Saša Dončić se ne strinja, da je Bill Duffy Lukov agent

Kaj sta nam povedala (nehote) vpletena v afero z Dončićevim agentom?

17. avgust 2018 ob 20:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Saša Dončić je v Odmevih zanikal, da bi se za hrbtom sina Luke pogovarjal z možnimi novimi agenti, vztraja pa pri tem, da se ne strinja, da je Bill Duffy njegov agent.

Oče Luka je odločno zanikal vpletenost v afero s ponarejanjem podpisov. Odzval se je vabilu in v Odmevih razložil, zakaj se ne strinja, da je Duffy Lukov agent, kar je pred tem poudaril za TV Slovenijo. "Če mi vi danes nekaj pomagate, oziroma če štartam iz ničle in me pri 13 letih pripeljete v nek dober klub, da ne rečem mogoče najboljši v Evropi, mi pri tem priskrbite vse, kar potrebujem za razvoj, pri 14 letih podpišem morda celo kot najmlajši igralec sponzorsko pogodbo z Nikom, mi pri 15 letih kljub veljavni pogodbi z Realom uredite novo vrhunsko pogodbo, pomeni, da ste mi na začetku zelo pomagali. Ko enkrat postanem igralec, agent ni več tako pomemben, in se nisem strinjal, da se takemu človeku obrne hrbet," je dejal Saša.

Na desni strani si lahko ogledate celoten pogovor voditelja Slavka Bobovnika s Sašo Dončićem v Odmevih.



Čeprav Luka in mama Mirjam Poterbin podpirata Duffyja, pa je Saša drugačnega mnenja. "Želel sem samo, da bo Luka do 18 leta pri agentu, ki ga je pripeljal do sem, ko pa postane polnoleten, naj si sam išče agenta. Žal je bila ta menjava agencije narejena na pokvarjen način, kajti 15-letnega fanta prepričevati v nekaj in delati nekaj za mojim hrbtom … Seveda imamo te stvari tudi dokazljive," je dodal.

Kaj sta nam povedala (nehote) vpletena v afero z Dončićevim agentom?

Slavko Djurić in Duško Drlačić sta dve imeni, do katerih smo na Televiziji Slovenija prišli med raziskovanjem zgodbe o spornem poskusu menjave agenta mladega slovenskega košarkarskega bisera Luke Dončića. 19-letniku so se po igranju v Evropi, kjer je pustil močan pečat tako v klubski kot reprezentančni košarki, uresničile otroške sanje – izbran je bil na letošnjem naboru najmočnejše košarkarske lige na svetu, ameriške Lige NBA. Pogodbo je podpisal z moštvom Dallas Mavericks, v prvih treh letih pa mu bo nanesla 18,5 milijona dolarjev.

A že pred podpisom pogodbe se je nekdo pošteno potrudil, da bi dobil svoj del te pogače. Konec julija je Lukova mama Mirjam Poterbin policiji naznanila, da je neznani storilec ponaredil njen podpis in podpis njenega sina na pogodbi o zamenjavi zdajšnjega agenta Billa Duffyja z novim, Charlesom Briscoejem.

Zapisnik o tej ustni ovadbi smo pridobili v uredništvu TV Slovenija in šli po sledi te zgodbe. V zapisniku se je omenjalo ime Slavko Djurić. Prav on naj bi se maja v Evropi skupaj z ljudmi, ki so se predstavili kot Dončićevi starši, srečal z Briscoejem in prav na tem sestanku naj bi Briscoe dobil pogodbo, na kateri sta bila – očitno ponarejena – podpisa Luke in njegove matere, priložena pa je bila tudi kopija košarkarjeve izgubljene in že preklicane osebne izkaznice.

Po poizvedovanju smo ugotovili, da za omenjenega Slavka Djurića v slovenskem košarkarskem svetu ne ve nihče. Da tega imena ne pozna, nam je ob razkritju zgodbe zatrjeval tudi Saša Dončić, nato pa smo odkrili videoposnetek, v katerem sam v angleščini pravi: "Moje ime je Saša, sem oče Luke Dončića. Tukaj sem s svojim dobrim prijateljem Slavkom. Storil bom vse, kar lahko, da bi Billa Duffyja odstranili od Luke Dončića." Izkazalo se je, da se Dončić in Djurić torej vendarle poznata.

Drlačić: "Poznam vse od Triglava do Gevgelije!"

Našli smo človeka, ki ju je predstavil. To je Duško Drlačić, v Sarajevu rojeni in zdaj v Torontu živeči voznik tovornjaka, ki nam je začel razkrivati prve koščke mozaika te zgodbe. Pred sedmimi leti ga je Slavko Djurić prvič odpeljal na kosilo in mu dejal, da ga zanima neki mladi košarkar iz Dubrovnika. Drlačiću je dejal, da bo dobro zaslužil, če mu ga pomaga pripeljati.

Djurić je bil rojen v Srbiji, odraščal pa je čez lužo, kjer se ukvarja s športnim menedžmentom. Predvsem s tem, da mlade košarkarje z območja nekdanje Jugoslavije pripelje v ZDA in Kanado, mlade ameriške igralce pa pomaga spraviti v Evropo. Zato je začel sodelovati z Drlačićem, da mu pomaga pri tem.

