuti poskrbel Mika Zibanejad, a je za dva gola prednosti dve minuti pozneje poskrbel Erik Karlsson.

V 53. sekundi zadnje tretjine je dramatičen zaključek srečanja z zadetkom napovedal Chris Kreider. V finišu so se valili napadi Rangersov (streli v zadnji tretjini 15:5) na vrata Ottawe, a je obramba na čelu s Craigom Andersonom (37 obramb) zdržala. Končni izid je sedem sekund pred koncem postavil Jean Gabriel Pageau.

"Vedeli smo, da bodo pritisnili, vedeli smo, da bo zadnja tretjina verjetno najtežja v končnici. In res je bila, a smo uspešno prebrodili nevihto," je povedal napadalec Ottawe Kyle Turris.

Vsi udeleženci finala bodo znani v noči na četrtek, ko bosta odločilni tekmi Washington - Pittsburgh in Anaheim - Edmonton.

NY RANGERS - OTTAWA (2:4)

2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Zibanejad 34., Kreider 41.; Hoffman 5., Stone 15., Karlsson 36., Pageau 60.

Obrambe: Lundqvist 22; Anderson 37.

R. K.