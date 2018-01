Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 109 glasov Ocenite to novico! Selektor Vujović je dal v vratih priložnost Urhu Kastelicu in zadel v polno. Foto: Reuters Boj Manaskova in Mrkve je dobil češki vratar, ki je odlično reagiral, in tako se je češko slavje lahko začelo. Foto: Reuters Borut Mačkovšek (dva zadetka v prvem polčasu) je z atraktivno izpeljanim cepelinom postavil izid polčasa 13:12. Foto: Reuters VIDEO Kako so Čehi pomagali Slo... VIDEO Slovenija na imeniten nač... VIDEO Dva zadetka Janca za vods... VIDEO Uspešen cepelin Mačkovška... VIDEO Kastelic ubranil strel Ri... Dodaj v

Padla Španija! Nenasitni slovenski napadalni stroj nasul 31 golov!

V slovenskih vratih blestel Urh Kastelic

23. januar 2018 ob 17:47,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 22:29

Varaždin - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so tisočem navijačev v Varaždinu pripravili veliko zabavo in Špance z izjemnimi obrambami Urha Kastelica ugnali z 31:26, s tem pa ohranili majhne možnosti za polfinale EP-ja.

Slovenija je držala obljubo in z borbeno ter predvsem učinkovito predstavo (nenasitni slovenski napadalni stroj je Špancem, ki na tem turnirju prej niso dobili več kot 25 golov, nasul 31 zadetkov) uničevala uveljavljene tekmece. S petimi zadetki je bil najboljši strelec Gašper Marguč (pri sedemmetrovkah je bil nezgrešljiv – 3/3), izjemno delo je v vratih opravil Urh Kastelic, ki ga je selektor Vujović v ekipo uvrstil namesto Lesjaka in je bil igralec tekme. Ključno razliko je Slovenija naredila med 35. in 37. minuto, ko je ob dveh golih hitrega Blaža Janca povedla z 20:15.



Mačkovšek s cepelinom poskrbel za vodstvo ob polčasu

"Pred takšnimi navijači je vse lažje. Noro vzdušje je bilo. Čestitke tudi soigralcem, ki so igrali odlično obrambo," je bil vesel Kastelic. Slovenija je od prve minute vedela, kaj želi, in takoj pokazala, da ji tridnevni premor ni škodil. Po vodstvu s 5:2 in španski minuti odmora sta sicer Slovence z izključitvami spet jezila romunska sodnika, Španci pa so povedli za dva zadetka (6:8) Toda ob koncu polčasa je Slovenija spet zaigrali odlično, prebijala špansko obrambo, Borut Mačkovšek pa je po uspešno izvedenem cepelinu postavil izid polčasa 13:12.

Janc priboril sedem golov prednosti

V drugem delu je bila Slovenija še naprej zbrana pri obrambi 6-0 in vedno bolj razpoložena v napadu. Po zadetku Janca, ki je bil uspešen po protinapadu, je vodstvo v 36. minuti naraslo na 18:15, Darko Cingesar je povišal na 19:15, Janc pa je kronal evforične slovenske trenutke v Varaždinu za vodstvo petih golov (20:15). Slovenski juriš kar ni pojenjal, igra je bila še naprej hitra, podaje na krožnega napadalca uspešne, Janc, ki je v drugem polčasu ritem slovenske igre navil na maksimum, pa je točno na sredini drugega polčasa poskrbel za kar sedem golov prednosti (25:18).

Španci prišli na minus tri

Brez napetosti pa vendarle ni šlo. V 52. minuti se je v napadu ustavilo in Španci so zaostanek zmanjšali na tri gole (28:25). V 55. minuti je za olajšanje poskrbel Matic Verdinek (29:25), izjemno dragocen je bil minuto pozneje tudi zadetek Blaža Blagotinška (30:26). Matevž Skok, ki je zadnjih pet minut branil namesto Kastelica, je tri minute pred koncem ubranil sedemmetrovko Ferrana Soleja in Špancem dokončno vzel voljo. Zmago je z 31. slovenskim golom potrdil Verdinek.

