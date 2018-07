Sijajen "krst" Horvatove med elito: v Monaku peta na 400 m

Zmagala olimpijska prvakinja Shaune Miller Uibo

20. julij 2018 ob 20:57,

zadnji poseg: 20. julij 2018 ob 22:59

Monako - MMC RTV SLO, STA

Slovenska rekorderka Anita Horvat (AK Velenje) je na atletski Diamantni ligi v Monaku v teku na 400 m v svojem prvem nastopu v tej najmočnejši seriji svetovnih mitingov s časom 51,22 sekunde, kar je nov državni rekord, zasedla peto mesto.

Horvatova je tako izboljšala svojo najboljšo znamko, ki jo je tekla lani v Bydgoszczu na Poljskem (51,94). Zmagala je aktualna olimpijska zmagovalka Shaunae Miller Uibo z Bahamov z izidom sezone na svetu (48,97).

Druga je bila nekdanja mladinska svetovna prvakinja Naser Salwa Eid iz Bahrajna (49,08), lani srebrna na svetovnem članskem prvenstvu, tretja pa je bila še ena nekdanja mladinska svetovna prvakinja Wimbley Shakima (50,85), članica zlatih ameriških štafet na 4 X 400 m in aktualna svetovna dvoranska podprvakinja.

Pred Horvatovo je bila le še Američanka Phyllis Francis (51,05), za njo pa je na šestem mestu zaostala evropska prvakinja Italijanka Libania Grenot (51,56).

Nad izidom sem navdušena

"Tekma je bila izjemna, vzdušje noro in konkurenca neverjetna. Na progi sem se res izjemno počutila in sem lahko dala vse od sebe. Nad doseženim izidom sem navdušena. Pred tekmo sem upala na izid pod 51,52 sekunde, in to mi je tudi uspelo. Dosežen izid je izjemna popotnica za evropsko prvenstvo avgusta v Berlinu," je povedala Horvatova.

Svetovni rekord Chepkoecheve na 3.000 m z zaprekami

Kenijka Beatrice Chepkoech je v teku na 3.000 m zapreke s časom 8:44,32 postavila nov svetovni rekord. Prejšnji rekord je imela s časom 8:52,78 njena rojakinja Ruth Jebet, ko je nastopala za Bahrajn, postavila pa ga je 27. avgusta 2016 na pariškem stadionu Saint-Denis.

Najboljše izide sezone na svetu so dosegli še v skoku v višino Rus Danil Lisenko (2,40 m), na 200 m Američan Noah Lyles (19,65) in na 800 m Nijel Amos iz Bocvane (1:42,14).

ATLETIKA

DIAMANTNA LIGA

MONAKO, moški 200 m: N. LYLES ZDA * 19,69 800 m: N. AMOS BOC * 1:42,14 1.500 m: T. CHERUIYOT KEN 3:28,41 110 m ovire: S. ŠUBENKOV RUS 13,07 3.000 m zapreke: S. EL BAKALI MAR 7:85,15 Višina: D. LISENKO RUS * 2,40 Troskok: C. TAYLOR ZDA 17,86 Krogla: R. CROUSER ZDA 22,05 * - najboljši izid sezone na svetu

Ženske 100 m: M. J. TA LOU SKO 10,89 400 m: S. MILLER-UIBO BAH * 48,97 5. A. HORVAT SLO 51,22 800 m: C. SEMENYA JAR 1:54,60 3.000 m zapreke: B. CHEPKOECH KEN ** 8:44,32 Palica: A. SIDOROVA RUS 4,85 Krogla: G. LIJIAO KIT 20,31 ** - svetovni rekord * - najboljši izid sezone na svetu

A. V.