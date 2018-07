Roglič po 11. etapi: Nisem ravno zdržal z najboljšimi

Vodilni Thomas: "Froome je naš vodja in naš največji up"

18. julij 2018 ob 20:53,

zadnji poseg: 18. julij 2018 ob 22:00

Albertville - MMC RTV SLO

Po 11. mestu na 11. etapi in vzponu na 5. mesto skupne uvrstitve Toura je Primož Roglič priznal, da ni bil najmočnejši in ni zmogel držati tempa Chrisa Frooma. "Upam, da bom imel boljše noge in občutek na Alpe d'Huez," upa Rogla pred četrtkovo kraljevo etapo.

Po alpski drami na ciljni vzpon na La Rosier je Roglič med regeneracijo na kolesu spregovoril za nizozemski kolesarski portal Wieler Flits, za katerega je pokomentiral razplet 11. etape, druge v nizu treh alpskih preizkušenj.

Ni imel najboljših nog

"Težko je bilo, a na koncu je bilo kar dobro. Kot ste videli, nisem ravno zdržal z najboljšimi do konca. Nisem bil odličen, saj nisem zmagal. Nisem imel najboljših nog danes, samo boril sem se do konca," je bil samokritičen 28-letni Kisovčan, ki je bil odkrit, da ni mogel zdržati z najboljšo trojico Chris Froome, Tom Dumoulin in Geraint Thomas, ki si je razdelila oder etape in zdaj oblikuje tudi vodilno trojico v skupnem seštevku.

Na Alpe d'Huez bo nora etapa

"Naredili smo vse, kar smo mogli. Če bi lahko šla močneje, bi šla. V tem trenutku moramo biti zadovoljni z doseženim. Zagotovo je kar dobro, lahko bi bilo precej slabše. Moramo biti osredotočeni in gremo iz dneva v dan. Bomo videli. Če bo tako kot danes, nas čaka res velik boj," ob 5. in 6. mestu za moštvo LottoNL-Jumbo opozarja Roglič, na papirju 1. kapetan moštva Steven Kruijswijk zdaj za Slovencem zaostaja za 17 sekund.

Roglič upa, da bo na Alpe d'Huez vseeno še bolje. "Upam, da bom imel boljše noge in občutek. Ob vseh gledalcih na vzponu bi morala biti nora etapa," napoveduje Slovenec, ki je s trenutno 5. mestom v boju za rumeno majico že postavil mejnik, saj tako visoko ni bil še noben slovenski kolesar.

Froome ostaja najboljši adut za zmago

Po koncu etape je bilo kar nekaj nejasnosti glede taktike Skya, saj sta oba vodilna kolesarja potrdila, da je šlo za nenačrtovan, spontan napad. V poznejših izjavah sta oba Britanca hitro umirila namigovanja, kar napoveduje, da gre dominantno moštvo svetovnega kolesarstva res po dvojno zmago na 105. dirki po Franciji.

"Froome je naš vodja. Zmagal je na šestih velikih etapnih dirkah in zame je vse neznanka. Šlo je bolj za preboj v etapi in zadržati izhodišče, v katerem smo, in ne izgubiti časa v skupini razvrstitvi. Bila je bolj priložnost, ki sem jo nagonsko začutil," je zatrdil Geraint Thomas. "Froome ve, kako dobiti tritedensko dirko in za Sky ostaja Froome še vedno najboljši adut za zmago. Ne nazadnje nas čaka do konca še pol Toura," je Valižan zatrdil, da mu je več kot jasno, kdo je prvi kapetan britanskega moštva, četudi ima pred njim skoraj minuto in pol prednosti.

To. G.