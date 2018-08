Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo (na fotografiji z Douglasom Costo) je obnorel navijače Juventusa. Foto: Reuters To, da nam je uspelo v Juventus pripeljati Ronalda, je nekaj neverjetnega. Pred nami je svetla prihodnost Juventusa in italijanskega nogometa. Pavel Nedved, podpredsednik Juventusa VIDEO Ronaldov prvenec že po se... Dodaj v

Ronaldo žanje vso pozornost, a pomembni so tudi drugi

Cilji Juventusa ostajajo isti: zmagovanje!

14. avgust 2018 ob 09:23

Torino - MMC RTV SLO

"To, da nam je uspelo v Juventus pripeljati Ronalda, je nekaj neverjetnega," zadovoljstva pred začetkom nove sezone italijanskega nogometa ne more skriti podpredsednik Juventusa Pavel Nedved.

Portugalski superzvezdnik je v nedeljo na prijateljskem obračunu Juventusa proti svoji mladinski ekipi potreboval zgolj sedem minut za prvenec v dresu 'stare dame'.

S tem je jasno pokazal, kako velik podvig je uspel Torinčanom, ko so ga za 112 milijonov evrov v Italijo pripeljali iz madridskega Reala. Tekmo (5:0), ki je trajala le dobrih 70 minut, so nato z vdorom na igrišče prekinili navijači, ki so obkolili 33-letnika z Madeire.

Cilji ostajajo isti: zmagovanje!

Podpredsednik Juventusa in nekdanji izjemni nogometaš Pavel Nedved je presrečen, da je klub podpisal s Portugalcem, ki je za Real na 438 uradnih tekmah zabil neverjetnih 450 golov. "To, da nam je uspelo v Juventus pripeljati Ronalda, je nekaj neverjetnega. Pred nami je svetla prihodnost Juventusa in italijanskega nogometa," je povedal Čeh in dodal: "Cilji Juventusa ostajajo isti: zmagovanje. To je vse, kar nas zanima. Želimo zmagati na vsaki tekmi."

Nedved: Emre Can je tipični Nemec

Ob evforiji, ki vlada med privrženci črno-belih, se je kar nekoliko pozabilo na ostale okrepitve v poletnem prestopnem roku. V ekipo so prišli še Joao Cancelo (Valencia), Douglas Costa (Bayern), Leonardo Bonucci (AC Milan), Mattia Perin (Genoa), Andrea Favilli (Ascoli), Giangiacomo Magnani (Perugia) in Emre Can (Liverpool). "O Canu se zelo malo govori, a gre za zelo pomemben prestop. V svojih vrstah so si ga želeli številni velikani evropskega nogometa, a odločil se je za nas. Gre za odličnega nogometaša, tehnično dobro podkovanega in taktično zelo zrelega. Gre za tipičnega Nemca, ki dobro ve, kakšna je njegova vloga na zelenici. Letos boste videli, kako pomemben člen bo v naši ekipi," je še povedal Nedved, dobitnik zlate žoge iz leta 2003.

M. L.