Naj Češka ne bo zadnji slovenski tekmec!

Slovenija, ki je na velikih tekmovanjih prvič premagala "furijo", ima tako še možnosti za polfinale, premagati mora (v sredo ob 16.00) še Češko (skrb povzroča poškodba stegenske mišice Mihe Zarabca) in upati na ugoden razplet drugih dvobojev, med drugim na remi Nemčije in Španije. Seveda ne gre pozabiti, da bi bil lep uspeh tudi tretje mesto v skupini II, ki prinaša še eno tekmo v Zagrebu - boj za peto mesto.

Makedonci vodili za +5

V večerni tekmi so Čehi v dramatični končnici ugnali Makedonce (24:25). Ti so lahko spet računali na glavnega igralca Kirila Lazarova, njihova igra je stekla takoj. Vodili so že za štiri gole, nazadnje pri rezultatu 12:8, a so Čehi do konca polčasa prepolovili zaostanek (13:11). V drugem polčasu so Makedonci nadaljevali z odlično predstavo, prišli so do najvišje prednosti (18:13), videti je bilo, da je tekma odločena. A vztrajni Čehi so nižali zaostanek, po dveh zaporednih golih Ondreja Zdrahale so zaostajali za gol (22:21).

Junak dramatične končnice je Mrkva

Za izenačenje je poskrbel Hrstka, ki je zadel sedemmetrovko (22:22). Za popoln preobrat pa je v 57. minuti poskrbel Pavel Horak, ki je svojo ekipo prvič na tekmi pripeljal do vodstva (23:24). Ravno Horak je zapravil naslednji češki napad za +2. Makedonija je prek Velkovskega izenačila (24:24). Kasparek je s svojim šestim golom poskrbel za novo veselje na klopi Češke (24:25). Čehi so imeli napad za potrditev zmage, a jim tega ni uspelo realizirati, Makedonci so krenili v protinapad, na voljo so imeli le še nekaj sekund in na koncu so izsilili sedemmetrovko. Boj Dejana Manaskova in Tomaša Mrkve je dobil češki vratar, ki je odlično reagiral, in tako se je češko slavje lahko začelo.

EP v rokometu, skupina II, Varaždin:

SLOVENIJA - ŠPANIJA

31:26 (13:12)

Slovenija: Skok, Kastelic, Blagotinšek 4, Verdinek 2, Marguč 5 (3), Kavtičnik 3, Janc 3, Potočnik, Cingesar 2, Zarabec 2, Bezjak 2, Žabič 2, Mačkovšek 4, Mlakar 2, Leban, Suholežnik.



Španija: Perez de Vargas, Corrales, Gurbindo 1, Rivera 3 (1), Entrerrios 3, A. Dušebajev 2, Sarmiento 1, Aguinagalde 1, Canellas 1, Morros de Argila 1, Arino 1, Guardiola 1, Sole 6 (1), Balaguer, Figueras 4, D. Dušebajev 1 (1)



Sedemmetrovke: 3/3; 4/2

Izključitve: 16 min; 6 min

5.400 gledalcev



MAKEDONIJA - ČEŠKA

24:25 (13:11)

Taleski 5, Velkovski, Stoilov in Mirkulovski po 4, Manaskov 3; Horak 8, Kasparek 6, Hrstka in Zdrahala po 4.

Sreda ob 16.00:

SLOVENIJA - ČEŠKA

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Ob 18.15:

MAKEDONIJA - DANSKA



Ob 20.30:

NEMČIJA - ŠPANIJA

Lestvica: DANSKA 4 3 0 1 +6 6 ŠPANIJA 4 2 0 2 +20 4 NEMČIJA 4 1 2 1 +2 4 ČEŠKA 4 2 0 2 -18 4 SLOVENIJA 4 1 1 2 +1 3 MAKEDONIJA 4 1 1 2 -11 3

T. O., D. S.