Po čarobnem večeru so vrata sanj za Domžalčane še odprta

18. avgust 2017 ob 07:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tako izjemnega polčasa nogometaši Domžal verjetno niso odigrali še nikoli. 10.243 gledalcev je v Stožicah uživalo v spektaklu in prav nič se ni opazilo, da ima Marseille ekipo s tržno vrednostjo 132 milijonov evrov.

Devetkratni francoski prvaki, ki imajo tudi letos visoke cilje, so bili večji del prvega polčasa brez pravih idej. Šele v drugem delu so z agresivnejšo igro dosegli zelo ugoden izid (1:1), ki jih postavlja v vlogo favoritov pred povratno tekmo prihodnji četrtek na stadionu Velodrome.

Simon Rožman na klopi Domžal sedi manj kot leto dni, pa je že spisal zlato poglavje v zgodovini kluba. Najprej je s sijajno taktiko izločil Freiburg pred dvema tednoma, tudi tokrat pa je s temeljito analizo preučil Marseille, ki je imel nepričakovano veliko težav.

"Fantje so začutili, da lahko igrajo na veliki sceni. Žal mi je, da po res dobrem začetku nismo šli na dva zadetka prednosti, kar bi mogoče prevesilo vse skupaj na stran, ki bi bila za nas idealna. Ampak realno so nas tekmeci prisilili tudi v obrambo. Tekmo bi razdelil na 20 naših minut, 20 njihovih, drugo pa je bilo enakovredno. Borbenost je bila na naši strani, malo je zmanjkalo. Vrata naših sanj so še vedno odprta," je razlagal 34-letni strateg, ki si je v letošnjem poletju ustvaril veliko ime.

Prve četrt ure Domžalčani kot v transu

Rožman ima v garderobi pred tako pomembnimi tekmami vedno poseben motivacijski govor in tudi tokrat je znal pritisniti na prave gumbe, saj so njegovi izbranci dobesedno leteli po zelenici. Šprinti so se vrstili, priložnosti so se nizale, a zadel je le Amedej Vetrih v 12. minuti.

"Pred tekmo je bilo v garderobi zelo zabavno. Mislim, da smo bili prvih 15 minut na igrišču videti kot v transu. Vso energijo iz garderobe smo prenesli na igrišče. Marseille ni ležerno vstopil v tekmo, a smo bili na vrhunski ravni. Napovedal sem čaroben večer, ki se ni popolnoma uresničil, bili pa smo blizu. Proti močno favorizirani ekipi smo narekovali ritem in si pripravili veliko priložnost. To je velika stvar," je pojasnil Rožman, ki je bil navdušen nad obiskom. Klubski rekord na tekmah Domžal je lepa nagrada za prikazane predstave v vseh štirih predkrogih Evropske lige.

Pričakovano so gostje v drugem delu prevzeli pobudo: "Drugi polčas se je začel točno po predvidevanjih. Res so nas pritisnili višje, vendar smo si takrat priigrali dve veliki priložnosti. Puščali so veliko prostora, Firer in Repas nista zadela iz stoodstotnih priložnosti. Takrat bi se tekma lahko prevesila v smer, ki smo si jo želeli. Najpomembneje je, da smo šli pogumno v srečanje. To me veseli in hrabri pred povratno tekmo."

Temeljita priprava in nobene improvizacije

Priznani trener Marseilla Rudi Garcia se je v prvem polčasu večkrat jezil, se pregovarjal s četrtim sodnikom, Rožman pa je le spodbujal svoje izbrance: "Med tekmo sem bil zelo miren. Vse se je odvijalo po naših željah. Analiza tekmeca je bila zelo dobro narejena in ni bilo treba popravljati stvari v igri. Zelo sem vesel, da sem bil udeleženec tako velikega dogodka. Moje delo je bilo opravljeno pred tekmo. Nisem privrženec improvizacije, igramo točno tako, kot se tudi trenira."

Vozniku bo naročil, naj parkira avtobus pred gol

Prihodnji četrtek se bo na Velodromu zbralo veliko število navijačev Marseilla, eden izmed francoskih novinarjev je predvidel, da jih bo morda celo 50.000.



