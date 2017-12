Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 26 glasov Ocenite to novico! Nad Lukom Dončićem je le nebo. Foto: EPA Po neverjetni trojki se je lahko le smejal. Foto: EPA Sorodne novice Poigravanje Dončića – trojka čez celo igrišče in vrtiljak za Claverja Dodaj v

Porzingis po nori Dončićevi trojki: Ta fant je neverjeten!

Pred tekmami pogosto vadi takšne mete

15. december 2017 ob 08:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Luka Dončić je z nekaj velemojstrskimi potezami spet poskrbel, da se je znašel v središču košarkarskih pogovorov. Popolnoma zasluženo.

Najstnik je bil spet motor pri zmagi madridskega Reala, ki je v 12. krogu Evrolige pred svojimi gledalci premagal večnega tekmeca Barcelono s 87:75. Slovenski najstnik je v 26 minutah dosegel 16 točk, 6 skokov in 7 podaj, njegov indeks (26) je bil spet najvišji na tekmi (v tej prvini je v celotni Evroligi daleč najboljši posameznik).

Trojka, ki je preletela skoraj celotno igrišče

V drugem polčasu je z dvema butičnima potezama poskrbel za viralno širjenje posnetkov po spletu. Ob koncu tretje četrtine je najprej izpod svojega obroča prejel žogo in jo takoj vrgel na koš. Žoga je preletela celo igrišče in sedla naravnost v obroč. Gledalci so poleteli v zrak, se čudili in skandirali njegovo ime. Luka pa je samozavestno kimal in se smejal, češ, saj mi to ni uspelo prvič.

Causeur: Pogosto stavimo na take mete

Kar je po tekmi potrdil tudi njegov soigralec Fabien Causeur: "Luka na treningih pogosto meče od zelo daleč. Pred tekmo mečemo s sredine igrišča in stavimo, ali bo zadel. In povsem po pravici, zadene res veliko takih metov. Tudi z razdalje je dober strelec, tak koš s sireno je res brutalen, kar naenkrat smo vodili s skoraj 20 točkami prednosti."

Moč pobira iz ljubezni do košarke

Dončić pa je po tekmi priznal, da je imel ob metu "srečo": "Res sem imel srečo. Konec koncev ... kdor ima rad košarko in za njo živi, potem dobi res neverjetno moč. Jaz si želim le igrati košarko in od tu prihaja moja moč. Res je, da s Causeurjem in Facujem Campazzom pogosto vadim take mete, včasih gre skozi obroč, včasih ne. Barcelona se nam je bližala, s takim metom smo jo res spodrezali."

"Moj Bog, naj mi kdo pomaga"

Tri minute pred koncem tekme še ena poteza za rubriko "best of". Žogo je popeljal v napad, Victor Clavert ga je skušal ustaviti, a ga je Dončić z dvema sunkovitima potezama dvakrat vrgel iz ravnotežja, nato pa žogo pod obročem podal do Felipeja Reyesa, ki mu ni bilo težko zadeti. Ne le gledalci v dvorani, tudi uradni TV-komentator je popolnoma izgubil razsodnost. "O, ne, o ne ... ne pa ni! ... Reyes koš ... preigral je Claverta ... Moj Bog, ... naj mi prosim nekdo pomaga," je komentator govoril med Lukovim vrtiljakom.

Porzingis: "Ta fant je neverjeten"

Družbena omrežja so norela s posnetki omenjenih akcij. Svoje so dodali tudi košarkarji. Igralec New Yorka Kristaps Porzingis, ki je Dončićevo moč spoznal v četrtfinalu EuroBasketa, je tvitnil: "Ta fant je neverjeten, Luka Dončić, bravo!"

