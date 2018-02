Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Christian Eriksen je v 71. minuti izenačil na 2:2. Foto: Reuters Gonzalo Higuain je dvakrat zatresel mrežo Tottenhama, v sodnikovem podaljšku prvega polčasa pa mu je pri strelu z 11-metrovke veselje preprečila prečka. Foto: Reuters Ilkay Gündogan je takole postavil končni izid tekme v Baslu. Foto: Reuters Navijači Manchester Cityja proslavljajo gol za 0:3 Sergia Agüera. Foto: Reuters Sorodne novice Kane se spominja ostre Chiellinijeve dobrodošlice Dodaj v

Po zastreljani 11-m Higuaina Tottenham iz Torina z 2:2

Manchester City že rezerviral vstopnico za četrtfinale

13. februar 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 23:57

Torino,Basel - MMC RTV SLO

Juventus in Tottenham sta se na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov razšla z neodločenim izidom 2:2. Manchester City je v Baslu slavil z 0:4.

Juve je srečanje pred domačimi navijači začel odlično in po devetih minutah vodil že z 2:0. Obakrat je bil strelec Gonzalo Higuain. Najprej je v 2. minuti zadel z volejem z desnico po prostem strelu Miralema Pjanića. Drugič je Huga Llorisa premagal z 11-metrovke. Ben Davies je napravil prekršek nad Federicom Bernardeschijem, argentinski napadalec pa je izkoristil strel z bele točke, čeprav se je Lloris vrgel v pravo stran in se dotaknil žoge.

Preostanek prvega polčasa je minil v znamenju boljše predstave gostov. Christian Eriksen in Mousa Dembele sta povezala igro v vezni vrsti, plod tega pa sta bili dve lepi priložnosti Harryja Kana, obakrat se je izkazal Gianluigi Buffon. Izkušeni vratar pa ni mogel preprečiti znižanja izida v 35. minuti, ko je Kana lepo zaposlil Dele Alli. To je bil prvi gol, ki ga je stara dama prejela v letu 2018.

V drugi minuti sodnikovega podaljška je imel lanski finalist Juventus sijajno priložnost, da na odmor vseeno odide z dvema goloma prednosti. Po protinapadu je Serge Aurier nepravilno ustavil Douglasa Costo, k žogi je znova pristopil Higuain, vendar jo je tokrat z 11-metrovke po sredini vrat poslal v prečko.

V drugem polčasu je trenutno petouvrščeno moštvo Premier lige nadaljevalo pogumno igro in pritisk. Tudi gostitelji so sicer zapretili. Strel Bernardeschija je dobro ubranil Lloris, Mario Mandžukić pa je z glavo streljal naravnost v francoskega vratarja.

Sledil je drugi udarec Tottenhama. Najboljši mož na igrišču Eriksen je v 71. minuti s prostega strela s 25 metrov sprožil nizek strel v spodnji kot in še enkrat matiral Buffona za končnih 2:2.

Gündogan dvakratni strelec

Manchester City je v Baslu po polovici prvega polčasa vodil z 0:3, na začetku drugega pa zadel še enkrat in že rezerviral vstopnico za četrtfinale. Od 14. do 23. minute so se med strelce vpisali Ilkay Gündogan (z glavo po predložku Kevina de Bruyna iz kota), Bernardo Silva (po predložku Raheema Sterlinga je lobal vratarja Tomaša Vaclika) in Sergio Agüero od daleč. Gündogan je v 53. minuti po podaji Agüera mrežo zatresel še z roba kazenskega prostora v daljši kot.

City je imel 69 odstotkov časa žogo v svojih nogah, razmerje v strelih pa je bilo 12:11. Basel bi lahko na začetku tekme povedel, a je Dimitri Oberlin ob izletu vratarja Edersona iz kazenskega prostora sprožil prešibak strel in žogo je brez težav izbil Kyle Walker.

Osmina finala, prve tekme:

JUVENTUS - TOTTENHAM 2:2 (2:1)

Higuain 2., 9./11-m; Kane 35., Eriksen 71.

Higuain je v 45. minuti z 11-metrovke zadel prečko.

Juventus: Buffon; Alex Sandro, Chiellini, Benatia , De Sciglio; Khedira ( 66./Bentancur ), Pjanić, Bernardeschi; Douglas Costa ( 92./Asamoah), Higuain , Mandžukić ( 76./Sturaro).

Tottenham: Lloris; Davies , Vertonghen, Sanchez, Aurier ; Dier, Dembele, Eriksen ( 92./Wanyama); Alli ( 83./Son), Lamela ( 89./Moura), Kane.

Sodnik: Felix Brych (NEM)



BASEL - MANCHESTER CITY 0:4 (0:3)

Gündogan 14., 53., Bernardo Silva 18., Agüero 23.

Basel: Vaclik; Riveros, Suchy, Lacroix, T. Xhaka , Lang; Serey Die , Frei, Stocker ( 71./Ajeti), Elyounoussi ( 85./Bua); Oberlin.

Man. City: Ederson; Delph, Otamendi, Kompany, Walker; Fernandinho , Gündogan , De Bruyne ( 63./David Silva); Bernardo Silva, Sterling ( 57./Sane), Agüero ( 85./Danilo).

Sodnik: Jonas Eriksson (ŠVE)

Povratni tekmi bosta 7. marca.



Sreda ob 20.45:

PORTO - LIVERPOOL

REAL MADRID - PARIS SG



Povratni tekmi bosta 6. marca.



Torek, 20. februarja, ob 20.45:

CHELSEA - BARCELONA

BAYERN - BEŠIKTAŠ



Povratni tekmi bosta 14. marca.



Sreda, 21. februarja, ob 20.45:

SEVILLA - MANCHESTER UNITED

ŠAHTAR - ROMA



Povratni tekmi bosta 13. marca.

