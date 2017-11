Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dominic Thiem je imel odlično sezono, na grand slamih pa se je najdlje prebil na Roland Garrosu, ko ga je v polfinalu izločil Rafael Nadal. Dodaj v

Peti teniški igralec sveta bo na Brdu igral nogomet

Na prvi tekmi Avstrijci zmagali po 11-metrovkah

20. november 2017 ob 19:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na igrišču nacionalnega nogometnega centra Brdo bo v soboto, 25. novembra, ob 14. uri zanimiva nogometna tekma, na kateri bo igral tudi Avstrijec Dominic Thiem.

Kot kapetan in ustanovitelj nogometnega kluba 1. TFC, v katerem igrajo tudi nekateri preostali avstrijski teniški igralci in trenerji, se bo Thiem pomeril proti klubu FC Fantazisti, ki ga sestavljajo slovenski teniški igralci in trenerji. Na tokratni tekmi bodo med drugim igrali Grega Žemlja, Aljaž Bedene, Blaž Rola in Tom Kočevar Dešman, ki nam je povedal, kako so se dogovorili s Thiemom:

"Nik Razboršek, ki je s Thiemom treniral v mladosti, ga je poklical in sta se hitro zmenila. Pomagala je tudi Nogometna zveza Slovenija, ki nam je priskrbela igrišče. Eno tekmo smo že odigrali, in sicer pred dvema mesecema na Dunaju, takrat je bilo 1:1 po rednem delu, nato so Avstrijci zmagali po enajstmetrovkah. Pri treningu nam pomaga trener Dušan Razboršek in napredek se pozna. Dvoboj bo imel tudi dobrodelno noto, zbirali bomo denar za enega od perspektivnih slovenskih teniških igralcev."

Dominic Thiem, peti igralec na teniški lestvici ATP, se je prejšnji teden boril na zaključnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Londonu, vendar se ni prebil v polfinale. Obiska Slovenije se veseli: "Navdušen sem bil, ko sem videl slike prizorišča, kjer bo tekma s FC Fantazisti. V imenu moje ekipe bi se rad zahvalil NZS-ju, ki bo organizirala dogodek."



Vstop bo za vse obiskovalce prost. Pred tekmo bo tudi kratka predstavitev dogodka in ekip, teniški igralci pa bodo na voljo za avtograme in fotografiranje.

T. O.