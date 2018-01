Pričakovano: Slovenija ostaja na evropskem prvenstvu

Slovenci ob 20.30 proti Črni gori v boj za drugi del

17. januar 2018 ob 15:58,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 16:36

Zagreb - MMC RTV SLO

Predsedstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) je v Zagrebu soglasno sklenilo, da bo slovenska rokometna reprezentanca kljub sodniškim napakam na njen račun ostala na evropskem prvenstvu na Hrvaškem.

"Predsedstvo je soglasno odločilo, da nadaljujemo tekmovanje. Za nami sta dve tekmi, ki sta bili krivični za slovensko reprezentanco. Na prvi je šlo za vprašanje kriterija, na drugi pa za materialno kršenje pravil rokometne igre. Žal sta bili obe naši pritožbi zavrženi. Nismo bili presenečeni. A odločili smo se v korist športnikov, klubov, navijačev in javnosti, da nadaljujemo," je odločitev predsedstva na novinarski konferenci pojasnil predsednik RZS-ja Franjo Bobinac.

Bobinac je nadaljeval, da bo Slovenija nadaljevala pravne postopke pred arbitražo Evropske rokometne zveze (EHF), morda pa se bo obrnila tudi na športno arbitražno razsodišče v Lozani.

Koalicija voljnih držav za spremembe

Bobinac je napovedal tudi, da bo RZS skušal oblikovati koalicijo "voljnih držav", ki si bodo prizadevale za spremembo rokometnih pravil. "Spremembe se morajo zgoditi v smeri, da se poveča njihova jasnost, zmanjša subjektivna vloga sodnikov in omogoča njihovo nadaljnje izobraževanje. Imamo situacijo, ko imamo igralce, velike profesionalce, sodijo pa jim amaterji. Rokomet je čudovit šport, ki ima po Evropi 115 milijonov navijačev, zato si zasluži spremembe na bolje," je sklenil Bobinac.

Mohorič: Igralci dajejo vse od sebe

"Ob takih dogodkih je težko ostati ravnodušen, tudi člani reprezentance niso izjema. Igralci dajejo od sebe vse, da se poskušajo oddaljiti od teh dogodkov in se osredotočijo le na tekme in želijo z borbo na igrišču pokazati na krivice, ki se jim dogajajo. Želijo zadovoljiti slovensko javnost in vse navijače v Sloveniji in širše. Vse Slovence pozivajo, da jih pri tem podprejo tako v Zagrebu in, upajmo, na vseh nadaljnjih tekmah," je povedal direktor reprezentance Uroš Mohorič.



Odločitev RZS-ja je tudi po volji slovenske reprezentance, ki bo ob 20.30 na tekmi s Črno goro lovila zmago oziroma vsaj remi in preboj v drugi del, kjer jo v Varaždinu čakajo še tri tekme.



Romunska in litovska sodnika grenila življenje Slovencem

Spomnimo, Slovenci so najprej izgubili tekmo z Makedonijo (24:25), na kateri sta jih s spornimi odločitvami spravljala v obup romunska sodnika. Slovenski selektor Veselin Vujović je pozneje ob ogledu posnetka tekme naštel vsaj 19 njunih napak. Še večja sodniška farsa se je zgodila na tekmi z Nemčijo, na kateri so se Slovenci že veselili zmage s 25:24, a so nato Nemci protestirali in zahtevali ogled videoposnetka. Litovska sodnika sta jim ugodila in po desetih minutah dosodila rdeči karton Blažu Blagotinšku, ki ob izvajanju hitrega centra od Nemca ni bil oddaljen tri metre. Hkrati sta dosodila še sedemmetrovko, s katere so Nemci izenačili. Kazen za Slovence bi morala biti le dvominutna izključitev in ponovitev izvajanja začetnega meta.

Slovenska pritožba dvakrat zavrnjena

RZS je takoj po tekmi vložil pritožbo pri disciplinski komisiji Evropske rokometne zveze (EHF), ki pa je bila v torek zavrnjena. Slovenska zveza se je v sredo pritožila še enkrat, a tudi v drugo ni bila uslišana. V obrazložitvi odločitve so pri EHF-u zapisali, da je bila odločitev sodnikov sprejeta v dani situaciji in da sta imela na voljo tudi videoanalizo. "Odločitve sodnikov so dokončne, zato je komisija zavrnila pritožbo RZS," so še zapisali. Zdaj bo RZS poskusil še z arbitražo ...

Spodaj si oglejte še posnetek novinarske konference.

Iz Zagreba Aleš Vozel