Planica: Ob 14. uri na MMC TV poskusna serija

Danes prvi del planiške trilogije

23. marec 2018 ob 10:45

Planica - MMC RTV SLO

Danes ob 15. uri se bo v Planici začela posamična tekma smučarjev skakalcev. Poskusno serijo, ki bo ob 14. uri, bomo prenašali na MMC TV.

Nastopilo bo 40 tekmovalcev, od tega bo četrtina Slovencev. V kvalifikacijah je bil najboljši Johann Andre Forfang pred Anžetom Semeničem in Dawidom Kubackim.

Na zaletišču ne bo treh bratov Prevc, ampak le dva, saj je Domen Prevc izpadel v kvalifikacijah. V četrtek sta izpadla tudi svetovni prvak v poletih Daniel Andre Tande in Andreas Wellinger, ki je na olimpijskih igrah v Pjongčangu dobil tri medalje.

Tekmo bo odprla šesterica Slovencev. Številke od ena do šest imajo Cene Prevc, Žiga Jelar, Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Bor Pavlovčič in Tomaž Naglič. Sledijo Anže Lanišek (11), Jernej Damjan (19), Anže Semenič (31) in Peter Prevc (34).

Prenos tekme bo na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

Petek:

14.00: Poskusna serija

15.00: Prva serija

sledi Finalna serija



Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija



Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi Finalna serija

SKUPNI VRSTNI RED Poleti (2/4): 1. A. STJERNEN NOR 180 2. R. JOHANSSON NOR 150 3. D. A. TANDE NOR 140 4. D. PREVC SLO 74 . S. KRAFT AVT 74 6. N. KASAI JAP 71 9. P. PREVC SLO 58 13. T. BARTOL SLO 33 14. A. SEMENIČ SLO 32 29. J. DAMJAN SLO 9 38. N. DEŽMAN SLO 3

R. K.