"Upam, da imamo še kakšnega asa v rokavu za povratno tekmo. Če ne bo šlo drugače, bomo skušali prepričati našega šoferja, da parkira avtobus na Velodrome pred naš gol. Mi bomo računali na kakšno prekinitev. Upam, da bo na povratni tekmi res 50.000 gledalcev. Vem, da gre za izjemen stadion, kjer je vzdušje fantastično. Moramo prikazati podobno vsebino na igrišču, kot smo jo na prvi tekmi. Če se bomo dobro upirali, bodo pod pritiskom. Vsekakor so oni absolutni favoriti. Ne smemo biti preveč impresionirani ob vseh dogodkih, oni pa nam bodo napolnili mrežo," je še dodal Rožman, ki je Celje popeljal do sijajnega drugega mesta v sezoni 2014/15.

Po evropskem naslovu selitev v drugo ligo

Marseille je bil pravi evropski velikan na začetku devetdesetih let. Leta 1991 je bil zelo blizu naslova evropskega prvaka. Finale na stadionu San Nicola v Bariju je bil napet, v taktični bitki sta po 120 minutah mreži mirovali, pri strelih z bele točke pa je bila boljša Crvena zvezda s 5:3. 26. maja 1993 je Marseille v finalu uvodne Lige prvakov v Münchnu ugnal favorizirani Milan z 1:0. Odločil je Basile Boli z glavo dve minuti pred koncem prvega polčasa po podaji iz kota.

Klub je takrat vodil zloglasni predsednik Bernard Tapie, ki je zakuhal veliko afero v sezoni 1992/93. Marseille se je moral preseliti v drugo ligo, ostal je brez naslova prvaka in začela so se sušna leta. Paris SG in Monaco sta z bogatimi lastniki precej ušla v zadnjih sezonah. 29. avgusta lani je novi lastnik kluba postal ameriški mogotec Frank McCourt. Na vroči stolček, na katerem se je v zadnjih sezonah zvrstilo veliko trenerjev, je povabil Garcio.

Garcia: Številne napake dale zagon gostiteljem

"Nisem bil presenečen, posvaril sem svoje fante, da Domžale znajo igrati, kar govorijo tudi izidi. Premagali so Freiburg, lani pa West Ham. Morali bi bolje iti v tekmo. V prvem polčasu so bili domači telesno boljši, mi pa smo puščali preveč prostora in delali preveč napak, kar je dalo zagon gostiteljem. V drugem polčasu smo bili agresivnejši in tudi zadeli za 1:1," je poudaril 53-letni strokovnjak, ki je pet let vodil Lille, nato pa tri leta Romo.

Na domačem stadionu ne bodo igrali na 0:0

"O menjavah sem razmišljal že zelo zgodaj, a v drugem polčasu se je hitro izkazalo, da znamo igrati precej bolje. Zahteval sem odločno igro v drugem polčasu, kar so igralci tudi uresničili. Germain je bil odrezan od igre v prvem polčasu. Na sredini igrišča nismo bili dobri in napadalci niso dobili pravih žog. V drugem polčasu se je to izboljšalo. Po razočaranju v prvem polčasu je ključno, da smo zadeli v gosteh," je povedal Garcia, ki je pri Domžalčanih videl nekaj zelo obetavnih nogometašev.



O kalkuliranju na povratni tekmi ne razmišlja: "Izid 1:1 je lahko tudi past pred povratnim srečanjem, kjer ne bomo igrali na 0:0. Želeli bomo zadeti in zmagati na domačem igrišču."

Maksimalen izkupiček v prvenstvu

Pred povratno tekmo prihodnji četrtek bo Marseille odigral še srečanje 3. kroga v francoskem prvenstvu v nedeljo proti Angersu. V uvodnih dveh krogih je zbral maksimalnih šest točk. V soboto se je Nantes, ki ga vodi Claudio Ranieri, zelo dobro upiral. Tri minute pred koncem je edini zadetek dosegel Lucas Ocampos. V uvodnem prvenstvenem krogu je na Velodromu padel Dijon s 3:0.

A. G.