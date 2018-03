Po porazu Atletica Barcelona beži že za 11 točk

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ousmane Dembele in Lionel Messi sta kombinirala pri drugem golu Barcelone. Foto: EPA Jordi Alba je podal za vodilni gol Barce, pod katerega se je podpisal Paco Alcacer. Foto: EPA Enes Ünal je v 74. minuti vstopil v igro, nato pa dvakrat zatresel mrežo Atletica. Foto: EPA Atletico je v vodstvo popeljal Antoine Griezmann, ki je zadel z bele točke. Foto: EPA Dodaj v

18. marec 2018 ob 21:03

Nogometaši Barcelone imajo na vrhu prvenstvene lestvice že 11 točk naskoka, potem ko so z 2:0 ugnali Athletic iz Bilbaa, Atletico Madrid pa je klonil v Villarrealu (2:1).

Atletico je bil na Villamarinu na dobri poti k 12. zmagi na zadnjih 13 srečanjih, a v zaključku je rumeni podmornici z Enesom Ünalom na čelu uspel preobrat in colchonerosi imajo v boju za naslov zdaj že zares velik zaostanek. Povedli so v 20. minuti po zelo strogo dosojeni enajstmetrovki. Antoine Griezmann je padel ob Jaumeju Costi, nato pa je bil uspešen še z bele točke. Jan Oblak ni imel veliko dela, v zaključku tekme pa je moral dvakrat žogo pobrati iz svoje mreže.

Samu Castillejo je v 82. minuti izvedel kot. Gostujoča obramba je odbila žogo, a je vezist Villarreala znova prišel do nje, nato podal Alvaru Gonzalezu, ki je poslal predložek pred vrata, kjer je Atleticova obramba pustila samega rezervista Ünala, in turški mladenič je z glavo premagal Oblaka. Deset minut pozneje, ko je tekla druga minuta sodnikovega dodatka, se je Ünal še enkrat vpisal med strelce. S prostega strela je podal Castillejo. Diego Godin je dobil skok, vendar je do žoge prišel Daniele Bonera, ki jo je spravil na drugo stran kazenskega prostora, kjer je bil Ünal povsem sam in jo je le še pospravil v mrežo. Atletico je srečanje končal brez Vitola, ki je minuto pozneje dobil rdeči karton.

Barcelona je na Camp Nouu silovito začela in v prvem polčasu povsem nadigrala goste iz Baskije. Katalonci so v prvem delu sprožili 13 strelov, od tega sedem v okvir vrat. Gostujoča mreža se je prvič zatresla v osmi minuti, ko je akcijo začel Lionel Messi, ki je podal na levo stran, kjer je utekel Jordi Alba. Levi bočni branilec je v sredini kazenskega prostora našel Paca Alcacerja, ki je sprožil "s prve" in z natančnim strelom po tleh premagal Kepo Arrizabalago.

Po polovici ure se je med strelce vpisal še Messi. Ousmane Dembele je z desne strani podal Argentincu na rob kazenskega prostora, Messi pa je natančno meril v levi spodnji vratarjev kot. Barcina prednost bi bila lahko v prvem polčasu še višja. V 14. minuti je po podaji Jordija Albe Philippe Coutinho močno sprožil, a zadel le prečko. Brazilcu je prečka veselje preprečila tudi v 34. minuti, ko je po kombinaciji Messija in Paulinha žogo dvignil čez Kepo, a je z lobom zadel le okvir vrat. V 43. minuti je z roba kazenskega prostora vratnico zadel Paulinho. V drugem polčasu je Barca popustila, vendar pa povsem nadzorovala priigrano prednost.

29. krog:

BARCELONA - ATHLETIC BILBAO 2:0 (2:0)

Alcacer 8., Messi 30.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić, Paulinho, Coutinho (85./Gomes), Dembele (64./Iniesta), Messi, Alcacer (74./Vidal).

Athletic: Kepa, Inigo Lekue, Unai Nunez, Inigo Marrinez, Saborit, San Jose, Benat (46./Iturraspe), Susaeta (63./Inaki Williams), Raul Garcia, de Marcos, Sabin (71./Aduriz).

Sodnik: Santiago Jaime Latre

VILLARREAL - ATLETICO MADRID 2:1 (0:1)

Ünal 82., 92.; Griezmann 20.

RK: Vitolo 94./Atletico

Villarreal: Asenjo, Mario, Bonera, Alvaro, Jaume Costa, Rodri, R. Soriano (63./Sansone), Trigueros, Fornals (74./Ünal), Raba (78./Castillejo), Bacca.

Atletico: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, godin, Lucas, Thomas, Saul, Koke (85./Torres), Correa (71./Vitolo), Diego Costa, Griezmann (81./Gabi).

Sodnik: David Fernandez Borbalan

Nedelja ob 20.45:

REAL MADRID - GIRONA

CELTA VIGO - MALAGA 0:0

LEVANTE - EIBAR 2:1 (1:0)

Roger 25., Boateng 64.; Charles 64.

DEPORTIVO - LAS PALMAS 1:1 (1:1)

Albentosa 22.; Halilović 3.



VALENCIA - ALAVES 3:1 (2:0)

Rodrigo 19., Zaza 33.,Laguardia 54./ag; Sobrino 49.

REAL SOCIEDAD - GETAFE 1:2 (1:1)

Jose 23.; Djene 45., Rodriguez 51.



BETIS - ESPANYOL 3:0 (1:0)

Firpo 34., Boudebouz 56., Guerrero 69.

LEGANES - SEVILLA 2:1 (1:0)

Bustinza 41., Eraso 69.; Layun 90.

RK: Sarabia 84./Sevilla

