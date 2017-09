Ruski navijač, ki je napadel policista, se je pogodil s tožilstvom

Policisti so imeli ob tekmi (in med njo) polne roke dela zaradi preveč razgretih navijačev. Foto: Reuters

Pomoč pri vrnitvi domov mu je ponudil predstavnik navijaške skupine Viole

22. september 2017 ob 10:36

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Ruski navijač Andrej Martjanov, ki je prejšnji teden pred tekmo lige prvakov napadel policista in zato pristal v priporu, je s tožilstvom sklenil sporazum, da se strinja s pogojno kaznijo enega leta zapora s preizkusno dobo petih let in stransko kaznijo petletnega izgona iz Slovenije.

25-letnega Martjanova so policisti ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge, za kar je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora. Policista je napadel med policijskim posredovanjem zaradi poskusa pretepa večjih skupin navijačev malo po 19. uri na Gosposvetski cesti v Mariboru. Napadel ga je s hrbtne strani in ga poškodoval po obrazu. Navijača so policisti po tekmi prijeli ob izhodu iz stadiona Ljudski vrt in ga pridržali.