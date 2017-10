Dončićeva carigrajska (zlata) mrzlica ne pojenja

Olimpia Milano Dragiću išče nov klub

12. oktober 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 12. oktober 2017 ob 21:42

Carigrad,Bamberg,Moskva - MMC RTV SLO

Luka Dončić se je z Real Madridom manj kot mesec dni po osvojeni zlati kolajni na EuroBasketu vrnil v dvorano Sinan Erdem in blestel ob zmagi nad Anadolu Efesom (74:88).

18-letni slovenski košarkar je zablestel že v uvodnem krogu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ko je s statističnim indeksom 32 izenačil najboljši osebni dosežek, s 27 točkami ob odličnem metu (6/8 za dve, 3/6 za tri) pa postavil osebni rekord. V statistiko je čudežni deček slovenske košarke vpisal še po štiri skoke in podaje. Enak indeks je imel januarja proti Maccabiju, do zdaj pa je največ točk, 17, dal proti Olimpii Milano, prav tako januarja.

Pomemben kamenček v zmagoviti mozaik kraljevega kluba je postavil tudi Anthony Randolph. Z 12 točkami je bil naturalizirani slovenski reprezentanti tretji strelec Reala, ujel pa je tudi osem odbitih žog in zbral tri podaje. Na drugi strani je njun reprezentančni kolega Edo Murić debitiral v Evroligi. Že v prvem polčasu je novinec v dresu Efes prejel štiri osebne napake. V drugem delu pa hitro po vrnitvi na parket še peto. Sicer je dal tri točke in ujel dve odbiti žogi.

Dončić je srečanje sicer začel na klopi, po prihodu na parket pa takoj začel zadevati. Ko je Real naredil serijo 12:2, je slovenski mladenič na koncu prve in začetku druge četrtine zadel izza črte. Skupaj z Randolphom sta povišala naskoka Reala na 18, nato pa je Errick McCollum ob pomoči Rickyja Leda začel zmanjševati zaostanek. Efes se je v zadnji četrtini priključil na 60:62, toda znova je vajeti igre v roke prevzel Dončić. Slovenski reprezentant za odločilen delni izid 14:3 prispeval pet točk in podal še Randolphu za trojko s kota in Madridčani so zanesljivo vknjižili prvo zmago.

Poleg omenjene trojice od evropskih prvakov v Evroligi igra še Aleksej Nikolić, ki ostaja pri Broseju. Nemški prvak za začetek gosti Maccabi. Slovenski organizator igre je na EuroBasketu dokazal, da si zasluži večjo minutažo. Da si jo izbori, bo glavna naloga v tej sezoni.

Član evroligaškega kluba je tudi Zoran Dragić. V zadnjih letih ključni mož reprezentance, ki pa je zaradi poškodbe letos moral izpustiti veliko tekmovanje, je košarkar Olimpie, vendar je v Milanu povsem na stranskem tiru. Za uvodno gostovanje pri CSKA-ju sploh ni bil registriran, italijanski klub pa za Ljubljančana že išče novo sredino. Olimpia je sicer v Moskvi začela izvrstno in v prvi četrtini, ki jo je dobila za 14, kar nekoliko šokirala gostitelje. Toda domača vrsta, ki na stavnicah zaseda celo prvo mesto pred branilcem naslova Fenerbahčejem, je v drugem delu naredila preobrat.

1. krog:

ANADOLU EFES - REAL MADRID

74:88 (19:28, 17:17, 20:17, 18:26)

McCollum 26, Dunston in Ledo po 17 ... Murić 3 (0/1 za dvem 1/2 za tri, 2 skoka in 1 podaja v 12 min; Dončić 27 (6/8 za dve, 3/6 za tri), 4 skoki in 4 podaje v 27 min, Ayon 16 in 10 skokov, Randolph 12 (2/4 za dve, 2/4 za tri), 8 skokov in 3 podaje v 26 min.

CSKA MOSKVA - OLIMPIA MILANO

93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)

Higgins 21, Rodriguez 20; Goudelock 17, Dragića ni bilo v ekipi.

Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - MACCABI

OLYMPIACOS - BASKONIA

Ob 21.00:

UNICAJA MALAGA - FENERBAHČE



Petek ob 18.30:

HIMKI MOSKVA - VALENCIA

Ob 19.00:

ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA

Ob 21.00:

BARCELONA - PANATHINAIKOS

Tilen Jamnik