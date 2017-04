Serena Williams skočila na vrh; Nadal na peto mesto

Novi ATP- in WTA-lestvici

24. april 2017 ob 11:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Čeprav prejšnji teden ni bilo turnirjev WTA, saj je bil termin rezerviran za reprezentančne nastope v Pokalu Fed, je prišlo do spremembe na vrhu računalniške lestvice.

23-kratna zmagovalka grand slamov, Američanka Serena Williams, ki je prav v teh dneh izdala, da je pri 36 letih v veselem pričakovanju, je prehitela Nemko Angelique Kerber.

Do spremembe na vrhu je prišlo, ker je letos turnir v Stuttgartu teden dni pozneje, zato so se Nemki zbrisale točke za lanski naslov. Kerberjeva se lahko na vrh vrne že prihodnji teden, če se bo v Stuttgartu uvrstila v polfinale, mlajša od sester Williams pa naj bi se teniški karavani znova pridružila leta 2018.

Najboljše slovenske igralke, ki so pretekli teden uspešno nastopile v pokalu Fed, so zadržale svoje položaje. Dalila Jakupović je še za eno mesto izboljšala svojo rekordno uvrstitev in je zdaj 133., šest mest za njo je Tamara Zidanšek, Polona Hercog, ki se po nizu poškodb in operacij pospešeno pripravlja za vrnitev na 'tour', pa je 178.

Nadal skočil na peto mesto

V moški konkurenci pa se je na lestvici ATP na peto mesto povzpel Rafael Nadal, ki je v nedeljo desetič osvojil turnir v Monte Carlu. Najvišjeuvrščeni slovenski tenisač je Blaž Kavčič na 128. mestu, Grega Žemlja kot drugi je ta teden izgubil 20 mest in padel na 182., še naprej pa nazaduje tudi Blaž Rola (271.). Na vrhu lestvice ni sprememb; Andy Murray vodi pred Novakom Đokovićem in Stanom Wawrinko.

Lestvica ATP, 24. april

1. (1) A. MURRAY VB 11.690 2. (2) N. ĐOKOVIĆ SRB 8.085 3. (3) S. WAWRINKA ŠVI 5.695 4. (4) R. FEDERER ŠVI 5.125 5. (7) R. NADAL ŠPA 4.235 6. (6) M. RAONIĆ KAN 4.165 7. (5) K. NIŠIKORI JAP 4.010 8. (8) M. ČILIĆ HRV 3.565 9. (9) D. THIEM AVT 3.385 10. (13) D. GOFFIN BEL 2.975 11. (10) J. TSONGA FRA 2.915 12. (12) G. DIMITROV BLG 2.880 13. (13) T. BERDYCH ČEŠ 2.870 14. (17) L. POULLIE AVS 2.516 15. (14) J. SOCK ZDA 2.450 ... 128. (129) B. KAVČIČ SLO 444 182. (162) G. ŽEMLJA SLO 296 271. (264) B. ROLA SLO 188

Lestvica WTA, 24. april

1. (2) S. WILLIAMS ZDA 7.010 2. (1) A. KERBER NEM 6.925 3. (3) K. PLIŠKOVA ČEŠ 6.020 4. (4) D. CIBULKOVA SLK 5.065 5. (5) S. HALEP ROM 5.021 6. (6) G. MUGURUZA ŠPA 4.691 7. (7) J. KONTA VB 4.330 8. (8) A. RADWANSKA POL 4.205 9. (9) S. KUZNECOVA RUS 4.025 10. (10) M. KEYS ZDA 3.857 11. (11) C. WOZNIACKI DAN 3.850 12. (12) V. WILLIAMS ZDA 3.811 13. (13) E. SVITOLINA UKR 3.740 14. (15) E. VESNINA RUS 2.925 15. (14) P. KVITOVA ČEŠ 2.900 133. (134) D. JAKUPOVIĆ SLO 428 139. (142) T. ZIDANŠEK SLO 402 178. (172) P. HERCOG SLO 306 254. (248) T. MAJERIČ SLO 193

M. L.