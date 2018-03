Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Peter Prevc ni bil zadovoljen s svojima skokoma na ekipni tekmi: "V prvem skoku sem zamudil za kakšen meter. V drugem nastopu sem naredil dober odskok, a sem si nato želel preveč. Pritisnil sem čez smuči in zato me je razmetalo, tako kot me je." Foto: EPA VIDEO Slovenski poleti v finalu... VIDEO Poleti vseh Slovencev v p... Dodaj v

Peter Prevc: Energije je dovolj, čeprav je glava utrujena

Odmevi po ekipni tekmi v Planici

24. marec 2018 ob 13:46

Planica - MMC RTV SLO, STA

"Ne bi bilo lepo, če bi zafrknil celotno ekipo," je neprijetne trenutke, ki so sledili 217 metrov dolgemu poletu, opisal Peter Prevc, ki priznava, da je glava po olimpijski sezoni že utrujena.

Slovenski skakalci so na ekipni tekmi v poletih v Planici osvojili tretje mesto. Pred 20 tisoč gledalci zadnjemu od slovenske četverice Petru Prevcu ni bilo lahko, a se je vendarle izšlo po željah.

"Težko je bilo, ko sem pristal sredi cone in se peljal do konca izteka. Kar nisem si upal do tja, saj so vsi čakali, kaj bo. Ne bi bilo lepo, če bi zafrknil celotno ekipo. Res nisem bil prepričan, da je dovolj. Tukaj pred mano je vse ropotalo, sam pa vem, da se za 200 metrov v Planici že dolgo ne ropota več, zato sem nestrpen čakal, kaj bo," je povedal zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2015/16, ki pa v zadnjih dveh zimah ni več skakal tako, kot bi si želel.

Tudi tokrat s svojima skokoma ni bil zadovoljen: "V prvem skoku sem zamudil za kakšen meter. V drugem nastopu sem naredil dober odskok, a sem si nato želel preveč. Pritisnil sem čez smuči in zato me je razmetalo tako, kot me je."

Do konca sezone je še ena tekma in Prevc priznava, da komaj čaka na ponedeljek in premor. "Energije je dovolj. Utrujena je glava, ker ne dobiš in ne dobiš potrditve za svoje delo. Motiviraš se, poskušaš, a ti ne uspe. Seveda pa se pred zadnjim nedeljskim skokom ne predajam."

Od Slovencev sta bila na ekipni tekmi najboljša najmlajši Domen Prevc in najstarejši Robi Kranjec. Kranjec je s tem upravičil zaupanje trenerja Gorana Janusa, ki se je za Kranjca odločil zadnji hip. "Sezono sem sklenil odlično in zelo sem zadovoljen, da smo bili ekipno tretji. Doma je najlepše nastopati, saj je to edina priložnost pred slovenskimi navijači. Nemci imajo kar osem tekem, mi imamo en konec tedna in takrat iz sebe iztisneš več, kot bi pokazal drugje."

Na Anžeta Semeniča je očitno pustila vtis petkova diskvalifikacija: "Po včerajšnji diskvalifikaciji je bilo težko. Še zjutraj sem bil slabe volje in mislim, da je za skoke manjkala sproščenost. Na velikanki na silo ne gre. Zdaj vem, da imam pravi dres, upam pa tudi, da mi bodo današnje stopničke vrnile veselje. Rad bi pokazal skoke prejšnjih dni, in če mi to uspe, bom visoko."

Na ekipni tekmi so Norvežani upravičili vlogo prvega favorita, prvo mesto so (Sloveniji) prepustili le v prvi seriji po drugi skupini skakalcev. "Dober dan je bil danes za Norveško, šest od osmih skokov je bilo prek 240 metrov, le meni to ni uspelo. Kažemo dobre skoke, zmagujemo z veliko razliko. Še pred nekaj tedni je bilo drugače in so nas v Lahtiju premagali Nemci. Dolga sezona je za nami in veselim se že jutrišnje tekme. Poskušal bom čim bolj uživati, potem pa na zaslužen počitek," je povedal Andreas Stjernen.

Zelo zadovoljni so bili tudi drugouvrščeni Nemci. "Danes je bilo težko tekmovanje. V poskusni seriji mi ni šlo po željah, na tekmi pa je steklo. Posebej Richard Freitag je odlično nastopil, drugi smo bili dovolj stabilni, da smo dosegli drugo mesto. Želimo pa si, da bi na letalnici kmalu premagali Norvežane. Lani sem skakal bolje v Planici kot letos in bom skušal več narediti v nedeljo," ima za zadnjo tekmo sezone velike načrte Markus Eisenbichler.

Sobotno dogajanje v Planici smo v sliki in besedi spremljali tudi v aplikaciji MMCživo. Pod Poncami je bilo 20 tisoč gledalcev, skupni obisk v treh dneh zdaj znaša 45.800 gledalcev.

T. O.