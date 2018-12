Peter Prevc pol ure čakal, da ga kdo premaga

Kvalifikacije dobil Rjoju Kobajaši, P. Prevc 6., Damjan 8.

14. december 2018 ob 08:39,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 20:19

Engelberg - MMC RTV SLO, STA

Peter Prevc se je uspešno vrnil med skakalno elito, saj je v kvalifikacijah pred sobotno tekmo svetovnega pokala v Engelbergu skočil 132 metrov in bil šesti.

Peter Prevc je nazadnje med smučarsko elito skakal marca na finalu v Planici. Foto: EPA

Najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov, ki je imel velike težave z gležnjem (in je izpustil prvih pet tekem sezone), je pod goro Titlis že na dveh skokih za trening deloval zanesljivo, obakrat je preskočil kalkulacijsko točko pri 125 metrih. V prvem poskusu je bil s 128 metri enajsti. Kvalifikacijski skok mu je uspel še bolje, daljava je bila s 132 metri res spodbubna, manjkal je le še pravi telemark. S številko 12 je Prevc prevzel vodstvo in ga držal približno pol ure, vse do nastopa Stefana Krafta (134,5 m) s številko 51.

Pred začetkom živčen, nato zadovoljen

"Kar nekaj časa je minilo, da sem se res vrnil v karavano svetovnega pokala. S prvimi nastopi sem zadovoljen. Pred začetkom sem bil kar živčen, kako se bo vse izteklo, kako se bo začelo, a po opravljenem prvem skoku sem videl, da me preveč stvari ne more skrbeti in da grem lahko umirjeno iz skoka v skok."



Zelo lepo daljavo (131 m in osmo mesto) je imel tudi Jernej Damjan, ki je na treningu edini od Slovencev preskočil 130 metrov. Na tekmo so se uvrstili še Timi Zajc (18. dosežek), Domen Prevc (23.), Anže Lanišek (42.) in Žak Mogel (49.).

Kvalifikacijski skok je najbolje uspel vodilnemu v svetovnem pokalu Japoncu Rjoju Kobajašiju, ki je pristal pri 137 metrih. Drugi je bil Avstrijec Kraft, tretji pa Norvežan Robert Johansson.

Skakalnica v Engelbergu bratoma Prevc leži

Prevc se je na vrnitev pripravljal pod vodstvom trenerjev Janija Grilca in Matevža Šparovca.

Za vrnitev si je izbral prizorišče, kjer je v preteklosti že zmagal. Leta 2015 sta bila z bratom Domnom celo na mestih ena in dve.



Tekma bo v soboto ob 16. uri. Druga tekma v Engelbergu bo v nedeljo. Ob 12.45 bodo kvalifikacije, prva serija se bo začela ob 14.15.



Izidi: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 137,0 134,4 2. S. KRAFT AVT 134,5 132,9 3. K. STOCH POL 135,0 131,4 4. R. JOHANSSON NOR 135,0 131,4 5. K. GEIGER NEM 132,5 126,8 6. P. PREVC SLO 132,0 126,3 7. J. A. FORFANG NOR 132,0 125,1 8. J. DAMJAN SLO 131,0 124,1 9. J. KLIMOV RUS 131,0 123,9 10. P. ŽYLA POL 130,5 122,3 11. Dž. KOBAJAŠI JAP 131,0 121,9 12. M. EISENBICH. NEM 132,5 121,3 18. T. ZAJC SLO 128,0 118,1 23. D. PREVC SLO 126,5 114,8 42. A. LANIŠEK SLO 120,0 102,4 49. Ž. MOGEL SLO 119,0 97,0 53. T. NAGLIČ SLO 114,5 88,9

Karavana @FISskijumping se seli v Engelberg, ki je v zgodovini že prinesel uspehe našim skakalcem. @peterprevc, ki se vrača po poškodbi, je bil denimo najboljši dvakrat. Enkrat še @DomenPrevc. Kdo je zabeležil preostale tri zmage pa v #infografika. #junakizime #skoki @rtvslo pic.twitter.com/w4rWaLAmUb — TVSLO Šport (@TVSLOsport) 12. december 2018

Ema Klinec z daljavo dneva

Skakalke so v Premanonu v Franciji. Ema Klinec je z odliko opravila kvalifikacije za sobotno tekmo (začetek ob 11.00). Po daljavi dneva (91 m) je zasedla drugo mesto. Na tekmo so se od Slovenk prebile še Urša Bogataj z osmim mestom, Nika Križnar s 16., Špela Rogelj z 18. in Jerneja Brecl s 35. mestom. Spodletelo je le Maji Vtič (47. mesto). Kvalifikacije so pripadle Nemki Katharini Althaus.



Kvalifikacijski nastop Petra Prevca

T. O.