"To sodelovanje je videti tako, da me on vsake toliko časa pokliče in prosi, naj dobim informacije glede kakšnega košarkarja ali telefonske številke njegovih staršev. Ker jaz poznam vse od Triglava do Gevgelije, povsod imam nekoga in ni mi težko priti to informacij. To je majhen prostor, ni to Amerika," nam je opisoval Drlačić.

Djurić pa ga je lani spomladi nato poklical tudi zaradi Luke Dončića, in mu dejal: "Poslušaj, v Realu igra fantastičen mladenič in rad bi telefonsko številko njegovega očeta." Drlačić je v dveh dneh res dobil številko Saše Dončića in ga poklical, pogovarjala sta se dve uri, saj je tudi sam nekoč igral košarko.

Glede Luke pa mu je njegov oče dejal: "Duško, Bill Duffy je meni zabil nož v hrbet in na pokvarjen način prišel do pogodbe z mojim sinom. Jaz bi rad videl, da moj sin prekine sodelovanje z njim in če lahko kakor koli pomagam v tej smeri, bom to storil. Ne zanima me denar, nočem niti dolarja od česar koli, rad bi samo, da gre Bill Duffy stran od Luke," nam Drlačić zatrjuje, da se Saša Dončič z morebitno menjavo agenta nikoli ni nameraval finančno okoristiti.

In tako je Drlačić res povezal starejšega Dončića in Slavka Djurića, ki je na začetku julija lani nato prišel v Ljubljano in moža sta se sešla na kavi, na kateri je nastal tudi zgoraj omenjeni videoposnetek. Drlačić pa je Dončića vzel v bran glede njegove trditve za našo televizijo, da Djurićevega imena ne pozna. "On sploh ni vedel, kako se Slavko piše. Poklical me je pred dvema dnevoma in vprašal, ali je mogoče, da je to ta Slavko, o katerem zdaj poročajo mediji."

Djurić: "Hotel sem zaslužiti, a na zakonit način"

V Kanado nam je nato uspelo priklicati tudi glavnega akterja v tej zgodbi, Slavka Djurića. Tudi on nam je zatrdil, da sta se s Sašem Dončićem sešla le enkrat, ko sta govorila o razvoju mladih igralcev in Dončićevega kluba Ilirija. Seveda pa tudi o Luki. Djurić nam je priznal, da je hotel posredovati pri menjavi njegovega agenta, da bi pri tem seveda tudi sam kaj zaslužil. A poudarja, da na zakonit način.

Najprej je poskusil pri očetu Dončiću, a sam pravi, da je hitro ugotovil, da iz te moke ne bo kruha. "Začutil sem, da tukaj stvari vodi mama, ne pa on, in to mi je Saša tudi sam priznal. Zato sem preusmeril fokus na Lukovo mamo," pojasnjuje Djurić, ki nam je zanikal, da bi se kdaj sestal z Briscoejem. Dodal je, da ga osebno ne pozna in da je zato to čista laž.

Najprej je prišel do telefonske številke Lukove babice Milene Poterbin, vendar mu je bilo že v tem pogovoru pojasnjeno, da je Luka s svojim agentom Billom Duffyjem zadovoljen. Nato pa je poskušal, da bi Luko prepričal vsaj v sodelovanje na marketinškem področju.

Njegovo mamo Mirjam Poterbin je nagovoril po tekmi v Beogradu marca letos, ko je Real Madrid gostoval pri Crveni zvezdi. "Vprašala me je, o kakšnem sodelovanju govorim, in rekel sem ji, da imajo moji ljudje veze pri Applu, da bi šlo za večmilijonsko pogodbo. Odgovorila mi je, češ, Slavko, to je nekoliko prezgodaj. Prosil sem jo, če se lahko fotografirava skupaj, da bi dokazal ljudem v Ameriki, da jo poznam, a je odgovorila enako," Djurić opisuje, kako ni bil uspešen pri prepričevanju mame Luke Dončića.

Zatrdil nam je, da je nato "absolutno odnehal" in da v aferi s ponarejanjem podpisov nima nič: "Jaz, Slavko Djurić, vam zatrjujem, da nisem nikoli ponaredil ničesar Lukovega. Nimam nobenih ponarejenih papirjev ali osebnih izkaznic."

Kako lahko nekomu zamenjaš agenta?

Pravi, da si tudi sam beli glavo, kdo bi lahko to storil, predvsem pa – kako. "Pa saj je Luka znana osebnost, ni neki Nezemljan, ki ga nihče ne pozna. Vse te stvari so preverljive! Ko podpišeš pogodbo s klientom, moraš biti zraven, osebno prisoten," se Djurić sprašuje, kako bi lahko nekdo kar preprosto zatrdil, da je Lukov novi agent. "Kako lahko pokličeš v NBA-jevo pisarno in rečeš, da od zdaj naprej ti zastopaš Luko Dončića, ne pa več Bill Duffy. Ta človek nima zdravega uma!"

Enako meni tudi Drlačić: "Samo budala bi lahko na list papirja napisala, češ, jaz sem agent Luke Dončića, in se podpisala kot mama, oče, soseda ali ne vem kdo." Poskušali smo stopiti tudi v stik s Charlesom Briscoejem in ga prositi za pojasnila, vendar brez uspeha.

Tina Hacler in Sabina Zonta, TV Slovenija