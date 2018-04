Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jake Guentzel (#59) je postal tretji hokejist v zgodovini Lige NHL, ki je na tekmi končnice dosegel štiri zaporedne zadetke. Pred njim je to uspelo Timu Kerru (za Philadelphio leta 1985) in Newsyju Lalondeju (za Montreal leta 1919). Foto: Reuters Ko stopiš na led, si zelo vznemirjen. To so občutki, ki jih želiš na takšnih tekmah doživeti. V mladosti sanjaš o tem, vsekakor je zelo zabavno. Jake Guentzel Guentzel je, kot kaže, mož za končnico. V rednem delu sezone je na 122 tekmah dosegel 38 zadetkov, v končnici pa na 31 obračunih kar 19. Foto: Reuters V konferenčni polfinale so se prek Colorada uvrstili tudi hokejisti Nashvilla, ki so šesto tekmo serije v gosteh dobili s kar 5:0. V Pepsi Centru v Denverju je nekajkrat zavrela tudi kri. Takole sta se petelinila Patrik Nemeth (levo) in Kevin Fiala. Foto: Reuters Dodaj v

Pittsburgh dobil goleado za konferenčni polfinale

Visoka zmaga Nashvilla v Denverju

23. april 2018 ob 07:35

Philadelphia - MMC RTV SLO

Hokejisti Pittsburgha so se prebili iz 1. kroga v konferenčni polfinale Lige NHL, potem ko so z 8:5 zmagali v Philadelphii in dobili serijo s 4:2.

Junak tekme je bil Jake Guentzel, ki se je kar štirikrat vpisal med strelce. "Ko stopiš na led, si zelo vznemirjen. To so občutki, ki jih želiš na takšnih tekmah doživeti. V mladosti sanjaš o tem, vsekakor je zelo zabavno," je povedal Guentzel.

Prav Guentzlovi štirje zaporedni goli v razmiku 13 minut in 52 sekund v drugi in tretji tretjini so odločili srečanje. Pittsburgh se je po njegovi zaslugi izkopal iz zaostanka (3:4) in povedel za tri (7:4).

Strelski pohod začel ob izteku druge tretjine

23-letnik iz Nebraske je prvič mrežo zatresel v zadnji minuti druge tretjine, ko je plošček po odboju od vratnice pospravil v mrežo za izenačenje na 4:4, Penguinse je povedel v vodstvo že v 30. sekundi zadnje tretjine, ko je po vzporedni podaji Phila Kessla podstavil palico in zlahka ukanil nemočnega vratarja Michala Neuvirtha.

Dva gola v desetih sekundah

Odličen večer je nadaljeval v 53. minuti, v kateri je zadel še dvakrat! Najprej je po podaji Sidneyja Crosbyja s silovitim strelom dosegel hat-trick. V akciji za zadetek je Kris Letang v boju za plošček spotaknil Seana Couturierja, a se sodniška piščalka ni oglasila. Razjarjeni domači navijači se še niso popolnoma umirili, ko je Guentzel že deset sekund igralnega časa pozneje zadel še četrtič. Tudi tokrat je ob drugi vratnici podstavil palico po podaji Patrica Hornqvista.

Liga NHL, končnica, 1. krog

Vzhodna konferenca:

Philadelphia - PITTSBURGH 2:4

5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

Couturier 3., 21., 58., MacDonald 16., Laughton 33.; Crosby 7., Hagelin 8., Hornqvist 34., Guentzel 40., 41., 53., 53., Rust 60.

Obrambe: Neuvirth 20; Murray 21.



Ponedeljek:

COLUMBUS - WASHINGTON 2:3

TORONTO - BOSTON 2:3

TAMPA BAY - New Jersey 4:1

Zahodna konferenca:

Colorado - NASHVILLE 2:4

0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Ekholm 8., Watson 11., Forsberg 21., Bonino 29., Arvidsson 43.

Obrambe: Hammond 32; Rinne 22.

Los Angeles - VEGAS 0:4



SAN JOSE - Anaheim 4:0



WINNIPEG - Minnesota 4:1



V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Mitja Lisjak