Poljski prvaki previsoka ovira za Celjane

Usoden začetek drugega polčasa

17. februar 2018 ob 18:12

Kielce - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja so v Ligi prvakov doživeli peti zaporedni poraz. Tokrat so na Poljskem klonili pred Kielcami s 37:31 in jih v igri za osmino finala drži le še teorija.

Celjani so slabo odprli tekmo in si že v 14. minuti pridelali pet golov zaostanka. V nadaljevanju so kljub izključitvi Žige Mlakarja naredili delni izid 4:0 in znižali zaostanek na 12:11. Do 28. minute so držali korak s poljskimi prvaki (17:19), na odmor pa so odšli z zaostankom štirih golov (17:21).

Vse možnosti za zmago so izbranci Branka Tamšeta izgubili na začetku drugega dela, ko so Kielce povedle z desetimi goli razlike. Do znosnejšega poraza so Celjani prišli v sami končnici tekme.

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Igor Anić s šestimi in Mlakar s petimi goli. Pri Poljakih se je s šestimi zadetki najbolj izkazal Manuel Štrlek. Blaž Janc je vknjižil tri zadetke, Dean Bombač in Uroš Zorman pa po enega.

Za preboj v osmino finala Celjani v zadnjih dveh krogih potrebujejo zmagi proti Aalborgu in Veszpremu, ob tem pa mora Brest do konca ostati brez točk.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA B, 12. krog



KIELCE - CELJE PL 37:31 (21:17)



Kielce: Szmal, Ivić, Bis, Dušebajev 2, Kus, Aguinagalde 4, Bielecki 4, Jachlewski 3, Štrlek 6, Janc 3, Lijewski 5, Jurkiewicz 2, Zorman 1, Mamić 4, Bombač 1, Đukić 2.



Celje PL: Lesjak, Panjtar, Vujović 4, Jurečič 2, Malus 3, Suholežnik, Marguč 3, Grošelj, Kodrin 2, Makuc, Anić 6, Dušebajev 2, Mačkovšek 4, Mlakar 5.



Sedemmetrovke: Kielce 2 (2), Celje 0

Izključitve: Kielce 10, Celje 10.

PSG - FLENSBURG 29:21 (19:10)



VESZPREM - MEŠKOV BREST 34:22 (20:11)

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - KIEL

Vrstni red: PSG 22, Flensburg in Veszprem 15, Kiel 13, Kielce 11, Meškov 8, Celje PL in Aalborg po 5.

SKUPINA A, 12. krog



BARCELONA - WISLA PLOCK 28:27 (14:15)



ZAGREB - NANTES 23:22 (12:8)



Nedelja:

VARDAR - PICK SZEGED



RHEIN NECKAR - KRISTIANSTAD



Vrstni red: Vardar 18, Nantes 17, Barcelona 16, RNL 12, Szeged 11, Wisla, Zagreb in Kristianstad po 6.



POKAL EHF

SKUPINA C, 2. krog



KOPER 2013 - GÖPPINGEN 20:25 (10:15)

Matijaševič 4, Vlah, Sokolič, Sever po 3; Schiller 9, Schöngarth 3.



Nedelja ob 18.00:

NEXE - COCKS



Vrstni red: Göppingen 4, Koper 2, Nexe in Cocks brez točk.



V četrtfinale se uvrstita prvi dve ekipi.

R. K.