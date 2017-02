Rdečim vragom preobrat in četrtfinale s Chelseajem

Trije goli Harryja Kana

19. februar 2017 ob 19:55

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so v osmini finala FA-pokala po preobratu zmagali v Blackburnu z 2:1.

Roversi, ki se krčevito borijo za obstanek v drugi ligi, so povedli v 17. minuti, ko je po izjemni akciji in podaji Marvina Emnesa zadel Danny Graham. Rdeči vragi so izenačili vsega deset minut kasneje, ko je po podaji Henrikha Mkhitarjana zadel Marcus Rashford.

Trener Uniteda Jose Mourinho je v 62. minuti v igro poslal Paula Pogbaja in Zlatana Ibrahimovića, ki sta 13 minut kasneje ustvarila akcijo za odločilni gol. Francoz je imenitno podal proti kazenskemu prostoru, žogo je sprejel Šved in zadel v daljši kot.

V edini preostali nedeljski tekmi je Tottenham po zaslugi hat-tricka Harryja Kana v gosteh premagal Fulham.

Čeprav še niso znani vsi četrtfinalisti, so že znani pari. Poslastica bo gotovo obračun med Chelseajem in Manchester Uniteda.

FA-pokal, osmina finala:

FULHAM - TOTTENHAM 0:3 (0:1)

Kane 16., 51., 73.



Blackburn - MANCHESTER UTD 1:2 (1:1)

Graham 17.; Rashford 27., Ibrahimović 76.

Ponedeljek ob 20.55:

SUTTON - ARSENAL

Že odigrano:

Burnley - LINCOLN CITY 0:1 (0:0)

Raggett 89.

HUDDERSFIELD - MAN. CITY 0:0



MIDDLESBROUGH - Oxford 3:2 (2:0)

Leadbitter 27./11-m, Gestede 34., Stuani 86.; Maguire 64., Martinez 65.



MILLWALL - Leicester 1:0 (0:0)

Cummings 90. RK: Cooper 52./Millwall

Wolverhampton - CHELSEA 0:2 (0:0)

Pedro 65., Diego Costa 89.

Četrtfinale, sobota, 11. marca:

CHELSEA - MANCHESTER UTD



MIDDLESBROUGH -

HUDDERSFIELD (2) ali MANCHESTER CITY



TOTTENHAM - MILLWALL (3)



SUTTON (5) ali ARSENAL -

LINCOLN CITY (5)

S. J.