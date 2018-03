Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Planica pomeni v tehničnem smislu vrhunec sezone za produkcijsko ekipo Televizije Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO Jure Mastnak in Aleksander Pozvek bosta komentatorja sobotne tekme na MMC-ju. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić VIDEO Gorišek: V Planici se lah... Dodaj v

Na televiziji, radiu in MMC-ju vse v znamenju planiškega praznika

V soboto tudi alternativni prenos z imitatorjema

21. marec 2018 ob 20:40

Planica - MMC RTV SLO

Vse oči športne javnosti bodo od četrtka do nedelje uprte v Planico, kjer bo tradicionalni finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Polete bomo podrobno spremljali na TV SLO 2, Valu 202 in MMC-ju.

Na naši spletni strani boste lahko v živo spremljali prav vse dogajanje na letalnici, tudi četrtkova uradna treninga pred kvalifikacijami in petkovo poskusno serijo pred tekmo, ki ju ne bo v prenosu na TV SLO 2.

Na MMC-ju bomo v soboto pripravili posebni alternativni spletni prenos ekipne tekme v Planici, ki jo bosta neposredno s kraja dogodka v živo komentirala imitatorja Jure Mastnak in Aleksander Pozvek.

Planica pokrita s 25 kamerami in 70 mikrofoni

To bo že šesta prireditev v tej zimski sezoni, kjer je Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega televizijskega signala. Gre za organizacijsko in tehnično izjemno zahtevno nalogo. Za izvedbo letošnjega prenosa poletov v Planici bo samo za mednarodni prenos uporabljenih 25 kamer in približno 70 mikrofonov. Režiser prenosov bo Dejan Čretnik.

Tekme bo komentiral Andrej Stare

Komentator tekem bo Andrej Stare. Osrednji studio bo vodila Polona Bertoncelj. Z letečimi reporterji bomo pokrili tudi zanimivo dogajanje na vrhu skakalnice med trenerji in dogajanje med skakalci v tekmovalni vasi.

Oddaja Dobro jutro se bo v planiško dogajanje vključila v četrtek, ko bodo s terensko ekipo v živo spremljali priprave na začetek planiškega praznika. V četrtkovem jutru bo tudi nagradna igra Zbudi se, Slovenija potekala iz doline pod Poncami. V petkovem jutru se bodo ves čas oddaje v živo oglašali iz Planice.

Pestro na Valu 202 in odru Vala 202

Val 202, uradni radio Planice, že tradicionalno spremlja skoke in polete v dolini pod Poncami. Tudi letos bo na prizorišču že od poskusnih skokov v sredo pa do zaključka sezone v nedeljo. Več programskih pasov bodo voditelji in novinarji izpeljali iz posebnega studia v živo iz Planice, za komentiranje skokov v Planici pa bo poskrbel Boštjan Reberšak z ekipo športnih kolegov. Na odru Vala 202 ob izteku velikanke bodo na koncertih od četrtka do nedelje nastopili BQL, Gadi, Hamo & Tribute 2 Love in CoverLover. V petek, soboto in nedeljo bodo na oder po tekmi prišli tudi naši skakalci. Povezovalec bo Aleš Smrekar.

Četrtek:

09.00: Uradni trening

10.00: Uradni trening

11.00: Kvalifikacije

19.30: Otvoritvena slovesnost v Ratečah



Petek:

14.00: Poskusna serija

15.00: Prva serija

sledi: Finalna serija



Sobota:

09.00: Ekipna tekma, poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi: Finalna serija

Nedelja:

09.00: Poskusna serija

10.00: Prva serija

sledi: Finalna serija

R. K.