Randolph igralec tekme, a predčasno končal zaradi poškodbe rame

Aleksej Nikolić dobro izkoristil priložnost

19. oktober 2017 ob 20:54,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 23:33

Madrid - MMC RTV SLO

Anthony Randolph in Luka Dončić sta bila prva strelca Real Madrida ob veliki zmagi nad CSKA-jem (82:69). Američan s slovenskim potnim listom je v tretji četrtini končal dvoboj zaradi poškodbe.

Madridski košarkarji nadaljujejo odlične predstave na uvodu sezone. Po Anadolu Efesu so zdaj na kolena spravili še na stavnicah prvega favorita za končno slavje. Znova sta bila izvrstna slovenska reprezentanta v dresu kraljevega kluba. Dončić, ki je blestel v uvodnem krogu, je bil tudi tokrat z indeksom 21 statistično najučinkovitejši na tekmi. V 26 minutah je ob sicer slabem metu iz igre prispeval 14 točk, ujel pa je tudi sedem odbitih žog. Nad njim so Moskovčani naredili kar osem osebnih napak.

Randolph je v vsega 20 minutah vpisal 16 točk. V tretji četrtini pa je zapustil parket, saj si je poškodoval ramo. Pred tem je bil izjemno razigran in natančen pri metu. Le aktualna evropska prvaka sta pri Realu dosegla dvomestno število točk. Kraljevi klub je ob Randolphu ostal tudi brez Ognjena Kuzmića, ki si je poškodoval koleno.

Gostitelji so hitro prevzeli pobudo, v drugi četrtini pa so si tudi priigrali konkretnejšo prednost. Po ukradeni žogi Randolpha in izsiljeni osebni napaki Dončića, ki je zadel oba prosta meta, je prednost Reala prvič narasla na deset točk (38:28). S serijo 14:5 in prednostjo 12 točk je vrsta Pabla Lasa odšla na odmor. Randolph je dal v prvem delu deset, Dončić pa osem točk. Tretja četrtina je minila v znamenju CSKA-ja, ki je hitro znižal zaostanek na -4.

Kot rečeno, je moral Randolph pred koncem tretje četrtine zapustiti teren, zatem pa je Dončić ob protestu, ker so piščalke sodnikov ob njegovem padcu po skoku ostale neme, s pestjo udaril po parketu in dobil tehnično napako. Gostje so se tako približali na -3, vendar je Real odlično začel zadnjo četrtino. Rudy Fernandez, Jonas Mačiulis in Facundo Campazzo so s trojkami poskrbeli za 67:59. Nato se je na parket vrnil Dončić, ki je v končnici vodil Realovo igro in s črte prostih metov tudi poskrbel, da domača zmaga ni bila več ogrožena.

Nikolić dobro izkoristil minute

Brose Bamberg je gostoval v Oaki in klonil s 93:83. Je bil pa tokrat večje minutaže vendarle deležen slovenski organizator igre Aleksej Nikolić, ki je na EuroBasketu igral izvrstno, nato pa mu po vrnitvi v Bamberg Andrea Trinchieri ni namenil konkretne vloge, čeprav je Postojnčan večkrat dokazal, da si jo zasluži. Tudi tokrat je bilo tako. Nikolić je igral 26 minut in bil z osmimi točkami tretji najboljši strelec Broseja. Uspešnejša sta bila s po 19 le Ricky Hickman in Leon Radošević. Nikolić se je izkazal še s šestimi podajami.

Nacionalne zveze pozvale Evroligo

Dober mesec pred začetkom kvalifikacij za svetovno košarkarsko prvenstvo 2019 je devet nacionalnih zvez pozvalo vodstvo Evrolige, naj znova premisli in prestavi koledar tekem konec novembra, tako da bodo lahko vsi najboljši košarkarji v Evropi igrali za svoje države. Pod poziv so se podpisale Nemčija, Grčija, Izrael, Italija, Litva, Rusija, Srbija, Španija in Turčija. "Obsojamo zavrnitev Evrolige za spremembo terminov v času kvalifikacij za SP in to njeno potezo razumemo kot napad na nacionalne ekipe. Za te je to hud finančni udarec in lahko ogrozi sodelovanje na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah," so zapisali.

Pred štirinajstimi dnevi je Mednarodna košarkarska zveza pozvala Evroligo, da osem tekem, ki so predvidene za 23. in 24. november, prestavi na 21. november. S tem bi lahko v reprezentancah igrali tudi košarkarji, ki nastopajo v Evroligi, saj sta prva kvalifikacijska termina 24. in 26. november. Evroliga je prošnjo zavrnila, da ta sprememba ne bo rešila vprašanja celotnega koledarja oziroma šestih tako imenovanih kvalifikacijskih oken v obdobju dveh let, hkrati pa je v odgovoru zaščitila igralce, ki bi bili v tistem tednu izpostavljeni dolgim in napornim potovanjem.

2. krog:

REAL MADRID - CSKA MOSKVA

82:69 (20:15, 25:18, 11:20, 26:16)

Randolph 16 (4/5 za dve, 2/4 za tri) in 2 skoka v 21 min, Dončić 14 (1/2 za dve, 1/6 za tri), 7 skokov in 2 podaji v 26 min; Clyburn 15, Higgins 11.

MACCABI - BASKONIA

74:68 (19:16, 20:14, 17:23, 18:15)

Cole 24, Thomas 17; Beaubois 22.

PANATHINAIKOS - BROSE BAMBERG

93:83 (22:15, 21:20, 26:21, 24:27)

Kalates 23, Singleton 15; Hickman in Radošević po 19, Nikolić 8 (1/2 za dve, 1/3 za tri), 1 skok in 6 podaj v 26 min

OLIMPIA MILANO - FENERBAHČE

86:92 (21:23, 17:14, 16:27, 26:16) - po podaljšku

M'Baye in Bertans po 16; Slukas 17, Wanamaker 16.

Petek ob 19.00:

HIMKI MOSKVA - ŽALGIRIS

CRVENA ZVEZDA - BARCELONA

Ob 20.00:

OLYMPIACOS - UNICAJA MALAGA



Ob 21.00:

VALENCIA - ANADOLU EFES

Lestvica: REAL MADRID 2 2 0 +27 4 MACCABI 2 2 0 +23 4 FENERBAHČE 2 1 1 -1 3 CSKA MOSKVA 2 1 1 -4 3 PANATHINAIKOS 2 1 1 -17 3 BARCELONA 1 1 0 +17 2 OLYMPIACOS 1 1 0 +11 2 HIMKI MOSKVA 1 1 0 +5 2 ŽALGIRIS 1 1 0 +2 2 UNICAJA MALAGA 1 1 0 +1 2 OLIMPIA MILANO 2 0 2 -9 2 BASKONIA 2 0 2 -17 2 BROSE BAMBERG 2 0 2 -27 2 CRVENA ZVEZDA 1 0 1 -2 1 VALENCIA 1 0 1 -5 1 ANADOLU EFES 1 0 1 -14 1

Tilen Jamnik