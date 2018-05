Plezalna smetana v soboto na Kongresnem trgu in na MMC TV

17. maj 2018 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po uspešni krstni izvedbi mednarodnega tekmovanja v balvanskem plezanju Triglav The Rock Ljubljana se bodo vrhunski športni plezalci v soboto vrnili na Kongresni trg.

Od 20. ure naprej si boste lahko finale v neposrednem prenosu ogledali na MMC TV. Posnetek na TV SLO 2 bo ob 21.45.

Triglav The Rock Ljubljana je del nove serije mednarodnih tekmovanj, ki ne štejejo za točke v svetovnem pokalu, a jih Mednarodna zveza za športno plezanje IFSC uvršča na mednarodni koledar plezalnih tekmovanj.

V kvalifikacijah lahko nastopijo vsi starejši nad 15 let

Kvalifikacije, na katere se lahko prijavijo vsi, ki bodo letos dopolnili 15 let, bodo v petek v plezalnem centru Plus Climbing v Kopru, dan pred tekmovanjem v Ljubljani, ki se bo začelo v soboto s polfinalom od 13. do 15.30. Vanj se bo uvrstilo deset najboljših plezalk in deset najboljših plezalcev iz kvalifikacij ter deset plezalk in deset plezalcev, ki se bodo tekmovanja udeležili s posebnim povabilom organizatorja.

Prihajajo vsi najboljši

Uspešna prva izvedba je letos v prestolnico privabila zvezdniško zasedbo tako v moški kot tudi v ženski kategoriji. Svojo navzočnost so potrdili najboljši svetovni plezalci, med katerima sta v tej sezoni v ospredju Jernej Kruder in Janja Garnbret. Kruder je v tej sezoni dvakrat že stal na zmagovalnem odru, med potrjenimi tekmeci v moški kategoriji so lanski zmagovalec Chon, Rus Aleksej Rubcov, Nemca Jan Hojer in David Firnenburg, Francoza Manuel Cornu in Mickael Mawem ter Latvijec Rolands Rugens.

V ženski konkurenci bosta pod slovensko zastavo nastopili lanska zmagovalka Garnbretova in obetavna Ljubljančanka Katja Kadić. Dvojica bo tekmovala v konkurenci Švicarke Petre Klingler, Srbkinje Staše Gejo, Britanke Michaele Tracy, Belgijke Chloe Caulier, Nemke Alme Bestvater in Avstrijke Katharine Sauerwein.

Nagradni sklad 20.000 evrov

Vrhunec dogajanja bo tudi letos večerni finale v soju žarometov, z začetkom ob 20. uri, v katerega se bo uvrstilo po šest najboljših tekmovalcev iz moške in šest iz ženske konkurence. Letos se bodo tekmovalci in tekmovalke merili za nagradni sklad v višini 20.000 evrov. Glavni nagradi v višini 5000 evrov bosta pripadli najboljšima v obeh konkurencah, ki bosta v finalu v najmanj poizkusih preplezala največje število balvanov.

Kruder je za nekaj adrenalina poskrbel že pred sobotnim dogajanjem. Kot ambasador dogodka je dobil posebno nalogo, preplezal je arhitekturne stvaritve in najbolj veličastne zgradbe, pod katere se je podpisal sloviti arhitekt Jože Plečnik.

Na Kongresnem trgu bo v soboto živahno že od 9. ure zjutraj, ko se bodo v adrenalinskih preizkušnjah lahko preizkusili tudi obiskovalci.

