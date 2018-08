Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Robin Haase je v odlični formi na trdi podlagi. Foto: EPA Dodaj v

Razigrani Haase izločil Zvereva

Đoković se je prebudil po slabem začetku

15. avgust 2018 ob 21:18

Cincinnati - MMC RTV SLO

Alexander Zverev je izpadel že v 2. krogu turnirja serije 1.000 v Cincinnatiju. S 5:7, 6:4 in 7:5 ga je ugnal Robin Haase. Novak Đoković je po slabem začetku izločil Adriana Mannarinoja s 4:6, 6:2 in 6:1.

21-letni Nemec je v petek zapravil dve zaključni žogi proti Stefanosu Cicipasu v četrtfinalu mastersa v Totontu. V Cincinnatiju se tretji igralec sveta ne počuti najbolje, saj še ni dobil niti enega obračuna, četrtič je izpadel v uvodbem nastopu.

V prvem nizu je Zverev povedel s 4:1, nato pa je Haase nanizal tri igre zapored. V 12. igri je Nemec brez izgubljene točke prišel do odločilnega brejka. V drugem nizu je Nizozemec začel izjemno in osvojil prve štiri igre, prednost pa je zadržal do konca. Tudi v zadnjem nizu je povedel s 4:2, nato pa je Zverev s tremi zaporednimi igrami prišel do preobrata. Ključna je bila enajsta igra, ko je Zverev izgubil začetni udarec.

31-letni Haase je v sijajni formi, prejšnji teden se je uvrstil v četrtfinale v Torontu, potem ko je izločil Keija Nišikorija, Mihaila Južnija in Denisa Shapovalova, nato pa je izpadel proti Karenu Hačanovu.

Đokovič je imel težave v uvodnem nizu, ki ga je Mannarino dobil z brejkom v sedmi igri. Srb se je razigral ob koncu drugega niza, ko je nanizal kar sedem iger zapored in popolnoma nadigral Francoza. "Nole" se ni dobro počiutil na igrišču, v drugem nizu je potreboval zdravniško pomoč, ki pa je očitno zalegla.

CINCINNATI, 2. krog, tabela

(5.669.360 dolarjev, trda podlaga)



RAONIC (KAN) - DŽAZIRI (TUN)

6:3, 7:5

SHAPOVALOV (KAN) - EDMUND (VB/14)

6:4, 7:5

ĐOKOVIĆ (SRB/10) - MANNARINO (FRA)

4:6, 6:2, 6:1

DIMITROV (BLG/5) - M. ZVEREV (NEM)



HAASE (NIZ) - A. ZVEREV (NEM/3)

5:7, 6:4, 7:5

CARRENO BUSTA (ŠPA/13) - KLAHN (ZDA)

6:4, 6:4

QUERREY (ZDA) - HAČANOV (RUS)



ČILIĆ (HRV/7) - COPIL (ROM)

6:7, 6:4, 6:4



ANDERSON (JAR/6) - CHARDY (FRA)

7:6, 6:2

GOFFIN (BEL/11) - PAIRE (FRA)

5:7, 6:4, 6:2

KYRGIOS (AVS/15) - ČORIĆ (HRV)



DEL POTRO (ARG/4) - CHUNG (J. KOR)



THIEM (AVT/8) - FUCSOVICS (MAD)



NIŠIKORI (JAP) - WAWRINKA (ŠVI)



MAYER (ARG) - POUILLE (FRA/16)

7:6, 6:4

FEDERER (ŠVI/2) - GOJOWCZYK (NEM)

6:4, 6:4

A. G.