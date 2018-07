Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Saša Dončić

21. julij 2018 ob 08:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nikoli nisem bil popoln. Veš, da sem bil na noč nabora v Ljubljani, namesto da bi bil ob tebi. Oba veva, zakaj. Čuvajva to kot najino skrivnost, ki naju združuje.

Prikovan sem bil pred televizijski ekran. Čakal sem, da slišim tvoje ime. Ko sem ga končno slišal … O moj Bog. Ne moreš si misliti, kaj sem čutil in kako sem bil ponosen kot oče. Dober ali slab, to ne vem. Toda, sin moj, še enkrat več si me naredil ponosnega.

Spletni portal Sportraits je objavil pogovor s Sašo Dončićem o odnosu z Lukom. Pogovor so objavili kot ganljivo pismo očeta, ki so ga naslovili Luka, moj sin! Vir: Sportraits.

T. J.