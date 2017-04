Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dragan Gajić je bil s petimi zadetki drugi najboljši strelec Madžarov. Foto: EPA Sorodne novice Montpellier z Dolencem na čelu izločil lanskega prvaka Kielce Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poleg Škofa v Köln še Gajić, Marguč in Blagotinšek

Sklepni turnir 3. in 4. junija v Kölnu

30. april 2017 ob 22:04

Montpellier - MMC RTV SLO

Rokometaši Veszprema so zadnji udeleženci sklepnega turnirja rokometne Lige prvakov, potem ko so tudi na povratni tekmi v Franciji premagali Montpellier s 25:30.

Na prvem srečanju na Madžarskem je bilo 26:23 za lanske finaliste, v nedeljo pa jim je ob polčasu slabo kazalo, saj so zaostajali z 11:15, a nato v drugem polčasu naredili preobrat. V 39. minuti so povedli z 18:19 in se ob koncu veselili velike zmage.

Dragan Gajić je bil s petimi zadetki drugi najboljši strelec Veszprema, Gašper Marguč je dodal dva. Blaž Blagotinšek ni spravil nobene žoge v mrežo, je pa v 54. minuti prejel rdeči karton. Pri gostiteljih se je z devetimi goli izkazal najboljši strelec tekme Jure Dolenec, medtem ko se Miha Žvižej ni vpisal med strelce.

Za naslov evropskega prvaka se bodo 3. in 4. junija v Kölnu borili še Vardar, Barcelona in PSG Gorazda Škofa.

Četrtfinale, povratne tekme:

VARDAR - Flensburg 26:24

35:27 (15:10)

BARCELONA - Kiel 26:28

23:18 (13:9)



PSG - Pick Szeged 30:27

30:30 (16:17)

Škof branil za PSG; Skube 3, Gaber in Šoštarič 1.

Montpellier - VESZPREM 23:26

25:30 (15:11)

Dolenec 9, M. Žvižej brez gola; Gajić 5, Marguč 2, Blagotinšek brez gola.

V odebeljenem tisku so izidi prvih tekem. Sklepni turnir bo 3. in 4. junija v Kölnu.

